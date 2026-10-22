Kela on korjannut osan työttömyystukien kuntalaskutuksen virheestä
23.10.2026 10:00:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela on korjannut osan työttömyystukien kuntalaskutuksessa havaitusta virheestä laskutusjärjestelmäänsä. Korjaus varmistaa, että maahanmuuttajien tukien rahoitukseen liittyvä suoja-aika päätellään jatkossa oikein. Kela ja ohjaavat ministeriöt valmistelevat lisäksi laskutuksen takautuvaa korjaamista ja hyvittämistä 1.1.2025 alkaen.
Kela on korjannut osan työttömyystukien kuntalaskutuksessa kesäkuussa havaitusta virheestä laskutusjärjestelmäänsä. Korjaus varmistaa, että maahanmuuttajien tukien rahoitusvastuu päätellään jatkossa oikein.
1.10.2026 toteutetun ensimmäisen korjauksen jälkeen maahanmuuttajien suoja-aika päätellään oikein myös niiden henkilöiden osalta, jotka kuuluvat 3 vuoden suoja-ajan piiriin. Tarvittavia tietoja maahanmuuttajien suoja-ajan oikeaan määrittelyyn on selvitetty yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa.
Korjattu suoja-ajan päättely koskee 1.10.2026 lähtien maksettujen yleistukien ja mahdollisten takautuvasti maksettujen työmarkkinatukien laskutusta. Korjauksen vaikutukset näkyvät siten kunnille marraskuussa 2026 toimitettavassa lokakuun laskutuksessa. Vaikutus yksittäisen kunnan laskuun on vielä vähäinen.
Työttömyystukien laskutus voi edelleen tapahtua liian suurella prosentilla, kunnes loputkin virheestä on korjattu laskutusjärjestelmään. Kela korjaa etuuspäivien kertymät ja laskutusprosentit takautuvasti loppuvuoden 2026 aikana.
Kela hyvittää työttömyystukien virheelliset maksuosuudet kunnille alkuvuoden 2027 aikana
Kela hyvittää virheellisesti laskuttamansa työttömyystukien maksuosuudet kunnille alkuvuoden 2027 aikana. Hyvitysmenettely valmistellaan Kelan ja ohjaavien ministeriöiden yhteistyönä.
Kela tiedottaa kunnille hyvitysten tarkemmasta aikataulusta, hyvitysmenettelystä ja korjausten vaikutuksista myöhemmin syksyllä. Kela toimittaa kunnille myös tiedot korjaussummista ennen hyvitysten maksua.
Työ ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto antaa lausuntonsa aiheesta vuoden 2026 loppuun mennessä.
Virhe ei vaikuta Kelan henkilöasiakkaiden tukiin
Kela tiedotti kesäkuussa 2026 virheestä työttömyystukien kuntalaskutuksessa. Virhe liittyy maahanmuuttajien työttömyystukien rahoitusvastuun määräytymiseen. Virheen vuoksi Kela on laskuttanut kunnilta 1.1.2025 alkaen osin sellaisia työmarkkinatuen ja yleistuen menoja, jotka kuuluvat valtion rahoitusvastuulle.
Virhe ei ole vaikuttanut Kelan henkilöasiakkaiden tukiin tai niiden maksamiseen.
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Kela on laskuttanut kunnilta työttömyysturvamenoja osin virheellisesti – laskutus korjataan takautuvasti | Ajankohtaista | Kela
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