Tays Keskussairaalan alueen kaavoitussuunnitelmat etenevät – uusi kaava toisi joustavuutta alueen jatkokehittämiseen
23.10.2026 12:49:48 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue käynnisti Tampereen kaupungin kanssa kaavoituskeskustelut, sillä nykyinen asemakaava rajoittaa merkittävästi sairaala-alueen jatkokehittämistä tulevaisuudessa, kun suuri M-rakennus valmistuu. Tampereen kaupunki julkaisi kaavoitusprosessiin liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelmakuulutuksen (OAS) 23.10.2026.
M-rakennuksen valmistuttua keskellä sairaala-aluetta ja vaativan erikoissairaanhoidon toimintoja sijaitsevat A-, B- ja K-rakennukset jäävät tyhjiksi. 1960-luvulla rakennetut rakennukset ovat lähellä käyttöikänsä päättymistä, eikä niitä ole mahdollista tulevaisuudessa peruskorjata erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Vanhat rakenteet ja kerroskorkeudet eivät tulevaisuudessa mahdollista vaativan erikoissairaanhoidon edellyttämien nykyaikaisten teknisten ratkaisujen täysimääräistä käyttöönottoa.
Nykyisessä asemakaavassa korkealla tornimaisella B-rakennuksella sekä sairaalan vanhan pääaulan sisältäneellä A-rakennuksella on suojelumerkinnät. Uusi asemakaava toisi joustavampia mahdollisuuksia alueen jatkokehittämiseen seuraavina vuosikymmeninä. Alueen nykyistä rakennusoikeutta ei ole tarkoitus kasvattaa, koska se lisäisi ympäristön ja liikenteen kuormitusta.
Kaavamuutoksen eteneminen ei vielä tarkoittaisi tyhjiksi jäävien rakennusten purkamista, vaan siitä päätettäisiin myöhemmin erikseen.
– Tays Keskussairaalan alueen suunnittelussa on katsottava kauas tulevaisuuteen, jopa 2100 luvulle asti. Iäkkäät, toimivan sairaala-alueen sydämessä sijaitsevat tyhjenevät rakennukset eivät mahdollista toimintaympäristön muutoksiin varautumista, vaan luovat jopa esteen sille. Meidän on turvattava myös jälkipolville mahdollisuus kehittää aluetta muuttuvien vaatimusten ristipaineessa, Tays uudistamisohjelman hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää sanoo.
– Väestön ikääntyminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin, erikoisairaanhoidon palvelutarpeen kasvu, vaativien hoitojen osaamisen keskittäminen sekä taloudelliset reunaehdot tulevat haastamaan hyvinvointialueita jatkossakin. Mahdolliset verkostojen tiivistämisen ja varautumisen näkökulmat pitää myös ottaa huomioon, Tanhuanpää jatkaa.
Yhteyshenkilöt
Tanhuanpää Veli-PekkaHankejohtajaPuh:044 4735 336veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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