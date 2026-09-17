FHRA

Samu Kemppainen mestariksi Yhdysvaltojen AMRA-kilpasarjassa tehden suomalaishistoriaa - "Aikamoista, etten sanoisi!"

23.10.2026 09:55:26 EEST | FHRA | Tiedote

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Vantaalainen Samu Kemppainen ajoi ensimmäisenä suomalaisena kiihdytysajon American Motorcycle Racing Association -sarjan mestaruuteen.

Samu Kemppainen voittovauhdissa Yhdysvalloissa kaudella 2025.
Samu Kemppainen voittovauhdissa Yhdysvalloissa kaudella 2025. Tom McCarthy Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

Päätösosakilpailu Jim McClure Memorial AMRA All-Harley World Finals ajettiin 17.-18.10. Rockingham Dragwayllä Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa.

"Aikamoista, etten sanoisi! Finaalikisa sateineen ja kylmän sään takia oli aikamoista taistelua ja sytkävika, mikä on vaivannut meitä jo kaksi kisaa, lopetti finaalikisan toiseen pudotukseen. Pisteet riitti mestaruuteen ja bileet pystyyn", Top Fuel -moottoripyörällä kilpaileva Samu Kemppainen kertoo.

Samu on pitkän linjan kiihdytysajaja. Hänen omana tiiminä kotimaassa toimii Skullracing. Kemppainen on voittanut FIM Euroopan mestaruuden Super Twin -ryhmässä vuonna 2014 sekä neljästi EDRS Nordic -mestaruuden.

"Kiitos kaikille ketä on auttanut ja ollut hengessä mukana!", Samu päättää.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Lisätietoa: facebook.com/skullracing/

Kuvat

Simo Hokkanen.
Kausi 2026 oli Kemppaiselle menestyksekäs.
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Samu Kemppainen voittovauhdissa Yhdysvalloissa kaudella 2025.
Samu Kemppainen voittovauhdissa Yhdysvalloissa kaudella 2025.
Tom McCarthy Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Samu Kemppainen.
Samu Kemppainen.
Tom McCarthy Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

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