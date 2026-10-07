Nivalan Kurunpuhtoon uusi aurinkovoimala – aurinkosähköä paikallisen biokaasulaitoksen käyttöön
23.10.2026 10:16:17 EEST | Solarigo Systems | Tiedote
Nivalan Kurunpuhdon teollisuusalueen yhteyteen rakennetaan noin kuuden megawatin aurinkovoimala, jonka tuottama sähkö toimitetaan alueelle rakenteilla olevan biokaasulaitoksen käyttöön. Aurinkovoimalan rakentaminen alkaa keväällä 2027, ja sähköntuotannon on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2027.
Noin seitsemän hehtaarin alueelle sijoittuva aurinkovoimala tuo Kurunpuhdon teollisuusalueelle uutta, paikallista sähköntuotantoa. Aurinkosähkö toimitetaan biokaasulaitokselle sen oman sähköliittymän kautta.
Aurinkovoimalan toteutuksesta ja sähköntuotannosta vastaa suomalainen energiayhtiö Solarigo Systems Oy, joka on ostanut hankkeen oikeudet Skarta Energyltä. Solarigo ja biokaasulaitos ovat sopineet sähkön toimittamisesta pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella.
Paikallista uusiutuvaa sähköä ilman biokaasulaitoksen omaa voimalainvestointia
Sähkönostosopimus tarkoittaa, että biokaasulaitos hankkii aurinkovoimalan tuottamaa sähköä sovituilla ehdoilla ilman omaa investointia voimalaan. Solarigo vastaa voimalan toteutuksesta ja sähköntuotannosta koko sopimuskauden ajan. Mallia kutsutaan myös PPA-sopimukseksi.
”Kurunpuhdossa uusi sähköntuotanto ja sähkönkäyttö sijoittuvat lähelle toisiaan. Aurinkovoimala suunnitellaan palvelemaan biokaasulaitoksen sähkön tarvetta, ja pitkäaikainen sopimus mahdollistaa paikallisen aurinkosähkön hankinnan ilman, että biokaasulaitoksen tarvitsee itse rakentaa tai ylläpitää voimalaa”, sanoo Solarigon hankekehityspäällikkö Tomi Rumpunen.
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Yhteyshenkilöt
Tomi RumpunenSolarigo Systems OyPuh:+358 50 476 6687tomi.rumpunen@solarigo.fi
Solarigo Systems Oy
Solarigo Systems Oy on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa, omistaa ja operoi suuria aurinko- ja hybridivoimaloita sekä myy aurinkosähköä yrityksille pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla. Yhtiö on osa Suur-Savon Sähkö -konsernia.
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