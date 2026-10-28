Vastuullisuusteko 2026: inlisol
28.10.2026 18:50:00 EET | Kasvu Open | Tiedote
inlisol vastaanotti Vastuullisuusteko-tunnustuksen 28.10.2026 Jyväskylässä, yritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa. Yritys tarjoaa tutkapohjaista seurantaa ikääntyneiden turvallisemman hoidon tueksi. Tunnustuksen myönsivät Kasvu Open ja Nordea.
Uusikaupunkilainen inlisol on vuonna 2021 perustettu yritys, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen seurannan hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Palvelu lisää turvallisuutta ja hyvinvointia seuraamalla käyttäjän aktiivisuutta ja poikkeamia päivittäisissä rutiineissa. Tutkapohjainen palvelu ei vaadi kameroita tai puettavia laitteita. Yritys tuo hoivaan huipputeknologiaa, joka tukee hoitajien työtä – ei korvaa sitä. Myös yksityisyys on huomioitu ratkaisussa ensiluokkaisesti, mikä tekee turvallisesta arjesta huoletonta ja huomaamatonta.
– Yrityksessä ollaan vahvasti vastuullisuuden ytimessä, sillä sen tavoitteena on turvata ihmisten hyvinvointi sekä luoda vakaa ja turvallinen elinympäristö jokaiselle. inlisol vastaa innovatiivisella ratkaisulla väestön ikääntymisen tuomaan globaaliin megatrendiin: palvelu auttaa ikääntyviä pidentämään itsenäistä asumista kotona ilman, että heidän tarvitsee pukea ylleen minkäänlaisia laitteita, Nordean Startup & Growth -kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki avaa valintaperusteluja.
Vastuullisuusteko-tunnustuksen saajan valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Riihimäen lisäksi Nordean Head of Entrepreneur Banking Jussi Rieppo ja Business Banking Suomen vastuullisuusjohtaja Janne Fält. Tunnustuksen saaja valittiin 30 yrityksen joukosta.
Vastuullisuusteko-tunnustus jaetaan kuudetta kertaa
Tunnustuksella halutaan tuoda esille suunnannäyttäjiä, jotka todistavat, että vastuullisuus on arvo, joka kuuluu jokaisen yrityksen strategiaan. Kasvu Open ja Nordea jakavat tunnustuksen jo kuudetta kertaa.
- Vuonna 2021 tunnustuksen sai ekologisten paperipillien valmistaja Dolea
- Vuonna 2022 tunnustuksen sai työllistämispalveluja tuottava SunUra
- Vuonna 2023 tunnustuksen vei maailman jokia puhdistava RiverRecycle
- Vuonna 2024 tunnustuksen sai Suomen suurin pyöräedun tarjoaja GoByBike
- Vuonna 2025 tunnustuksen sai polyesteripolyoleja valmistava Inosence Polyol
LISÄTIEDOT
Aki Nummela
Hallituksen puheenjohtaja, inlisol
aki@inlisol.com
050 568 0202
Vesa Riihimäki
Head of Startup & Growth, Nordea
040 826 2009
vesa.riihimaki@nordea.com
Inka Hyvönen
Kasvu Open
inka.hyvonen@kasvuopen.co
050 570 3500
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Inka HyvönenAsiakkuuspäällikköPuh:050 570 3500inka.hyvonen@kasvuopen.co
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