Timo Furuholm: Sosiaaliturvan leikkaukset ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset vievät suomalaisia todella ahtaalle
23.10.2026 11:07:47 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Oppositiopuolueet jättivät tänään perjantaina Orpon ja Purran hallitukselle välikysysymyksen tavallisten ihmisten arjen kustannusten noususta.
Tiedotustilaisuudessa vasemmistoliittoa edustanut eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Timo Furuholm nosti esiin, miten sosiaaliturvan leikkaukset ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset laittavat monet ihmiset ja kokonaiset perheet todella ahtaalle.
– Hallitus voisi aloittaa suomalaisten elämän helpottamisen esimerkiksi hautaamalla nyt täällä eduskunnassa käsittelyssä olevat “Rydmanin hinnat” eli terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ja uudet maksut. Suomessa hyvä terveys ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta, Furuholm sanoi.
– Lisäksi nyt pitäisi saada perusturva kuntoon, palauttaa suojaosat ja lapsikorotukset sekä potkaista täysin pysähtynyt sosiaalinen asuinrakentaminen taas käyntiin, jotta ihmisillä on tulevaisuudessakin kohtuuhintaisia koteja.
Energian hintojen aiheuttamiin ongelmiin on Furuholmin mielestä vastattava esimerkiksi turvaamalla sähkön saatavuus suitsimalla datakeskusbuumia, parantamalla joukkoliikennettä sekä luomalla mekanismi tavallisten ihmisten tukemiseksi hintakriiseissä.
Hallituksen on vastattava välikysymykseen viimeistään marraskuun ensimmäisellä viikolla.
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Timo Furuholmin välikysymyksen tiedotustilaisuudessa 23.10. pitämä puheenvuoro kokonaisuudessaan:
Tämä hallituskausi on tarkoittanut köyhyyden palaamista Suomeen. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt merkittävästi, työttömyys on ennätyslukemissa ja pitkäaikaistyöttömyys räjähtämässä käsiin, ruoka-avun jonot pitenevät.
Elämisen kustannusten kattamisesta on tullut todella vaikeaa etenkin sille isolle joukolle suomalaisia, joiden vähäiseen sosiaaliturvaan hallituksen leikkurit ovat osuneet. Siinä joukossa on lapsiperheitä, yksinhuoltajia, opiskelijoita, eläkeläisiä.
Vasemmistoliiton mielestä nyt pitäisi saada perusturva kuntoon, palauttaa suojaosat ja lapsikorotukset sekä potkaista täysin pysähtynyt sosiaalinen asuinrakentaminen taas käyntiin, jotta ihmisillä on tulevaisuudessakin kohtuuhintaisia koteja.
Vasemmistoliiton mielestä pitäisi myös turvata sähkön saatavuus suitsimalla datakeskusbuumia, parantaa joukkoliikennettä sekä luoda mekanismi tavallisten ihmisten tukemiseksi hintakriiseissä.
Hyvinvointivaltio Suomessa on viime päivinä uutisoitu, että sairaaloissa operaatioita perutaan, koska ihmisillä ei ole niihin varaa. On uutisoitu, että köyhissä perheissä tingitään sairaan lapsen hoidosta, koska rahaa ei vaan ole.
Hallitus voisi aloittaa vaikka hautaamalla nyt täällä eduskunnassa käsittelyssä olevat “Rydmanin hinnat” eli terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ja uudet maksut. Suomessa hyvä terveys ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
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