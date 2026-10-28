Kasvu Open

Vastuullisuusteko 2026: inlisol

28.10.2026 18:50:00 EET | Kasvu Open | Tiedote

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inlisol vastaanotti Vastuullisuusteko-tunnustuksen 28.10.2026 Jyväskylässä, yritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa. Yritys tarjoaa tutkapohjaista seurantaa ikääntyneiden turvallisemman hoidon tueksi. Tunnustuksen myönsivät Kasvu Open ja Nordea.

inlisolin hallituksen puheenjohtaja Aki Nummela pitchaamassa Kasvu Open Karnevaalissa.
inlisolin hallituksen puheenjohtaja Aki Nummela pitchaamassa Kasvu Open Karnevaalissa. Kasvu Open

Uusikaupunkilainen inlisol on vuonna 2021 perustettu yritys, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen seurannan hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Palvelu lisää turvallisuutta ja hyvinvointia seuraamalla käyttäjän aktiivisuutta ja poikkeamia päivittäisissä rutiineissa. Tutkapohjainen palvelu ei vaadi kameroita tai puettavia laitteita. Yritys tuo hoivaan huipputeknologiaa, joka tukee hoitajien työtä – ei korvaa sitä. Myös yksityisyys on huomioitu ratkaisussa ensiluokkaisesti, mikä tekee turvallisesta arjesta huoletonta ja huomaamatonta. 

Yrityksessä ollaan vahvasti vastuullisuuden ytimessä, sillä sen tavoitteena on turvata ihmisten hyvinvointi sekä luoda vakaa ja turvallinen elinympäristö jokaiselle. inlisol vastaa innovatiivisella ratkaisulla väestön ikääntymisen tuomaan globaaliin megatrendiin: palvelu auttaa ikääntyviä pidentämään itsenäistä asumista kotona ilman, että heidän tarvitsee pukea ylleen minkäänlaisia laitteita, Nordean Startup & Growth -kasvuyrityspankin johtaja Vesa Riihimäki avaa valintaperusteluja. 

Vastuullisuusteko-tunnustuksen saajan valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Riihimäen lisäksi Nordean Head of Entrepreneur Banking Jussi Rieppo ja Business Banking Suomen vastuullisuusjohtaja Janne Fält. Tunnustuksen saaja valittiin 30 yrityksen joukosta. 

Vastuullisuusteko-tunnustus jaetaan kuudetta kertaa

Tunnustuksella halutaan tuoda esille suunnannäyttäjiä, jotka todistavat, että vastuullisuus on arvo, joka kuuluu jokaisen yrityksen strategiaan. Kasvu Open ja Nordea jakavat tunnustuksen jo kuudetta kertaa. 

LISÄTIEDOT

Aki Nummela
Hallituksen puheenjohtaja, inlisol
aki@inlisol.com
050 568 0202

Vesa Riihimäki
Head of Startup & Growth, Nordea
040 826 2009
vesa.riihimaki@nordea.com

Inka Hyvönen
Kasvu Open
inka.hyvonen@kasvuopen.co
050 570 3500

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

inlisolin hallituksen puheenjohtaja Aki Nummela pitchaamassa Kasvu Open Karnevaalissa.
inlisolin hallituksen puheenjohtaja Aki Nummela pitchaamassa Kasvu Open Karnevaalissa.
Kasvu Open
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Kasvu Open on suomalaisen kasvun ykköskehittäjä. Meidän työtämme on auttaa yrityksiä toteuttamaan unelmansa. Me tunnemme kasvuyritykset paremmin kuin kukaan muu. Olemme sparranneet vuodesta 2011 lähtien yli 3700 yritystä, ja tunnistamme tuhansien pk-yritysten kasvusuunnitelmat. Me tiedämme, mihin yritykset haluavat kasvaa, ja mitä ne tarvitsevat kasvun toteuttamiseen.  Lue lisää

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