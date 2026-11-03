Koukuttavaa draamaa, musiikin taikaa ja suloisia elokuvia koko perheelle – juhlakauden tarjonta huipentaa Ylen synttärivuoden

Satavuotias Yle kutsuu kaikenikäiset suomalaiset joulun ympärille viettämään yhteisiä hetkiä.

Vaikuttava Kolari pohjoisen tyhjillä teillä koukuttaa katsomaan draamaa. Musiikin ystäviä ilahduttavat artistit Epuista Diandraan. Vuoden parasta luontodokumenttiaikaa vietetään mm. Peltsin ja David Attenboroughin seurassa. Tuttu ruotsalaissarja Ohuella langalla tarjoaa kivan yllätyksen jouluspesiaalillaan.

Nyt on aika kääriä paketista Ylen juhlakauden tarjonta!

Yle Pressistä saat lisätietoa ja kuvia ohjelmista sekä pääset katselemaan sisältöjä ennakkoon lähempänä ohjelman julkaisuajankohtaa.

Kovinta kotimaista ja kansainvälistä draamaa

Kolari. Laura Mainiemi / Bufo / Yle

Kolari – yksi hetki muuttaa kaiken

1.1. Yle Areena, 3.1. alkaen Yle TV1 ja 5.1. alkaen Yle TV2

(1–6, Suomi 2026) Joukko toisilleen tuntemattomia ihmisiä ajautuu tuhoisaan autokolariin, jonka syyt ovat hämärän peitossa. Rikostutkinnan ohella Islan, Valtterin, Eleonoran ja Mikaelin elämät liimautuvat kiinni toisiinsa selviytymisen toivossa. Kolaria kiertävän mysteerin lisäksi he ovat pakotettuja löytämään uuden tavan selvitä arkisista asioista ja katsomaan uutta elämäänsä raa'an rehellisesti. Esiin kaivetaan heikkoudet ja salaisuudet, joille he etsivät hyväksyntää ja rakkautta. Pääosissa: Emmi Parviainen, Olli Riipinen, Anni Iikkanen ja Noa Lange. Käsikirjoitus ja ohjaus: Anna Äärelä.

Ohuella langalla. Anders Nicander / Yle

Ohuella langalla -jouluspesiaali

24.12. Yle Areena ja 28.12. alkaen Yle Fem

(Tunna blå linjen S4, Ruotsi 2026) Palkittu Ohuella langalla palaa neljällä joulun erikoisjaksolla. Joulun aikaan poliiseilla riittää totuttuun tapaan töitä liukastumisten, pikkujoulujuopottelun ja Malmön Möllanin ilotulite-sotien kanssa. Tämä joulu on kuitenkin poikkeuksellinen, kun kaupunki joutuu kohtaamaan rikollisuutta, josta on vaikea saada otetta. Maksujärjestelmät lakkaavat yhtäkkiä toimimasta, matkapuhelimet temppuilevat ja junaliikenne pysähtyy. Onko kyse kyberhyökkäyksistä vai inhimillisistä virheistä? Poliiseja odottaa haastava joulu niin työssä kuin yksityiselämässäkin.

O.C.

18.12. Yle Areena

(The O.C., S1–S4, Yhdysvallat 2003–2007) Toiveuusintana Yle Areenaan palaava teinidraamasarja kertoo Kaliforniassa, Orangen piirikunnassa sijaitsevan hienostoalueen Newport Beachin teinien ja heidän vanhempiensa elämästä. Kun köyhistä oloista tuleva nuorukainen Ryan Atwood ajautuu vaikeuksiin ja hänen äitinsä hylkää hänet, varakas asianajaja Sandy Cohen ottaa Ryanin asumaan perheensä luokse.

