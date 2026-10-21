Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Kutsu medialle: VAKEn aluevaltuuston kokous maanantaina 26.10.2026 klo 18

23.10.2026 13:08:21 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

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Hyvä median edustaja, olet tervetullut seuraamaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokousta maanantaina 26.10.2026 klo 18 Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin (Asematie 7, Tikkurila, Vantaa).

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata paikan päällä tai live-lähetyksen kautta hyvinvointialueen YouTube-kanavalla: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue - YouTube.

Kokouksen asialistaan voi tutustua verkkosivustollamme: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Lämpimästi tervetuloa seuraamaan päätöksentekoamme!

Avainsanat

päätöksentekohyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi

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