Timo Furuholm: Sosiaaliturvan leikkaukset ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset vievät suomalaisia todella ahtaalle

Minja Koskela: ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeus täytyy tuplata 17.10.2026 10:12:26 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina 17.10. pitämässään linjapuheessa velkajarrusopua. Velkajarrusovussa edellytetyt 8-11 miljardin sopeutukset heikentävät todennäköisesti talouden kehittymistä, sillä EU-sääntöjen mukaan tässä voidaan käyttää ainoastaan veronkorotuksia tai menoleikkauksia. Työllisyys- tai kasvutoimia ei EU-sääntöjen puitteissa ole mahdollista soveltaa. -Tiukasta menokurista ei ole mitään iloa, jos me emme kykene uusiin investointeihin, lisääntyviin työpaikkoihin ja kasvaviin verotuloihin, Koskela sanoi. -Vasemmistoliitto kannattaa maltillisempaa sopeutussummaa, joka jaetaan useammalle vaalikaudelle, ja joka sisältää myös taloutta elvyttäviä investointeja, Koskela jatkoi. Vasemmistoliiton vaihtoehdossa sopeutussummaa maltillistettaisiin ja se jaettaisiin useammalle vaalikaudelle, mutta lisäksi uudistettaisiin kehysmenettelyä siten, että veromuutokset voitaisiin jatkossa huomioida osana vaalikauden talouden suunnit