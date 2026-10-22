Oulun Kärpät ennätysmäisessä tasapeliputkessa: "Kerran 60 vuodessa"

- Seitsemän Liiga-ottelun päättyminen tasapeliin samalla joukkueella on tapahtumasarja, jota ei nähdä laskennallisesti todellakaan usein, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara alustaa.



- Puhutaan todella harvinaisista asioista. Seitsemän peräkkäisen tasapelin putki nähdään yhdelle joukkueelle keskimäärin kerran 60 vuodessa, joten eihän ihme ole, että se on Liigan uusi ennätys. Laskenallisesti kahdeksan tasapelin putki - joka siis toteutuisi jos tänään perjantai-illan Kärpät-KalPa päättyy tasan - nähdään taas noin kerran 250 vuodessa.



- Toki sillä huomautuksella, että koko laji ehtii muuttua aika paljon siinä ajassa, Eirtovaara katsoo.



- Jääkiekko on paljon sattumia sisältävä laji ja kaikenlaista tapahtuu, kun tarpeeksi pelataan!



Entäs sitten tämän illan Kärpät-KalPa-ottelun kertoimet Veikkauksella?



- Jääräpäinen kertoimenlaskentaosasto ei edelleenkään nosta tasapelin todennäköisyyttä lainkaan tavallista ottelua korkeammalle, vaikka edelliset seitsemän peliä ovat Kärpillä päättyneet tasuriin. Kärpät-KalPa -ottelun tasapelin todennäköisyys on näkemyksemme mukaan noin 23,5 prosenttia. Annamme varsinaisen peliajan tasapelille kertoimen 4,25.



- Kärppien viime otteluun SaiPaa vastaan tarjosimme vedonlyöntimarkkinan korkeinta kerrointa ja se maksoi meille jonkin verran kun tasapelihan sieltä jälleen napsahti. Ottelun 1X2-merkeistä Veikkauksen asiakkaiden palautusprosentti oli 131 %. Eli asiakkaamme voittivat kohteesta enemmän kuin olivat siihen panostaneet.



Tämän illan klo 18.30 alkavaan otteluun asiakkaat ovat jälleen pelanneet paljon Oulun Kärppien tasapeliä varsinaisella peliajalla.



- Varsinaisen peliajan tasapeliä on perjantaina klo 12 veikannut 39 % asiakkaista, jotka ovat pelanneet 1X2-kohdetta. Kärppien voittoa varsinaisella peliajalla on veikannut 50 % asiakkaista ja KalPan vierasvoittoa 11 %.



Ottelu on selkeästi illan Liiga-otteluista eniten asiakkaita kiinnostanut kohde.



- Kärppien menestyksen puolesta on pelattu nyt paljon.



Tarjolla on myös kohde siitä, että sekä Kärppien tämän illan että huomisen ottelu päättyy tasapeliin. Veikkauksen kerroin tuolle tapahtumasarjalle on 17,00.



Pitkäveto: Kärpät-KalPa