Joulukaupan mysteerit S2

21.12. Yle Areena ja 29.12. alkaen Yle TV1

(Mistletoe Murders, S2, Kanada 2025) Emily Lane pyörittää ympärivuotista joulukauppaa viehättävässä kanadalaisessa pikkukaupungissa. Pitkän tauon jälkeen Emilyn ja etsivä Sam Wilnerin ystävyys herää henkiin, ja he ajautuvat jälleen yhdessä selvittämään uusia murhia.

Joulukalentereiden luukut aukeavat jälleen

Vastahakoinen joulupukki. Yle

Joulukalenteri: Vastahakoinen joulupukki

1.12. alkaen Yle Areena ja Yle Fem

(Den ofrivillige tomten, 1–24, SVT 2026) Kun kunnianhimoinen ja uraansa panostava asianajaja Per nimetään yllättäen Joulupukin seuraajaksi, hän joutuu keskelle kaoottista kaksoiselämää. Joulu on jo ovella, mutta samaan aikaan Perillä on ratkaistavanaan merkittävä oikeusjuttu. Suunnitelma on yksinkertainen: käy joulupukkikoulutus läpi mahdollisimman nopeasti ja siirrä sitten vastuu jollekulle toiselle. Mutta kun Per kamppailee taikarekien, tonttujen omituisten sääntöjen ja hillitsemättömän riimittelytaipumuksensa kanssa, alkaa hänen elämänsä vähitellen muuttua.

Joulukalenteri: Jäätävä seikkailu

1.12. alkaen Yle Areena ja Yle TV2

Korvatunturilla on meneillään remontti ja järjestystä ylläpitää aivan väärään tehtävään valittu keksijätonttu Sherlokkinen (Vesa Vierikko). Koristetonttu Väinökkinen (Ville Majamaa) yrittää tehdä parhaansa kaiken sekasotkun keskellä, mutta Ylitontulla (Pirkka-Pekka Petelius) ei puolestaan ole mitään tekemistä. Ja Rekku-koira yrittää puhua kaikille järkeä. Jotain omituista on kuitenkin tekeillä – tavaroita häviää ja hajoaa, ja tonttutyttö Pirpana (Kreeta Salminen) alkaa saada salaperäisiä viestejä metsän eläimiltä.

Huippusuosittu Joulukalenteri: Jäätävä seikkailu on uusinta vuodelta 2016. Se esitetään Ylen kanavilla vasta toista kertaa ensiesityksensä jälkeen.

Musiikkia konserteissa, haastatteluissa ja dokumenteissa

Eppu Normaali: Jäähyväiset Ratinassa. Miikka Varila / Yle

Eppu Normaali: ennen viimeistä keikkaa

6.12. Yle TV1 ja Yle Areena

Eppu Normaalin laulusolisti Martti Syrjä ja kitaristi Juha Torvinen kertovat bändin jäsenten ystävyyden merkityksestä, ikonisten suomirock-biisien tekemisestä ja elämästä bändin jälkeen. Musiikkitoimittaja Susanna Vainiola tapasi rocklegendat Akun tehtaalla Tampereella viikkoa ennen yhtyeen viimeisiä keikkoja.

Eppu Normaali: jäähyväiset Ratinassa

6.12. Yle TV1 ja Yle Areena

Eppu Normaali, yksi suomirockin legendaarisimmista bändeistä, esiintyi viimeistä kertaa elokuussa 2026 Tampereella, Ratinan stadionilla. Ylöjärveläinen yhtye ehti kypsään 50 vuoden ikään. Tunteikkaassa konsertissa kuultiin kaikki keskeiset Eppu-biisit kuten Kitara, taivas ja tähdet, Pimeyden tango, Murheellisten laulujen maa ja Poliisi pamputtaa taas. Ohjaus: Pirja Lund ja Jan-Aslak Leino.

