Kutsumme seurat keskustelemaan yhteistyöstä sekä lasten ja nuorten liikkumisesta
23.10.2026 10:47:44 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki kutsuu kaikki alueen liikunta- ja urheiluseurat yhteiseen Seurafoorumi-tapaamiseen keskustelemaan muun muassa lasten ja nuorten liikkumisesta sekä kaupungin ja seurojen yhteistyöstä.
Seurafoorumi
- to 29.10.2026 klo 18.00–19.30
- Silverian auditorio (Ruutikellarintie 4)
- Ilmoittautumiset viimeistään 27.10.
- Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/seurafoorumi2026
Ohjelma:
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- Uusi sähköinen varausjärjestelmä parhaillaan kilpailutuksessa
- Seuraparlamentti myös Vaasaan?
- Seurojen toiminta-avustuksien myöntökriteerejä päivitetään vuodelle 2027
- Lajikokeilun ajankohtaiset asiat
- Perheliikuntaa yhteistyössä seurojen kanssa
- Yleistä keskustelua ja verkostoitumista
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika LehtonenLiikuntatoimenjohtajaPuh:040 718 7034mika.lehtonen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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