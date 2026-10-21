Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 26.10.2026 klo 18

VAKE kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja – Kela rahoittaa monialaista yhteistyötä 13.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja osana valtakunnallista Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa -projektia (Kirjo-projekti). Tavoitteena on sujuvoittaa perheiden arkea ja vahvistaa oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten omissa kasvuympäristöissä.