Diandra nähdään Oopperan ja baletin joulun solistina. Henri Salmi / Suomen Kansallisooppera ja baletti / Yle

Oopperan ja baletin joulu

24.12. Yle TV1 ja Yle Areena

Koko perheen joulukonsertissa kuullaan rakastetuimpia joululauluja ympäri maailmaa, jammaillaan jazz-bändin tahdissa, bailataan diskopallon loisteessa ja herkistytään tähtitaivaan alla. Musiikista vastaavat solistit Diandra, Johanna Lehesvuori, Polina Liiv ja Tuomas Katajala sekä Kansallisoopperan orkesteri, kuoro ja lapsikuoro. Mukana on vauhdikkaita tanssi- ja rullaluistelunumeroita sekä tietysti myös Joulupukki.

Laula minulle Arja. Yle

Laula minulle Arja

21.12. Yle Areena ja 22.12. Yle Teema

(Suomi–Ruotsi 2026) Laula minulle Arja on dokumenttielokuva legendaarisesta suomalaisesta laulajasta ja ihmisoikeusaktivisti Arja Saijonmaasta, vahvatahtoisesta naisesta, joka on elänyt taiteensa rajojen, sukupolvien ja ideologioiden yli. Elokuva seuraa hänen poikkeuksellista matkaansa ja elinikäistä ystävyyttään kreikkalaisen säveltäjän ja vapaustaistelijan Mikis Theodorakiksen kanssa. Musiikkielämysten, harvinaisen arkistomateriaalin ja nykyhetken pohdintojen kautta dokumenttielokuva paljastaa pelottoman esiintyjän ja rauhan sillanrakentajan, jonka aseena on laulu. Ohjaus: Marko Talli.

Dokumentti: Pauli Mustajärvi. Yle

Dokumentti: Pauli Mustajärvi

28.12. Yle Areena ja 31.12. Yle TV1

Vuoden 2026 piti olla Pauli "Pate" Mustajärven juhlavuosi: mies olisi täyttänyt 70 vuotta ja ura 50 vuotta. Pyöreiden vuosien kunniaksi käynnistyi dokumenttihanke, joka sai matkan varrella dramaattisen käänteen – juhlien sijaan tuli hautajaiset. Dokumentti saattelee katsojan Paulin elämään haastattelujen kautta. Musiikillisesti se on ennen näkemättömien livevetojen värikäs ilotulitus viimeiseksi jääneeltä keikkavuodelta – takahuoneista, keikkamatkoilta ja lavoilta. Haastateltavina ovat muun muassa vaimo Tiina, tytär Jenni, siskonpoika Jussi Aaltonen sekä läheisiä ystäviä ja työkavereita.

Lisäksi juhlakaudella nähdään uusintana muisto-ohjelma Pate Mustajärvi – Suomirockin legenda (3.1. Yle TV2 ja Yle Areena).

Elämäni Biisi – vuosituhannen vaihteen juhlaa. Miikka Varila / Yle

Juhlakaudella nähdään tuttuun tapaan myös suositun Elämäni Biisin erikoisjaksoja.

Elämäni Biisi: Jazzin juhlaa

19.12. Yle TV1 ja Yle Areena

Elämäni Biisin jazz-erikoisjakso juhlistaa suomalaisen jazzin suurta merkkipaalua: jazz saapui Suomeen 100 vuotta sitten. Vieraina omat elämänsä jazz-biisit paljastavat laulaja Aili Ikonen, saksofonisti Jukka Perko, toimittaja ja dj Matti Nives, kirjailija Sirpa Kähkönen ja kuvittaja Matti Pikkujämsä.

Elämäni Biisi: Klassisen musiikin erikoisjakso

26.12. Yle TV1 ja Yle Areena

Klassisen musiikin erikoisjakso, jonka musiikista vastaa Radion sinfoniaorkesteri. Nyt neljännen kerran tehtävässä erikoisjaksossa vieraina ovat Julia Korkman, Jukka Kurttila, Petrus Kähkönen, Nelli Matula ja Lauri Porra.

