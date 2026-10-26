Ratikkaliikenne Kruunusilloilla käynnistyy 7. marraskuuta – maailman kauneimman ratikkareitin avajaisia juhlistetaan tapahtumilla
26.10.2026 13:39:10 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Kruunusiltojen ratikkaliikenne käynnistyy lauantaina 7. marraskuuta klo 10, kun uudet ratikkalinjat 11 ja 12 aloittavat liikenteen. Kutsumme kaupunkilaisia tutustumaan uusiin ratikkalinjoihin ja kokemaan merellinen Helsinki ja kaupunginosat reitin varrella. Avajaispäivää juhlistetaan kaikille avoimissa tapahtumissa Korkeasaaressa, Kruunuvuorenrannassa, Yliskylässä ja Hakaniementorilla.
Ensimmäisenä Kruunuvuorensillan ylittää Korkeasaaresta lähtevä ratikka
Avajaistapahtuma Korkeasaaressa käynnistyy klo 9, ja ensimmäinen Kruunuvuorensillan ylittävä ratikka lähtee Korkeasaaresta klo 10. Tilaisuudessa kuullaan Helsingin pormestari Daniel Sazonovin puhe, tilaisuuden juontaa Marika Häkkilä ja musiikista vastaa Über Aber -yhtye. Ensimmäisen lähdön avaavat Helsingin pormestari sekä HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfver, Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja Kruunuvuorenrannan asukas Saskia Lammi. Ohjelma jatkuu Korkeasaaressa koko perheen musiikki-iloittelulla
Muut tapahtumapaikat
Kruunuvuorenranta ja Yliskylä:
HSL:n ja Kaupunkiliikenteen tapahtumapisteet avautuvat klo 9 Kruunuvuorenrannan ja Yliskylän pysäkeillä sekä kauppakeskus Saaressa. Pysäkeillä on muun muassa mehutarjoilua ja mahdollisuus tutustua ratikan ohjaamoon klo 9-9.45. Kruunuvuorenrannassa on asukasyhdistyksen ohjelmaa klo 9-12 ja Kauppakeskus Saaressa kauppiaiden omaa ohjelmaa klo 11-14.
Hakaniementori:
HSL tarjoaa ratikkakahvit tuhannelle klo 10 alkaen yhteistyössä Kahvisiskojen kanssa.
Kruunuvuorensilta:
Juhlavalot syttyvät sillalle klo 18.
Koe maailman kaunein ratikkareitti ja näe Helsinki uusin silmin
Tarkemmat tapahtumatiedot: hsl.fi/kruunusillat
Linjojen reitit ja aikataulut löytyvät HSL-reittioppaasta
Uudet ratikkalinjat 11 ja 12
Linja 11: Kruunuvuorenrannasta Kalasataman kautta Pasilaan
Ratikka 11 yhdistää Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren joukkoliikenteen solmukohtiin Kalasatamassa ja Pasilassa. Sompasaaren ja Pasilan välillä se kulkee samaa reittiä nykyisen ratikan 13 kanssa ja tarjoaa entistä tiheämmän yhteyden Pasilan ja Kalasataman välille.
Linja 12: Yliskylästä Rautatientorille
Ratikka 12 tarjoaa suoran yhteyden Laajasalon Yliskylästä Helsingin kantakaupunkiin. Liikenteen alkaessa linjan päätepysäkki on Mikonkadulla Rautatientorin vieressä.
Varaudu ruuhkiin avajaisviikonloppuna
Avajaisviikonloppuna ratikoissa voi olla tavallista enemmän matkustajia, etenkin lauantaina aamupäivällä. Matkaan kannattaa varata aikaa, sillä liikenteessä voi olla viivästyksiä. Myös lastenvaunupaikat voivat täyttyä.
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Linkit
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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