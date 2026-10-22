Helsingin yliopisto

Itis, Naoero vai Myrskyn ikkuna? Vuoden nimi 2026 valitaan seitsemän finalistin joukosta

26.10.2026 12:00:00 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote

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Nimistöntutkimuksen asiantuntijat ovat valinneet Vuoden nimi 2026 -finaaliin seitsemän ehdokasta. Voittaja valitaan Nimistöntutkimuksen päivillä 30. lokakuuta.

Kuvakollaasi Vuoden nimi 2026 -finalisteista
Vuoden nimi 2026 -finalistit. ITIS, Tiima, Cinemanse, Pirje Fager-Pintilä

Gräsanoja, Itis, Kyjiv, Myrskyn ikkuna, Naoero, Silviisii ja Tiima. Nämä ovat Vuoden nimi 2026 -finaaliin valitut nimet. Perustelut on julkaistu Nimistöntutkimuksen päivien verkkosivuilla.

Vuoden nimi 2026 valitaan finalistien joukosta Nimistöntutkimuksen päivillä järjestettävässä äänestyksessä. Palkinnon voittaja julkistetaan tapahtumassa perjantaina 30.10. klo 14.30. Helsingin yliopisto julkaisee valinnasta tiedotteen verkkosivuillaan.

Vuoden nimi on tunnustuspalkinto, joka myönnetään kuluneen vuoden aikana esillä olleelle hyvälle nimelle.

Palkinnolla halutaan nostaa esille onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa. Palkinnon saaja voi edustaa mitä tahansa erisnimikategoriaa, kuten paikan-, henkilön-, yritys- tai tuotenimiä.

Palkinnon saaja valitaan nyt kymmenettä kertaa. Viime vuonna voitto jaettiin kolmen ehdokkaan kesken, kun Bara Bada Bastu, Juristiliitto ja Telepaatti päätyivät äänestyksessä tasatulokseen. Aiempia voittajia ovat myös muun muassa Käärijä, Tikkurilan kirkko ja Koronavilkku.

Nimistöntutkimuksen päivillä kuullaan alan uusimmasta tutkimuksesta

Nimistöntutkimuksen päivät on vuosittain Helsingin yliopistolla järjestettävä tieteellinen tapahtuma, jossa kuullaan esitelmiä erisnimiin kohdistuvista tutkimuksista. Tapahtuma järjestetään nyt 29. kerran.

Tämänvuotisen tapahtuman esitelmissä kerrotaan muun muassa pehmolelujen nimistä, kolonialistisista paikannimistä sekä Kotimaisten kielten keskuksen nimineuvontaan lähetetyistä kysymyksistä. Ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävissä tapahtuman verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Filosofian tohtori, tutkija Lasse Hämäläinen
puhelin: 040 742 8373
sähköposti: lasse.j.hamalainen@helsinki.fi

Kuvat

Kuvakollaasi Vuoden nimi 2026 -finalisteista
Vuoden nimi 2026 -finalistit.
ITIS, Tiima, Cinemanse, Pirje Fager-Pintilä
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Tietoja julkaisijasta

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

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