Elämäni Biisi – vuosituhannen vaihteen juhlaa

2.1. Yle TV1 ja Yle Areena

Nyt virittäydytään millenniumin tunnelmaan! Elämäni Biisin Y2K-erikoisjaksossa sukelletaan 1990- ja 2000-lukujen unohtumattomaan musiikkiin – aikakauteen, jonka hitit soivat edelleen vahvasti. Illan vieraina omat elämänsä biisit paljastavat muusikot Joel Hokka ja Petra Gargano, toimittaja Ina Mikkola, taiteilija Cristal Snow sekä muotisuunnittelija Riikka Ikäheimo.

Osallistu Ylen seurassa juhlakauden tapahtumiin

Jussi-Pekka Rantanen, Laura Arffman, Kreeta-Maria Kivioja ja Janne Grönroos. Valokuva: Johanna Kannasmaa. Grafiikka: Heidi Grönroos / Yle

Linnan juhlat

6.12. klo 18.15 alkaen Yle Areena, Yle TV1, Yle Radio Suomi

Itsenäisyyspäivää vietetään tuttuun tapaan laajasti Ylen tv-kanavilla, Yle Radio Suomessa ja Ylen verkkopalveluissa sunnuntaina 6.12.2026.

Linnan juhlat -lähetys alkaa viime vuoden tapaan heti iltakuuden uutisten jälkeen klo 18.15. Tänä vuonna Linnan juhlien suomenkielistä lähetystä selostavat Laura Arffman, Jussi-Pekka Rantanen, Sami Sykkö ja Ari Hakahuhta. Linnan juhlien lähetyksessä nähtävästä ja kuultavasta musiikista vastaavat Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solistinaan Kaija Koo. Lisäksi Valtiosalissa esiintyvät Kansallisoopperan oopperalaulajat. Keltaisessa salissa kuullaan Mikko Innanen & Suomi-Finland Jazz 100 -kollektiivia ja Salongissa esiintyy Emma & Matilda. Linnan jatkoille suunnataan suoraan Presidentinlinnasta klo 22.15.

Itsenäisyyspäivän ohjelmistossa ovat mukana myös mm. perinteiset Radion sinfoniaorkesterin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti, itsenäisyyspäivän paraati sekä Tuntematon sotilas -elokuva ja -lukumaratonin uusintalähetys.

Vuosi vaihtuu 2026–2027

31.12. klo 17.10–18.00 Yle Areena ja Yle TV1 / Vuosi vaihtuu perheille

31.12. klo 22.30–00.05 Yle Areena ja Yle TV1 / Vuosi vaihtuu

Vuoden vaihtumista juhlitaan näyttävin ja vauhdikkain menoin Helsingin Kansalaistorilla. Juhlat käynnistää alkuillan lapsiperheille suunnattu konsertti, jonka kruunaa pienempien juhlijoiden oma pyronäytös. Myöhäisillan suurkonsertista nautitaan huippuartistien ja näyttävien pyrojen tahdissa. Jasmin Belouedin ja Riku Salmisen juontamissa suorissa Vuosi vaihtuu -lähetyksissä on luvassa myös yllätysnumeroita ja piipahduksia eri puolella Suomea, kun tänä vuonna heittäydytään toiveiden matkaan!

Joulu on lasten ja koko perheen juhla

Erityiset: Luokkakokous. Mediavan Finland / Yle

Erityiset: Luokkakokous

30.12. Yle Areena

Viisiosaisessa Erityiset: Luokkakokous -sarjassa kaikkien kausien nuoret näyttelijät kerääntyvät pelaamaan Kenen lempiklippi -arvausleikkiä ja kertomaan kuulumisensa sarjan rakastettuna Matti-opettajana tunnetun Ylermi Rajamaan seurassa. Luvassa on liikuttavia, pysäyttäviä ja ratkiriemukkaita hetkiä, sillä monen nuoren kuvauksista on jo kulunut vuosia, ja he tapaavat toisensa ensimmäisen kerran pitkästä aikaa.

