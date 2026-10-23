Kokoomuksen Heikkinen: Yrityksille enemmän rahaa kasvuun – yhteisövero päätettiin laskea 18 prosenttiin
23.10.2026 13:02:59 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Janne Heikkinen pitää tänään eduskunnassa hyväksyttyä yhteisöveron kevennystä tärkeänä päätöksenä suomalaisen yrittäjyyden ja työn puolesta. Yhteisövero laskee 20 prosentista 18 prosenttiin vuoden 2027 alusta.
– Kokoomus haluaa, että yrittäminen on Suomessa entistä kannattavampaa. Kun yrityksen tuloksesta jää enemmän rahaa yritykseen, sitä voidaan käyttää uusiin koneisiin, tuotekehitykseen ja seuraavan työntekijän palkkaamiseen. Tätä mahdollisuutta tarvitsevat niin pienet kuin suuret yritykset, Heikkinen sanoo.
Heikkinen korostaa, että yhteisöveron kevennys tukee myös pieniä ja keskisuuria osakeyhtiöitä. Yritykseen jäävä tulorahoitus on tärkeää etenkin silloin, kun ulkopuolisen rahoituksen saaminen on vaikeaa.
– Pienessä yrityksessä kasvua rakennetaan usein euro kerrallaan. Yrittäjä tuntee asiakkaansa ja tietää, millainen investointi veisi toimintaa eteenpäin. Meidän tehtävämme on huolehtia, että sen toteuttamiseen jää nykyistä enemmän mahdollisuuksia.
Yhteisöveron keventämisellä vahvistetaan myös Suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa investoinneista. Heikkisen mukaan Suomen on oltava maa, johon kannattaa perustaa yritys ja jossa kannattaa kasvattaa toimintaa.
– Jokaisen uuden työpaikan takana on päätös palkata ihminen. Jokaisen investoinnin takana on luottamus siihen, että toiminta kannattaa myös tulevaisuudessa. Tänään vahvistamme tätä luottamusta.
Heikkinen muistuttaa, että julkisen talouden vahvistaminen edellyttää säästöjen rinnalla yritysten kasvua ja uusia työpaikkoja.
– Leikkausten lisäksi on myös tehtävä kasvutoimia. Tarvitsemme menestyviä yrityksiä, jotka työllistävät ja luovat vaurautta. Kokoomus haluaa antaa yrittäjille enemmän tilaa onnistua, sillä yritysten kasvu avaa mahdollisuuksia myös yhä useammalle suomalaiselle, Heikkinen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Janne HeikkinenKansanedustaja
Oulun vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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