Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 27.10.2026

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6.10.2026 2.10.2026 15:24:05 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle tuodaan päätettäväksi muun muassa A1- ja A2-kielen tuntijako, oppilaaksiottoon liittyvät muutokset ja tarkennukset, aloittavan kieliryhmän koko A1- ja A2- kielissä sekä kaksikielisessä opetuksessa ja kielikylvyssä. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.