Telialle jo tuhansia ilmoituksia epäilyttävistä viesteistä – uusi palvelu nopeuttaa huijausten torjuntaa

Uuden epäilyttävien viestien raportointipalvelun avulla Telian liittymäasiakkaat voivat ilmoittaa operaattorille saamiaan epäilyttäviä tekstiviestejä. Epäilyttävän viestin voi ilmoittaa suoraan älypuhelimen viestisovelluksesta tai lähettämällä viestin edelleen maksutta numeroon 7726. Numero on kansainvälisesti laajasti käytetty raportointikanava epäiltyjen huijaus-, tietojenkalastelu- ja muiden haitallisten viestien ilmoittamiseen.

”Pystymme reagoimaan huijauksiin yhä nopeammin, kun saamme palvelun avulla reaaliaikaisen tiedon suoraan asiakkailtamme. Tunnistettuamme asiakkaidemme raportoimat viestit huijauksiksi, pystymme estämään laajojakin kalasteluyrityksiä tehokkaasti”, Telian petoksentorjuntapäällikkö Antti Turunen kertoo.

Telia analysoi asiakkaan raportoiman viestin tiedot. Raportoidut viestit auttavat tunnistamaan huijauksiin, tietojenkalasteluun, väärinkäytöksiin tai muihin haitallisiin ilmiöihin liittyviä kampanjoita. Palvelu on uusi, mutta Telia on vastaanottanut jo nyt tuhansia ilmoituksia epäilyttävistä viesteistä.

”Uskomme, että ihmiset haluavat varoittaa huijauksista paitsi läheisiään myös laajemmin toisiaan. Suomen digiturvallisuuden peruspilareihin kuuluu tiivis yhteistyö, jolle tämä palvelu on luontevaa jatkumoa”, Turunen sanoo.

Palvelu ei seuraa Telian liittymäasiakkaiden viestintää, eikä kerää viestien sisältöjä automaattisesti. Epäilyttävien viestien raportointi on täysin vapaaehtoista, eikä vaikuta liittymän käyttöön.

”Ratkaisu on tarkoitettu tukemaan asiakkaidemme turvallisuutta ja tarjoamaan helpon tavan osallistua huijausviestien torjuntaan”, Turunen kiteyttää.

Palvelu on jo käytössä kaikilla Telian liittymäasiakkailla. Applen iPhone-puhelimissa ilmoituksen epäilyttävästä viestistä voi lähettää suoraan puhelimen viestisovelluksesta. Samanlainen toiminnallisuus saapuu pian myös Android-puhelimiin. Kaikilla puhelimilla, joissa on Telian liittymä, epäilyttävän viestin voi raportoida suoraan operaattorille lähettämällä viesti edelleen numeroon 7726.

Näin palvelu toimii eri puhelimilla

iPhone: Tekstiviestinäkymän alareunassa on painike “Ilmoita roskapostista”. Painiketta painamalla puhelin lähettää roskapostiviestin tiedot Telialle ja Applelle. Viesti poistuu, ja saman lähettäjän viestit menevät tulevaisuudessa viestien roskapostikansioon. Kyseessä on iPhone-puhelimen käyttöjärjestelmän toiminto, jonka puhelimen käyttäjä itse suorittaa. Tämä ei ole operaattorin tekemä estotoimenpide. Epäilyttävän viestin voi myös lähettää edelleen veloituksetta numeroon 7726.

Android: Epäilyttävän viestin voi lähettää edelleen veloituksetta numeroon 7726. Android-puhelinten viestisovellukseen tulee lähiaikoina myös mahdollisuus raportoida epäilyttävät viestit suoraan viestisovelluksessa.

Muut puhelimet: Epäilyttävän viestin voi lähettää edelleen veloituksetta numeroon 7726.