Vihreiden Niinistö ja Ohisalo: EU-komission ei pidä myöntää Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkien turkistarhausta
23.10.2026 12:45:51 EEST | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Maria Ohisalo edellyttävät, että EU-komissio ei myönnä Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkien turkistarhausta. Vihreät mepit jättivät aiheesta kirjallisen kysymyksen EU-komissiolle.
-– Orpon hallitus hakee Euroopan komissiolta poikkeuslupaa minkkien turkistarhauksen jatkamiseksi. Poikkeuslupaa ei tule myöntää. Amerikanminkki on määritelty EU:ssa haitalliseksi vieraslajiksi. Näiden eläinten hallussapitoa ja markkinoille saattamista koskevat kiellot on asetettu syystä. Poikkeusluvalle ei ole perusteita, sillä minkkien tarhaus lisää riskejä ympäristölle ja kansanterveydelle. Se on myös eläinten oikeuksien kannalta epäeettistä, Niinistö sanoo.
Vihreät europarlamentaarikot näkevät, että poikkeusluvan hakemisen sijaan Suomen tulee edetä ylipäätään turkistarhauksen suunnitelmalliseen alasajoon.
– EU:n on puututtava turkistarhauksen jatkamiseen, ei etsittävä keinoja sen pitkittämiseen. Turkistarhoilla villieläimiä pidetään ahtaissa häkeissä, mikä rajoittaa niiden luontaista käyttäytymistä ja aiheuttaa niille merkittävää kärsimystä. Tarhoihin liittyy myös kansanterveydellisiä riskejä: zoonoottiset eli eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit voivat levitä tarhaolosuhteissa ja aiheuttaa vakavia terveysuhkia, Ohisalo sanoo.
Suomi on yksi harvoista EU-maista, joissa turkistarhaus on edelleen sallittua.
– Alan toimintaa on Suomessa tuettu julkisin varoin, vaikka sen taloudellinen kannattavuus on heikko ja turkisten kysyntä vähenee. Turkistarhaukseen on 2020-luvulla kohdistunut valtion varoja lähes 100 miljoonaa euroa. Julkinen rahoitus täytyy suunnata alan ylläpitämisen sijaan oikeudenmukaisen siirtymän ja luopumistuen järjestämiseen, Niinistö sanoo.
Lisäksi komissio ei ole vieläkään vastannut turkistarhauskieltoa vaativaan Fur Free Europe -eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen, joka keräsi 1,5 miljoonaa allekirjoitusta.
– Vastauksen viipyminen on huolestuttavaa. Komission tulee ottaa aloitteeseen kantaa ennen kuin se tekee päätöksiä Suomen poikkeuslupahakemuksesta. Eläinten kärsimystä ei pidä pitkittää poikkeusluvilla. Suomen on siirryttävä turkistarhauksesta luopumiseen, ja komission on kannettava vastuunsa eläinten hyvinvoinnin, ympäristön ja kansanterveyden suojelemisesta, Ohisalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Maria OhisaloEuroopan parlamentin jäsenmaria.ohisalo@europarl.europa.euwww.mariaohisalo.fi
Ville NiinistöEuroopan parlamentin jäsenville.niinisto@ep.europa.euvilleniinisto.fi
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