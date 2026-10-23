Miller’s BBQ avaa ravintolan Töölöön – Texasista haetut opit saapuvat Helsinkiin

Tunnistettava maku syntyy savusta ajan kanssa

Miller’s BBQ perustettiin vuonna 2021 Hämeenlinnan Kruununmyllylle, kun perustajat halusivat tuoda BBQ:lle tilaa suomalaiseen ravintolakulttuuriin. Opit valmistukseen haettiin suoraan Texasista, ja ravintolan ruokafilosofian mukaan liha kypsyy hitaasti savussa, laadusta tinkimättä. Ruokalistalta löytyy savustettujen lihojen lisäksi muun muassa monipuolisia lisukkeita, BBQ-sandwicheja ja vegaanisia vaihtoehtoja.

”Etsittiin paikkaa toiselle ravintolalle huolella ja ajan kanssa. Töölö tuntui lopulta luontevimmalta: sijainti on keskeinen ja tänne on helppo tulla monesta suunnasta. Ja onhan Mannerheimintie kyllä aika hieno paikka uudelle ravintolalle”, sanoo Miller’s BBQ:n toimitusjohtaja Veera Matilainen.

Ravintolan rakentaminen keskeiselle paikalle on myös herättänyt huomiota, ja avauksesta onkin kyselty jo kesästä lähtien.

”On ollut mukava huomata, että uusi avaus todella kiinnostaa. Nyt kaikki on kuitenkin valmista, emmekä malta odottaa, että pääsemme avaamaan ovet ja tarjoamaan Miller’sin omaleimaista BBQ:ta myös pääkaupunkiseudulla”, kertoo yksi Miller’s BBQ:n perustajista, Aki Kinnunen.

Miller’s BBQ Töölö on avauksesta alkaen avoinna tiistaista torstaihin klo 11–21 ja perjantaista lauantaihin klo 11–23.