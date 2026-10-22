Itis, Naoero vai Myrskyn ikkuna? Vuoden nimi 2026 valitaan seitsemän finalistin joukosta

Gräsanoja, Itis, Kyjiv, Myrskyn ikkuna, Naoero, Silviisii ja Tiima. Nämä ovat Vuoden nimi 2026 -finaaliin valitut nimet. Perustelut on julkaistu Nimistöntutkimuksen päivien verkkosivuilla.

Vuoden nimi 2026 valitaan finalistien joukosta Nimistöntutkimuksen päivillä järjestettävässä äänestyksessä. Palkinnon voittaja julkistetaan tapahtumassa perjantaina 30.10. klo 14.30. Helsingin yliopisto julkaisee valinnasta tiedotteen verkkosivuillaan.

Vuoden nimi on tunnustuspalkinto, joka myönnetään kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle.

Palkinnolla halutaan nostaa esille onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa. Palkinnon saaja voi edustaa mitä tahansa erisnimikategoriaa, kuten paikan-, henkilön-, yritys- tai tuotenimiä.

Palkinnon saaja valitaan nyt kymmenettä kertaa. Viime vuonna voitto jaettiin kolmen ehdokkaan kesken, kun Bara Bada Bastu, Juristiliitto ja Telepaatti päätyivät äänestyksessä tasatulokseen. Aiempia voittajia ovat myös muun muassa Käärijä, Tikkurilan kirkko ja Koronavilkku.

Nimistöntutkimuksen päivillä kuullaan alan uusimmasta tutkimuksesta

Nimistöntutkimuksen päivät on vuosittain Helsingin yliopistolla järjestettävä tieteellinen tapahtuma, jossa kuullaan esitelmiä erisnimiin kohdistuvista tutkimuksista. Tapahtuma järjestetään nyt 29. kerran.

Tämänvuotisen tapahtuman esitelmissä kerrotaan muun muassa pehmolelujen nimistä, kolonialistisista paikannimistä sekä Kotimaisten kielten keskuksen nimineuvontaan lähetetyistä kysymyksistä. Ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävissä tapahtuman verkkosivuilla.