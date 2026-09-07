Administer julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 2026 keskiviikkona 4.11.2026
23.10.2026 08:30:00 EEST | Administer Oyj | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 23.10.2026 klo 8.30
Administer Group julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 2026 keskiviikkona 4.11.2026 noin kello 8.30. Liiketoimintakatsaus ja muu esitysmateriaali ovat julkistamisen jälkeen saatavilla osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.
Toimitusjohtaja Kimmo Herranen ja talousjohtaja Kalle Lehtonen esittelevät tuloksen samana päivänä webinaarissa klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana chat-toiminnon kautta.
Webinaariin voi liittyä osoitteessa https://administer.events.inderes.com/q3-2026
Tallenne on saatavilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.
Lisätietoja:
Seija Uusitalo
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
seija.uusitalo@administer.fi
040 844 8404
Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat julkisen sektorin talous- ja palkkahallintopalveluita tarjoava Sarastia Oy, palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.
www.administergroup.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Administer Oyj
Yrittäjän Polku toi markkinoille maailman nopeimman tavan perustaa yritys – toiminimi perustetaan alle kahdessa minuutissa7.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 7.9.2026 klo 10.00
Administer-konserniin kuuluva Kuntalaskenta laajenee yritysostolla: ostaa Tilikunnan4.9.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 4.9.2026 klo 12.30
Kuntalaskenta, part of the Administer Group, expands with acquisition of Tilikunta4.9.2026 12:30:00 EEST | Press release
Administer Plc Press release 4 September 2026 12.30 EET
Administer laajentaa liiketoimintaansa Ruotsissa18.5.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Administer Oyj Lehdistötiedote 18.5.2026 klo 12.30
Administer expands its business in Sweden18.5.2026 12:30:00 EEST | Press release
Administer Plc Press release 18 May 2026 12.30 EET
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme