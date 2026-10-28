Vastuullisuusteko 2026: inlisol

Uusikaupunkilainen inlisol on vuonna 2021 perustettu yritys, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen seurannan hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Palvelu lisää turvallisuutta ja hyvinvointia seuraamalla käyttäjän aktiivisuutta ja poikkeamia päivittäisissä rutiineissa. Tutkapohjainen palvelu ei vaadi kameroita tai puettavia laitteita. Yritys tuo hoivaan huipputeknologiaa, joka tukee hoitajien työtä – ei korvaa sitä. Myös yksityisyys on huomioitu ratkaisussa ensiluokkaisesti, mikä tekee turvallisesta arjesta huoletonta ja huomaamatonta.

– Yrityksessä ollaan vahvasti vastuullisuuden ytimessä, sillä sen tavoitteena on turvata ihmisten hyvinvointi sekä luoda vakaa ja turvallinen elinympäristö jokaiselle. inlisol vastaa innovatiivisella ratkaisulla väestön ikääntymisen tuomaan globaaliin megatrendiin: palvelu auttaa ikääntyviä pidentämään itsenäistä asumista kotona ilman, että heidän tarvitsee pukea ylleen minkäänlaisia laitteita, Nordean Startup & Growth -kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki avaa valintaperusteluja.

Vastuullisuusteko-tunnustuksen saajan valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Riihimäen lisäksi Nordean Head of Entrepreneur Banking Jussi Rieppo ja Business Banking Suomen vastuullisuusjohtaja Janne Fält. Tunnustuksen saaja valittiin 30 yrityksen joukosta.

Vastuullisuusteko-tunnustus jaetaan kuudetta kertaa

Tunnustuksella halutaan tuoda esille suunnannäyttäjiä, jotka todistavat, että vastuullisuus on arvo, joka kuuluu jokaisen yrityksen strategiaan. Kasvu Open ja Nordea jakavat tunnustuksen jo kuudetta kertaa.

LISÄTIEDOT

Aki Nummela

Hallituksen puheenjohtaja, inlisol

aki@inlisol.com

050 568 0202

Vesa Riihimäki

Head of Startup & Growth, Nordea

040 826 2009

vesa.riihimaki@nordea.com

Inka Hyvönen

Kasvu Open

inka.hyvonen@kasvuopen.co

050 570 3500