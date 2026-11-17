Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Kuopion Savilahteen uuden pääpoliisiaseman Itä-Suomen poliisilaitokselle. Hankkeessa rakennetaan noin 15 800 neliömetrin uudisrakennus ja peruskorjataan noin 1 000 neliömetriä tontilla sijaitsevia suojeltuja sivurakennuksia. Rakennustyöt alkavat maanrakennus- ja perustustöillä marraskuussa.

”Rakentamisen käynnistyminen on hieno etappi pitkään valmistellussa hankkeessa, ja nyt suunnitelmat alkavat näkyä konkreettisesti Savilahdessa. Tavoitteena on toteuttaa laadukas, turvallinen ja käyttäjien tarpeita palveleva pääpoliisiasema aikataulussa ja vastuullisesti”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen.

Hankkeen allianssikumppanina toimii SRV, ja hankkeen kustannusarvio on noin 75 miljoonaa euroa. Rakentamisen aikana hanke työllistää arviolta 250 henkilötyövuotta, ja työmaan vahvuus vilkkaimmassa rakennusvaiheessa on noin 175 henkilöä.

Uusi pääpoliisiasema suunnitellaan poliisin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Nykyiset tilat Kuopion oikeus- ja poliisitalossa ovat tulossa teknisen käyttöikänsä päähän eivätkä enää kaikilta osin vastaa 2020-luvun poliisitoiminnan tarpeita. Uudessa rakennuksessa tavoitteena ovat turvalliset ja toiminnallisesti tehokkaat tilat, jotka parantavat poliisin toimintaedellytyksiä. Rakennus toteutetaan valtakunnallisen poliisitalokonseptin mukaisesti.

"Savilahteen sijoittuva poliisitalo tuo meille merkittävää parannusta arjen toimintaan. Uudistunut talotekniikka, tämän päivän tarpeisiin suunniteltu logistiikka ja eri toimintojen sijoittelu rakennukseen tekevät sekä asioinnista että työskentelystä helpompaa ja myös turvallisempaa. Uuden pääpoliisiaseman myötä pystymme tuottamaan palveluita aikaisempaa paremmin”, iloitsee poliisipäällikkö Samppa Holopainen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Uudelle pääpoliisiasemalle keskitetään poliisin eri toimintoja, kuten poliisilaitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytystoiminta, lupapalvelut, rikostorjunta ja poliisivankila sekä nykyaikaiset pysäköintimahdollisuudet henkilökunnalle ja asiakkaille.

Elinkaariviisaus vahvasti esillä

Hanke toteutetaan valtion kestävän ja vähähiilisen rakentamisen tavoitteiden mukaisesti ja tavoitteena on selvästi tavanomaista rakentamista pienempi hiilijalanjälki. Tontilla sijainneen vanhan Geologian tutkimuskeskuksen päärakennuksen purkutöiden yhteydessä kaikki kierrätettäväksi hyödynnettävä materiaali otettiin talteen hyödynnettäväksi ja esimerkiksi ontelolaatoista osa hyödynnetään uudelleen Outokumpuun rakennettavassa GTK Mintecin uudessa koetehtaassa. Energiaratkaisuissa hyödynnetään lämpöpumppu- ja hybridijärjestelmiä ja kohteeseen toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä. Työmaalla toteutetaan päästöttömän työmaan toimintamalleja.

Kuopion uuden pääpoliisiaseman hankesivu: https://www.senaatti.fi/hankkeet/kuopion-uusi-paapoliisiasema/