Bidfood käyttää Kempowerin latausratkaisua ensimmäisellä sähköistetyllä rekkavarikollaan Isossa-Britanniassa
23.10.2026 14:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
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Kempowerin yläpuolisen latausratkaisun avulla Bidfoodin sähköiset kuorma-autot voidaan ladata lastauspysähdysten aikana
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Ratkaisu toimii mallina pikalatausjärjestelmän jälkiasennukselle olemassa oleviin toimipisteisiin ilman, että ajoneuvokaluston tarvitsemaa arvokasta tilaa menetetään
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Slough’n varikon sähköistäminen on ensimmäinen askel Bidfoodin suunnitelmissa varmistaa, että sen toimipisteet ovat hyvin varustettuja sähköistyvää tulevaisuutta varten
Brittiläinen elintarviketukkukauppa Bidfood on aloittanut Slough'n varikon sähköistämisen Kempowerin toimittamalla yläpuolisella latausratkaisulla. Järjestelmän ansiosta sähkökuorma-autot voidaan ladata lastauspysähdysten aikana ilman, että latauslaitteet vievät tilaa maasta. Kempowerin virallisen myynti- ja huoltopartnerin Erinionin toteuttama asennus on ensimmäinen laatuaan Bidfoodin toimipisteessä, jossa on tällä hetkellä käytössä kaksi sähkökuorma-autoa.
Ison-Britannian hallitus on ilmoittanut aikovansa lopettaa asteittain uusien, yli 26 tonnia painavien, päästöjä tuottavien raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen myynnin vuodesta 2035 alkaen, ja kaikkien uusien raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen myynnin vuoteen 2040 mennessä. Tämä tarkoittaa, että logistiikkayhtiöihin kohdistuu kasvava paine sähköistää varikkojaan, joita ei alun perin ole suunniteltu lataamista varten. Nykyisissä logistiikkakeskuksissa maahan asennettu latausinfrastruktuuri voi vähentää ajoneuvojen käytössä olevaa tilaa, mikä voi häiritä toimintaa tai rajoittaa ajoneuvokaluston kapasiteettia.
Kempower on toistaiseksi toimittanut latausinfrastruktuurin neljälle latauspaikalle, jotka on tilankäytön optimoimiseksi sijoitettu varikon lastauslaitureille. Järjestelyn ansiosta autot voidaan ladata aikataulun mukaisilla lastauspysähdyksillä. Neljä vankkaa, raskaan ajoneuvokaluston sovelluksiin suunniteltua Kempower Control Unit -latausyksikköä on asennettu lastauslaiturien yläpuolelle portaaliratkaisulla. Ne on yhdistetty Kempower Cable Arm -kaapelivarteen, jonka avulla tartutaan latauspistokkeeseen. Järjestelyn ansiosta maahan tehtäviä asennuksia ja tilojen uudelleensuunnittelua ei tarvita.
Control Unit -yksiköt saavat virtaa dynaamisesti yhdestä 600 kW:n Kempower Power Unit -tehoyksiköstä, ja kukin niistä tuottaa 160 kW:n pikalataustehon. Näin sähkökuorma-autot voidaan ladata tyypillisten 45 minuutin ja 2 tunnin välisten lastausaikojen aikana ilman ylimääräistä latauspysähdystä.
Bidfoodin Slough'n äskettäin sähköistetty varikko toimii myös yrityksen pääkonttorina ja strategisena keskuksena Suur-Lontoon ja Thames Valleyn alueiden toimituksissa. Se on konkreettinen osa Bidfoodin sitoumusta vähentää absoluuttisia hiilipäästöjä vähintään 90 % vuoteen 2045 mennessä. Yrityksellä on käytössään kaikkiaan yli 1 200 kuorma-autoa eri puolilla Isoa-Britanniaa.
”Ajoneuvokaluston sähköistämisellä on Isossa-Britanniassa todellinen kiire, mutta varikkojen varustaminen lataamista varten on koko alan yhteinen haaste. Tilaa säästävä ja aikataulun mukaisia lastauspysähdyksiä hyödyntävä yläpuolinen latausratkaisu on vakiintumassa toimivaksi menetelmäksi, jota Bidfoodin kaltaiset toimijat voivat hyödyntää yhä enemmän”, sanoo Kempowerin hyötyajoneuvokaluston UK:n myyntipäällikkö Gareth Sutcliffe.
”Slough'n asennukset ovat tärkeä askel strategiassamme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Olemme jo jonkin aikaa tutkineet ajoneuvokalustomme sähköistämistä, mutta meille oli tärkeää löytää infrastruktuuri ja ratkaisu, jotka täydentävät toimintaamme. Ensimmäinen latausjärjestelmämme on toteutettu siten, että voimme jatkaa toimintaamme entiseen tapaan, yhtä tehokkaasti ja kannattavasti kuin ennenkin, ja se on antanut meille mallin sähköistämissuunnitelmamme seuraaville vaiheille", sanoo Faye Reeve, Bidfoodin emoyhtiön Bidcorp UK:n Head of Non-Inventory Procurement.
Projektin suunnitteli ja toteutti Scania-konserniin kuuluva varikkolatauksen asiantuntija ja Kempowerin myynti- ja huoltokumppani Erinion.
”Brittiyritykset ympäri maata kysyvät, miten kuorma-autoja voidaan ladata menettämättä pihatilaa? Slough'n esimerkki osoittaa, että se on mahdollista nykyisen tilan puitteissa. Suunnittelimme latausportaalit modulaariseksi järjestelmäksi, jotta Bidfood voi lisätä latauspaikkoja ajoneuvokaluston kasvaessa ilman, että järjestelmää tarvitsee rakentaa alusta alkaen. Odotamme innolla, että voimme tuoda saman kokemuksen yhä useammille varikoille eri puolilla maata”, sanoo Erinionin Ison-Britannian maajohtaja Jack Smith.
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Lehdistöyhteys
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Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajille sähköautonkuljettajien toimesta, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
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Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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