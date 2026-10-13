Lyhytvuokrauksen avaimet turvallisuusriski

Rakennusten läheisyydessä voi nähdä esimerkiksi aitoihin, kaiteisiin tai jopa polkupyöriin kiinnitettyjä avainkoteloja. Niiden avulla lyhytvuokraajat voivat luovuttaa avaimet asiakkailleen ilman, että heidän tarvitsee itse olla paikalla.

Ratkaisu on helppo, mutta siihen liittyy riskejä. Kotelo voi olla helposti murrettavissa tai irrotettavissa, ja sama avauskoodi saattaa pysyä käytössä pitkään. Erityisen ongelmallista on, jos samaan paikkaan on kerätty useiden asuntojen avaimia.

- Kun useiden asuntojen avaimet ovat näkyvillä ja helposti saatavilla samassa paikassa, ne voivat houkutella väärinkäytöksiin. Yhdestä paikasta voi löytyä avaimet useaan asuntoon, toteaa Turvaurakoitsijat ry toimitusjohtaja Ona Gardemeister.

Yksi avain voi avata oven koko taloyhtiöön

Lyhytvuokraukseen tarkoitetulla avaimella pääsee usein asunnon lisäksi taloyhtiön lukitusta ulko-ovesta ja mahdollisesti myös yhteisiin tiloihin.

Vaikka kyseessä ei ole yleisavain, sen joutuminen vääriin käsiin voi mahdollistaa pääsyn rakennukseen ilman murtojälkiä.

-Jos avaimella pääsee taloyhtiön ulko-ovesta, sen säilyttäminen ei ole enää vain yhden osakkaan asia. Huolimaton avainten säilytys voi vaarantaa kaikkien asukkaiden turvallisuuden, Gardemeister muistuttaa.

Tietääkö edellinen vuokralainen edelleen avainsäilön koodin?

Lyhytvuokrauksessa asukkaat vaihtuvat jatkuvasti. Jos avainkotelon koodia ei vaihdeta jokaisen vuokrauksen jälkeen, edellinen vieras tietää edelleen, missä avain sijaitsee ja millä koodilla kotelo aukeaa.

Näin hän voi päästä avaimeen käsiksi vielä vuokrauksen päätyttyä.

Avainten turvallinen luovutus edellyttää, että tiedetään, kenellä avain on käytössä ja milloin se pitää palauttaa.

Lukittu avainkotelo ei välttämättä ole turvallinen

Kaikki avainkotelot eivät suojaa avaimia yhtä hyvin. Kevyt numerokoodillinen kotelo ei välttämättä estä avaimen varastamista, vaikka sen kansi olisikin lukossa.

Tärkeää on, kuinka helposti kotelo voidaan murtaa tai irrottaa, missä se sijaitsee ja mihin tiloihin sen sisällä olevalla avaimella pääsee.

Finanssialan avainturvallisuusohjeissa korostetaan, että avaimia pitää säilyttää huolellisesti eikä niistä saa käydä ilmi, mihin rakennukseen ne kuuluvat.

- Avainten turvallinen säilytys on yksi kiinteistön turvallisuuden perusasioista. Jos avain jätetään rakennuksen lähelle heikosti suojattuun koteloon, se voi päätyä vääriin käsiin. Mitä useampaan tilaan avaimella pääsee, sitä tärkeämpää on huolehtia sen turvallisesta säilytyksestä, toteaa Aku Pänkäläinen Finanssialalta.

Taloyhtiöiden kannattaa sopia yhteiset pelisäännöt

Turvaurakoitsijat ry kehottaa taloyhtiöitä kiinnittämään huomiota lyhytvuokrauksessa käytettävien avainten säilytykseen ja luovutukseen.

Muutamalla perusasialla voidaan parantaa turvallisuutta:

Avainten säilytys: Avaimia ei pidä jättää helposti murrettaviin tai irrotettaviin koteloihin.

Koodien vaihtaminen: Avainkotelon koodi pitää vaihtaa jokaisen vieraan jälkeen.

Kulkuoikeudet: Kannattaa suosia ratkaisuja, joissa vieraan pääsy rakennukseen voidaan rajata vuokrauksen ajaksi.

Yhteiset pelisäännöt: Taloyhtiössä on hyvä sopia, miten rakennuksen avaimia saa säilyttää ja luovuttaa.

Avainten luovutukseen tarvitaan turvallinen ratkaisu

Lyhytvuokraus on tullut jäädäkseen, ja avainten luovuttamisen pitää olla helppoa myös silloin, kun vuokranantaja ei ole paikalla. Helppous ei kuitenkaan saa tarkoittaa turvallisuudesta tinkimistä.

- Lyhytvuokraukseen tarvitaan ratkaisu, joka on sekä helppo käyttää että turvallinen. Ei voi olla niin, että yhden asunnon vuokraaminen aiheuttaa turvallisuusriskin koko taloyhtiölle. Avainten luovutus pitää pystyä järjestämään niin, etteivät muiden asukkaiden turvallisuus ja omaisuus vaarannu, Gardemeister painottaa.