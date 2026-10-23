SDP:n Heinäluoma: Tavallinen suomalainen on hallitukselle aina jonon viimeinen
23.10.2026 11:14:04 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Oppositio on jättänyt tänään yhteisen välikysymyksen tavallisten suomalaisten pärjäämisestä arjen kustannusten noustessa.
Moni suomalainen kotitalous on vaikeuksissa toimeentulonsa kanssa, ja miettii, miten rahat riittävät esimerkiksi ruokaan ja työmatkoihin. Hallituksen lokakuussa esittämä paketti arjen kustannusten helpottamiseksi jää kauas tavoitteestaan. Tilanne on monelle kotitaloidelle kestämätön ja siksi SDP on koonnut koko opposition tämän tärkeän kysymyksen taakse.
– Hallituksen toimet tavallisten suomalaisten hyväksi ovat jääneet riittämättömiksi. Samalla hallitus on tehnyt valintoja, joissa viedään mm. eteenpäin tehotonta, mutta erittäin kallista yhteisöveron alennusta, sanoo SDP:n kansanedustaja ja välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Eveliina Heinäluoma.
– Usean viikon ajan saimme seurata hallituksen kiusallista riitelyä ja lopulta hallitus petti ihmisten odotukset bensaflopillaan, hän jatkaa.
Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ja työttömyysturvan suojaosien poistaminen lisäävät pienituloisten ahdinkoa entisestään. Tilannetta pahentaa se, että hallitus on samaan aikaan korottanut terveydenhuollon asiakasmaksuja. Esimerkiksi esikoissairaanhoidon maksuihin on tehty tällä kaudella jopa yli 80 % korotukset. Hallitukselta tarvitaan uskottava kokonaisuus suomalaisten arjen kustannusten hillitsemiseksi.
– Tällä hallituksella tuntuu löytyvän aina aikaa kuunnella yhteiskunnan hyvätuloisten toiveita, mutta kun vuoroaan odottaa tavallinen suomalainen työssäkäyvä, siirtyy hänen vuoronsa aina jonossa eteenpäin. Välikysymyksessä vaadimme vastauksia siihen, miten hallitus aikoo varmistaa, etteivät kasvavat maksut ja pitkät hoitojonot estä ihmisiä saamasta tarvitsemaansa hoitoa ajoissa, Heinäluoma sanoo.
– Vanha suomalainen oppi kuuluu: Jos on tahtoa, on myös keinoja. Herää kysymys eikö Orpo-Purran hallituksella ole tahtoa peruuttaa omista päätöksistä, jotta olisi mahdollisuus tukea nyt arjen kustannusten keskellä kamppailevien suomalaisten arjessa pärjäämistä ja työssäkäymistä, hän päättää.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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