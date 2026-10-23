Timo Furuholm: Seisovatko Varsinais-Suomen perussuomalaiset kansanedustajat yli 600 miljoonan euron kuntaleikkausten takana?

– Haluan kysyä Varsinais-Suomen perussuomalaisilta kansanedustajilta Ville Taviolta, Vilhelm Junnilalta, Kike Elomaalta ja Mikko Lundénilta, seisovatko he todella tämän esityksen takana. Ovatko he valmiita leikkaamaan satoja miljoonia euroja kuntien rahoituksesta ja kantamaan vastuun seurauksista omissa kotikunnissaan, Furuholm kysyy.

Furuholm muistuttaa, että kuntien keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Näin mittava rahoituksen heikentäminen näkyisi väistämättä kuntien mahdollisuuksissa järjestää palveluita.

– Puhumme lasten päiväkodeista ja kouluista, opetuksen laadusta, kirjastoista, nuorten harrastusmahdollisuuksista sekä liikunta- ja kulttuuripalveluista. Näistäkö perussuomalaiset haluavat seuraavaksi leikata? Mitään satojen miljoonien eurojen hallinnollista säästöpottia ei kunnissa ole odottamassa, Furuholm toteaa.

Furuholmin mukaan perussuomalaisten esityksen toinen keskeinen seuraus olisi huomattava paine kunnallisveron korottamiseen.

– Kunnille ei jää tällaisessa tilanteessa kuin huonoja vaihtoehtoja. Joko leikataan kuntalaisten palveluista tai nostetaan reippaasti kunnallisveroa. Todennäköisesti monessa kunnassa jouduttaisiin tekemään molempia. Perussuomalaiset ovat tottuneet puhumaan verojen keventämisestä, mutta tällä esityksellä velkajarru siirrettäisiin suoraan kuntalaisten maksettavaksi, Furuholm sanoo.

Furuholm pitää erityisen ongelmallisena sitä, että kuntien talous on jo nyt tiukoilla kasvavien kustannusten ja valtion aiempien leikkausten vuoksi.

– Varsinais-Suomen kunnissa tehdään jo nyt vaikeita päätöksiä palveluiden ja talouden tasapainottamiseksi. On täysin vastuutonta kuvitella, että tällainen lisäleikkaus voitaisiin toteuttaa ilman merkittäviä vaikutuksia kuntalaisten arkeen. Siksi perussuomalaisten perusteluja tähän ehdotukseen olisi välttämätöntä kuulla.