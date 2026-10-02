Podme

Suomen suosituimpien podcastien näyteikkuna on avautunut MTV Katsomoon

23.10.2026 07:45:00 EEST | Podme | Tiedote

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Podcast- ja äänikirjapalvelu Podme ja MTV syventävät yhteistyötään tuomalla valikoiman Podmen suosikkipodcastien videojaksoja MTV Katsomoon. Podcastien näyteikkuna tuo käyttäjälle helpon tavan tutustua podcastien maailmaan ja katsoa lempipodcastiensa kokopitkät jaksot videolta.

MTV Katsomosta löytyy nyt kokopitkiä videojaksoja Suomen suosituimmilta, podcast- ja äänikirjapalvelu Podmen tuottamilta podcasteilta, kuten Nikotellen, Tuplakääk, Grekovit, Olipa kerran otsikko ja Hupiklubi.
MTV Katsomosta löytyy nyt kokopitkiä videojaksoja Suomen suosituimmilta, podcast- ja äänikirjapalvelu Podmen tuottamilta podcasteilta, kuten Nikotellen, Tuplakääk, Grekovit, Olipa kerran otsikko ja Hupiklubi. Podme, MTV

MTV Katsomosta löytyy kokopitkiä videojaksoja Suomen suosituimmilta, Podmen tuottamilta premium-podcasteilta, kuten Niko Saarisen rakastettu Nikotellen ja julkkisjuoruihin Kirsikka Simbergin ja Enni Koistisen johdolla keskittyvä Tuplakääk. Katsomon näyteikkuna tarjoaa videojaksoja myös suuren suosion saavuttaneilta, Miisa ja Tomas Grekovin yhteiseltä Grekovit-podcastilta sekä Shirly Karvisen ja Julianna Jokelan Olipa kerran otsikolta. Valikoimaan kuuluu myös Lina Schifferin ja Maaria Nuoranteen nokkela ja viihdyttävä Hupiklubi.

Podcastien videojaksot ovat katsottavissa maksutta MTV Katsomossa. Jaksot löytyvät helposti MTV Katsomo x Podme -valikosta tai haun kautta hakemalla podcastien tai Podmen nimellä.

Katso Podmen suosikkipodcastien jaksot MTV Katsomossa.

– Uskomme, että podcastien seuraava kasvuloikka Suomessa syntyy tavoittamalla yleisöjä myös perinteisen podcast-kuuntelun ulkopuolelta. Podmen ja MTV:n yhteistyö on tästä erinomainen esimerkki: tuomme Suomen rakastetuimpia podcast-persoonia ja sisältöjä sinne, missä suomalaiset jo viihtyvät – MTV Katsomoon. Haluamme tehdä podcasteista entistä näkyvämmän osan suomalaista viihdekulttuuria ja madaltaa kynnystä löytää uusia suosikkeja, sanoo Podme Suomen maajohtaja Henna Helske.

– On hienoa, että olemme jälleen syventäneet yhteistyötä Podmen kanssa. Haluamme tuoda MTV Katsomon käyttäjille jatkuvasti uudenlaisia sisältöjä, ja monipuolinen ohjelmisto onkin MTV Katsomon vahvuus. Maistiaiset Podmen eturivin podcasteista sopivat mainiosti osaksi tarjontaamme, kertoo MTV:n kanava- ja sisältöjohtaja Iina Eloranta.

Podme ja MTV kuuluvat samaan Schibsted-konserniin.

Avainsanat

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MTV Katsomosta löytyy nyt kokopitkiä videojaksoja Suomen suosituimmilta, podcast- ja äänikirjapalvelu Podmen tuottamilta podcasteilta, kuten Nikotellen, Tuplakääk, Grekovit, Olipa kerran otsikko ja Hupiklubi.
MTV Katsomosta löytyy nyt kokopitkiä videojaksoja Suomen suosituimmilta, podcast- ja äänikirjapalvelu Podmen tuottamilta podcasteilta, kuten Nikotellen, Tuplakääk, Grekovit, Olipa kerran otsikko ja Hupiklubi.
Podme, MTV
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Tietoja julkaisijasta

Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.

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