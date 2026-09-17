Samu Kemppainen mestariksi Yhdysvaltojen AMRA-kilpasarjassa tehden suomalaishistoriaa - "Aikamoista, etten sanoisi!"

Päätösosakilpailu Jim McClure Memorial AMRA All-Harley World Finals ajettiin 17.-18.10. Rockingham Dragwayllä Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa.

"Aikamoista, etten sanoisi! Finaalikisa sateineen ja kylmän sään takia oli aikamoista taistelua ja sytkävika, mikä on vaivannut meitä jo kaksi kisaa, lopetti finaalikisan toiseen pudotukseen. Pisteet riitti mestaruuteen ja bileet pystyyn", Top Fuel -moottoripyörällä kilpaileva Samu Kemppainen kertoo.

Samu on pitkän linjan kiihdytysajaja. Hänen omana tiiminä kotimaassa toimii Skullracing. Kemppainen on voittanut FIM Euroopan mestaruuden Super Twin -ryhmässä vuonna 2014 sekä neljästi EDRS Nordic -mestaruuden.

"Kiitos kaikille ketä on auttanut ja ollut hengessä mukana!", Samu päättää.