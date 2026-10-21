Eemeli Salinin 400. maali kruunasi Classicin voiton kärkiottelussa
22.10.2026 21:05:40 EEST | Fliiga | Tiedote
Eemeli Salinin uran neljässadas runkosarjamaali kruunasi Lempäälän illan, kun Classic löi Nokian KrP:n 10-6. Classic oli hävinnyt viime kevään finalistien edelliset neljä keskinäistä kohtaamista.
Tänään Classic karkasi avauserän lopussa jo 4-1-johtoon, mutta sitten nousi esiin KrP:n Mikko Laakso. Hän kavensi heti toisen erän alussa ja uudelleen Sami Johanssonin 5–2-osuman jälkeen. Classic haastoi Laakson 5–3-osuman, mutta tuloksetta, ja siitä seuranneen jäähyn aikana kukapa muu kuin Laakso sivalsi mestarit jo maalin päähän.
Nokialaisten nousun katkaisivat Eemeli Salinin pienestä kulmasta Classicille iskemä maali ja kaksi perättäistä jäähyä, joiden myötä tänään tehot 1+3 takonut Ville Lastikka sai kiskaista päätösjakson alkuun viidellä kolmea vastaan jo 7-4.
KrP:llä oli paikka nousta vielä kerran, kun Valtteri Viitakoski kavensi tilanteeksi 7-5 ja joukkue sai perään vielä rangaistuslaukauksen. Mikko Laakso ei kuitenkaan onnistunut tekemään siitä illan neljättään, ja Classic meni lopulta menojaan lauottuaan lopun maaleistaan kaksi tyhjään verkkoon.
Tyhjiin syntyi myös tänään kahdesti osuneen Eemeli Salinin juhlamaali muuttaen tilanteeksi 9-5. Salinia enemmän runkosarjamaaleja ovat liigassa tehneet vain Henri Johansson (678), Mikko Kohonen (557) ja tänäänkin yhden tehnyt Sami Johansson (419).
Sarja jatkuu perjantaina Turussa ottelulla TPS–Oilers.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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