Ratikkaliikenne Kruunusilloilla käynnistyy 7. marraskuuta – maailman kauneimman ratikkareitin avajaisia juhlistetaan tapahtumilla

Ensimmäisenä Kruunuvuorensillan ylittää Korkeasaaresta lähtevä ratikka

Avajaistapahtuma Korkeasaaressa käynnistyy klo 9, ja ensimmäinen Kruunuvuorensillan ylittävä ratikka lähtee Korkeasaaresta klo 10. Tilaisuudessa kuullaan Helsingin pormestari Daniel Sazonovin puhe, tilaisuuden juontaa Marika Häkkilä ja musiikista vastaa Über Aber -yhtye. Ensimmäisen lähdön avaavat Helsingin pormestari sekä HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfver, Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja Kruunuvuorenrannan asukas Saskia Lammi. Ohjelma jatkuu Korkeasaaressa koko perheen musiikki-iloittelulla

Muut tapahtumapaikat

Kruunuvuorenranta ja Yliskylä:

HSL:n ja Kaupunkiliikenteen tapahtumapisteet avautuvat klo 9 Kruunuvuorenrannan ja Yliskylän pysäkeillä sekä kauppakeskus Saaressa. Pysäkeillä on muun muassa mehutarjoilua ja mahdollisuus tutustua ratikan ohjaamoon klo 9-9.45. Kruunuvuorenrannassa on asukasyhdistyksen ohjelmaa klo 9-12 ja Kauppakeskus Saaressa kauppiaiden omaa ohjelmaa klo 11-14.

Hakaniementori:

HSL tarjoaa ratikkakahvit tuhannelle klo 10 alkaen yhteistyössä Kahvisiskojen kanssa.

Kruunuvuorensilta:

Juhlavalot syttyvät sillalle klo 18.

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Tarkemmat tapahtumatiedot: hsl.fi/kruunusillat

Linjojen reitit ja aikataulut löytyvät HSL-reittioppaasta

Uudet ratikkalinjat 11 ja 12

Linja 11: Kruunuvuorenrannasta Kalasataman kautta Pasilaan

Ratikka 11 yhdistää Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren joukkoliikenteen solmukohtiin Kalasatamassa ja Pasilassa. Sompasaaren ja Pasilan välillä se kulkee samaa reittiä nykyisen ratikan 13 kanssa ja tarjoaa entistä tiheämmän yhteyden Pasilan ja Kalasataman välille.

Linja 12: Yliskylästä Rautatientorille

Ratikka 12 tarjoaa suoran yhteyden Laajasalon Yliskylästä Helsingin kantakaupunkiin. Liikenteen alkaessa linjan päätepysäkki on Mikonkadulla Rautatientorin vieressä.

Varaudu ruuhkiin avajaisviikonloppuna

Avajaisviikonloppuna ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia, etenkin lauantaina aamupäivällä. Matkaan kannattaa varata aikaa, sillä liikenteessä voi olla viivästyksiä. Myös lastenvaunupaikat voivat täyttyä.