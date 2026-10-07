Nivalan Kurunpuhtoon uusi aurinkovoimala – aurinkosähköä paikallisen biokaasulaitoksen käyttöön

Noin seitsemän hehtaarin alueelle sijoittuva aurinkovoimala tuo Kurunpuhdon teollisuusalueelle uutta, paikallista sähköntuotantoa. Aurinkosähkö toimitetaan biokaasulaitokselle sen oman sähköliittymän kautta.

Aurinkovoimalan toteutuksesta ja sähköntuotannosta vastaa suomalainen energiayhtiö Solarigo Systems Oy, joka on ostanut hankkeen oikeudet Skarta Energyltä. Solarigo ja biokaasulaitos ovat sopineet sähkön toimittamisesta pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella.

Paikallista uusiutuvaa sähköä ilman biokaasulaitoksen omaa voimalainvestointia

Sähkönostosopimus tarkoittaa, että biokaasulaitos hankkii aurinkovoimalan tuottamaa sähköä sovituilla ehdoilla ilman omaa investointia voimalaan. Solarigo vastaa voimalan toteutuksesta ja sähköntuotannosta koko sopimuskauden ajan. Mallia kutsutaan myös PPA-sopimukseksi.

”Kurunpuhdossa uusi sähköntuotanto ja sähkönkäyttö sijoittuvat lähelle toisiaan. Aurinkovoimala suunnitellaan palvelemaan biokaasulaitoksen sähkön tarvetta, ja pitkäaikainen sopimus mahdollistaa paikallisen aurinkosähkön hankinnan ilman, että biokaasulaitoksen tarvitsee itse rakentaa tai ylläpitää voimalaa”, sanoo Solarigon hankekehityspäällikkö Tomi Rumpunen.