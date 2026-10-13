Rakkaat lelut ansaitsevat uusia seikkailuja – Prisma Nummela järjestää lelukierrätyksen

Puhtaita, hyväkuntoisia ja tarpeettomaksi jääneitä leluja voi tuoda keräyspisteelle 28.10.–8.11. Kerätyt lelut löytävät uudet leikkijät lauantaina 28.11. järjestettävässä koko perheen kierrätystapahtumassa.

Tapahtuman tavoitteena on tehdä kierrättämisestä mahdollisimman helppoa ja konkreettista. Samalla se on hyvä tilaisuus keskustella esimerkiksi kotona lasten kanssa siitä, miten tavaroiden käyttöikää voi pidentää, ja kuinka pienetkin hyvät teot saavat aikaan hyvää mieltä ja konkreettista hyvää.

– Varmasti monessa lapsiperheessä on tuttu se tilanne, jossa rakkaasta lelusta on kasvettu ulos, mutta siitä luopuminen on kuitenkin vaikeaa. Tällaisen tapahtuman kautta lelu löytää uuden leikkijän luokse ja jatkaa sillä tavalla omaa tärkeää tehtäväänsä ilon tuojana, kertoo Prisma Nummelan prismajohtaja Mika Lindroos.

Keräyspisteen keräyslaatikkoon voi tuoda puhtaita, ehjiä ja turvallisia leluja, joilla on vielä paljon käyttöikää jäljellä. Halutessaan voi keräyspaikalla liittää lelun mukaan pienen tervehdyksen lelun saajaa varten.

– Lahjoittajan kirjoittama viesti voi tehdä kierrättämisestä entistä merkityksellisempää, kun lelun nimi, tarina tai jokin muu muisto siirtyy seuraavalle leikkijälle, Lindroos jatkaa.

Kierrätetyt lelut saavat uuden kodin 28.11. kierrätystapahtumassa

Kun lelukeräys on päättynyt, kaikki lahjoitetut lelut tarkastetaan, puhdistetaan ja lajitellaan kierrätystapahtumaa varten.

– Olemme saaneet tapahtuman yhteistyökumppaniksi nummelalaisen pesula Pesukulman, joka auttaa lelujen puhdistamisessa. Lelut käyvät myös Hygiokaapissa, joka desinfioi mahdolliset mikrobit helposti, nopeasti ja tehokkaasti, kertoo Prisma Nummelan apulaispalvelupäällikkö Reija Lamminen.

Marraskuun 28.päivänä Prisma Nummelasta tulee paikka, jossa vanhat lelut ja uudet leikkijät kohtaavat koko perheen tapahtumassa. Lapset voivat valita kierrätettyjen lelujen joukosta itselleen uuden aarteen kierrätyspisteeltä klo 10–15 välillä.

Näin osallistut

28.10–8.11. välillä Prisma Nummelan lelukeräyslaatikkoon voi tuoda ehjiä, puhtaita ja turvallisia leluja seuraavia leikkijöitä varten.

Pakatkaa mahdolliset irralliset lelujen osat samaan pussiin lelun kanssa.

Halutessanne voitte kirjoittaa lelun seuraavalle käyttäjälle tarinan tai viestin keräyspisteellä.

Lelut päätyvät esille puhdistuksen ja lajittelun jälkeen esille kierrätyspisteelle, josta seuraavat leikkijät voivat valita mieleisensä lauantaina 28.11. klo 10–15 järjestettävässä tapahtumassa.

Lisätietoja: prismajohtaja Mika Lindroos p. 0447705489