KUTSU: EK:n Suhdannebarometrin julkistuswebinaari 27.10. klo 9.00
23.10.2026 11:18:04 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
EK:n suhdannebarometri julkistetaan tiistaina 27.10. klo 8, ja julkistuswebinaari pidetään saman päivän aamuna klo 9.00–9.30.
Tilaisuudessa taustoitetaan talouden tilannetta sekä suomalaisyritysten suhdannekehitystä.
Talouden näkymiä ja suhdannebarometrin tuloksia esittelee EK:n johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila.
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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Elinkeinoelämän keskusliitto pitää tärkeänä, että hallitus ei tee muutoksia liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen tasoon, vaan tarjoaa kohdennetumpia ratkaisuja kansalaisten ja yritysten kustannuspaineisiin. Suomen on syytä vaalia investointiympäristön ennakoitavuutta ja yritysten luottamusta aikana, jolloin ulkoista epävarmuutta on muutenkin paljon. ”On ensiarvoisen tärkeää, ettei hallitus tehnyt muutoksia polttoaineiden jakeluvelvoitteen tasoon. Jakeluvelvoite ei ole akuutin polttoainekriisin syy, eikä siihen puuttuminen olisi tuonut aikataulunkaan puolesta aitoa helpotusta pumppuhintoihin. Sen sijaan negatiivinen vaikutus investointiympäristön luotettavuuteen olisi voinut olla huomattava ja pitkävaikutteinen”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Minna Helle. ”Pitkäjänteisyys, ennakoitavuus ja luottamus ovat edellytyksiä sille, että liikenteen energiasiirtymässä onnistutaan ja investoinnit etenevät. Arvoketjun kaikki osapuolet tarvitsevat selkeää suuntaa ja johdonmukaista politiikkaohjaust
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Yli puolet kansainvälistä kauppaa käyvistä suomalaisyrityksistä uskoo EK:n yrityskyselyn perusteella vientinsä kasvun vahvistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vieläkin useampi on lisännyt panostuksia myyntiin ja markkinointiin. Kasvuun uskotaan Euroopan perinteisten vientimaiden ohella myös Aasiassa ja USA:ssa. EK:n syyskuussa tekemän Vientibarometrin mukaan 52 prosenttia kansainvälistä kauppaa tekevistä yrityksistä ennakoi vientinsä kasvavan, kun vuosi sitten näin arvioi 47 prosenttia. 39 prosenttia uskoo viennin säilyvän ennallaan. Viennin supistumiseen varautuvien määrä on viimevuotisella tasolla 9 prosentissa. Viennin vahvistuva vire on hyvä uutinen koko Suomen talouskasvulle, arvioi EK:n kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori: ”Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta suomalaisyritykset ovat ketterästi sopeutuneet uuteen normaaliin ja saavat nyt tehtyä vientikauppoja perinteisten markkinoiden ohella uusilla markkinoilla Aasiassa ja Amer
EK esittää perustuslain muuttamista: Jäykkä virkavastuuajattelu ei saa estää tekoälyn hyödyntämistä6.10.2026 10:20:57 EEST | Uutinen
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