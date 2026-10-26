Kulttuuriparkki avautui Turussa - 233 uutta pysäköintipaikkaa Kulttuurirantaan

Aimo Park aloitti Kulttuuriparkin operoinnin maanantaina 12. lokakuuta. Uusi pysäköintilaitos sijaitsee Turun Kulttuurirannassa, Turun kaupunginteatterin, musiikkitalo Fuugan ja valtion virastotalon välittömässä läheisyydessä. Kulttuuriparkissa on 233 pysäköintipaikkaa, ja se palvelee tapahtumavieraita, alueen työntekijöitä sekä keskustassa asioivia.

Kulttuuriparkki täydentää alueen palveluja ajankohtana, jolloin Turun jokirannan kulttuuritarjonta kasvaa. Musiikkitalo Fuuga avautuu yleisölle 26. lokakuuta, ja se muodostaa yhdessä Turun kaupunginteatterin ja WAM Turun kaupungin taidemuseon kanssa uuden kulttuurikeskittymän Aurajoen rantaan.

Sujuvaa pysäköintiä kulttuurin ja tapahtumien äärellä

Pysäköinti Kulttuuriparkissa perustuu rekisteritunnuksen kameratunnistukseen. Pysäköinnin voi maksaa sovelluksilla, maksuautomaatilla tai verkkopalvelussa, eikä erillistä pysäköintilippua tarvita. Kulttuuriparkissa on lisäksi 6 sähköautojen latauspistettä.

”Hyvin toimiva pysäköinti ei ole kulttuuri-illan pääasia, mutta se vaikuttaa siihen, kuinka helposti ilta alkaa ja päättyy. Kulttuuriparkkia on valmisteltu pitkään. Nyt meidän tehtävämme on varmistaa, että tänne on helppo tulla, pysäköinti toimii selkeästi ja matka teatteriin, konserttiin tai jokirantaan jatkuu ilman turhaa säätöä”, sanoo Katarina Katajainen, maajohtaja, Aimo Park Finland Oy .

Pitkäjänteinen yhteistyö mahdollisti hankkeen toteutuksen

Kulttuuriparkin toteuttaminen tiiviissä kaupunkiympäristössä on edellyttänyt eri osapuolten välistä yhteistyötä, huolellista suunnittelua ja ympäröivän toiminnan yhteensovittamista rakentamisen aikana.

”Kulttuuriparkki on erinomainen esimerkki siitä, miten pitkäjänteinen yhteistyö osapuolten välillä on mahdollistanut kaupunkikehityshankkeen toteuttamisen ja Turun Kulttuurirannan kehittymisen. Rakentaminen keskellä tiivistä kaupunkiympäristöä on edellyttänyt huolellista ennakkosuunnittelua sekä ympäröivän toiminnan jatkuvaa yhteensovittamista koko hankkeen ajan. Juuri tämänkaltaiset hankkeet osoittavat, mitä sitoutuneella yhteistyöllä voidaan parhaimmillaan saavuttaa”, kertoo Petteri Laine, aluejohtaja, YIT Rakennus Oy.

Merkittävä investointi Kulttuurirannan saavutettavuuteen

Kulttuuriparkki on osa Turun Kulttuurirannan laajempaa kehitystä. Keskitetty pysäköintiratkaisu tukee alueen kulttuuripalveluja ja parantaa saavutettavuutta samalla, kun Aurajokirannan kaupunkiympäristöä kehitetään entistä viihtyisämmäksi.

”Turkulaisten säätiöiden omistama Kulttuuriparkki on Kulttuurirannan sujuvan saavutettavuuden ja alueen kehityksen kulmakivi, joka varmistaa helpon asioinnin niin Musiikkitalo Fuugan, kaupunginteatterin kuin virastotalonkin kävijöille. Keskitetty pysäköintiratkaisu vastaa kasvaviin kävijämääriin ja mahdollistaa samalla Aurajokirannan rauhoittamisen viihtyisäksi ja laadukkaaksi kaupunkitilaksi”, toteaa Kalle Hallanoro, Partner, TK Asset Management Oy.

Yhteistyötä jo vuodesta 2014

Aimo Parkin ensimmäiset Kulttuuriparkkia koskevat suunnitelmat ovat vuodelta 2014. Yhtiö on osallistunut hankkeen kehittämiseen ja suunnitellut laitoksen tulevaa käyttöä, palveluja ja asiakasvirtoja yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa.

Kulttuuriparkki palvelee kaupunginteatterin, Fuugan ja virastotalon lisäksi laajemmin Samppalinnan aluetta, Aurajoen rantaa, keskustan työpaikkoja ja palveluja sekä alueella järjestettäviä tapahtumia.