Sata päivää kotona

12.12. Yle Areena ja 26.12. alkaen Yle Fem

(Hundra dagar hemma, 1–8, Suomi 2026) Nike ei kykene menemään kouluun, vaikka haluaisi. Äidin rukoilut, opettajan jupina ja rehtorin uhkaukset eivät auta ja kurja olo vatsassa vain pahenee. Kun paikkakunnan uimahalli yhtäkkiä palaa maan tasalle, Nike ja hänen paras ystävänsä Mia tempautuvat mukaan jännittävään mysteeriin. Ratkaistakseen tapauksen Niken täytyy kohdata pelkonsa ja olla rohkeampi kuin koskaan ennen. Sarja perustuu Matilda Gyllenbergin samannimiseen kirjaan. Nikeä näyttelee Emilia Peltola, Miaa näyttelee Amanda George ja Staffanin roolin tekee Robert Helle. Aikuisten rooleja näyttelevät muun muassa Alma Pöysti, Pelle Heikkilä, Ilkka Villi, Elmer Bäck ja Mimosa Willamo.

Joulupukin kuuma linja

24.12. Yle TV2 ja Yle Areena

Joulupukin kuuma linja on kuulunut suomalaisten joulunviettoon jo yli kolmen vuosikymmenen ajan – eikä perinteitä unohdeta tänäkään vuonna. Jouluaattoaamuna lapset voivat soittaa Kuumaan linjaan ja jutella puhelintontun kanssa, kertoa omat joulutoiveensa sekä tuntea olevansa lähellä joulun taikaa. Tänä vuonna tonttuja on enemmän, joten entistä useampi lapsi ehtii juttusille aattoaamuna. Luvassa on tunnelmallisia hetkiä, musiikkia ja yllätyksiä. Joulupukin kuuma linja on koko perheen yhteinen hetki, joka tuo joulun lähelle niin pienille kuin isoille katsojille.

Bambi. The Walt Disney Company / Yle

Taikaa jouluun – piirrettyjä klassikkoelokuvia koko perheelle

Joulukuun perhe-elokuvina Yle Areenassa (1.12.) ja televisiossa esitetään neljä ikivihreää Disney-klassikkoa, jotka ovat ilahduttaneet ihmisiä sukupolvesta toiseen – alkaen Disneyn ensimmäisestä pitkästä piirretystä. Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1937, Yle TV2 25.12.), Bambi (1941, Yle TV2 26.12.), Kaunotar ja kulkuri (1955, Yle TV2 24.12.) ja Viidakkokirja (1967, Yle TV2 27.12.) nähdään televisiossa ensimmäistä kertaa. Ne ovat näyttöjä Disneyn kulta-ajan jokaiselta vuosikymmeneltä. Hauskat ja musiikintäyteiset kertomukset ystävyydestä, hyvyydestä ja kasvamisesta ovat lumonneet niin pienet kuin isotkin katsojansa vuosikymmenestä toiseen.

Matkat satumaailmoihin jatkuvat vuodenvaihteen jälkeen elokuvalla Iso kiltti jätti (Yle Areena ja Yle TV2 1.1.2027), joka on Steven Spielbergin ohjaama koko perheen seikkailu Roald Dahlin lastenkirjasta ja 10-vuotiaan orpotyttö Sohvin ihmeellisestä matkasta jättiläisten maailmaan.

Vuoden hienoimpia seikkailuja Peltsin, luontodokumenttien ja Strömsön seurassa

Peltsin toinen luonto S6. Yle

Peltsin toinen luonto S6

4.12. Yle Areena ja 21.12. alkaen Yle TV1

Uudella kaudella Mikko ”Peltsi” Peltola jatkaa huimia luontoseikkailujaan. Tapaamme kahdessa jaksossa myös supersuositun ja Venla-palkitun Osmo Peltolan. Peltsi osallistuu Osmon kanssa kalastuskisaan ja kokeilee purjehdusta sykähdyttävän kauniilla Saaristomerellä.

Tällä kaudella Peltsi selättää ennakkoluulonsa ja päättää kokeilla itselleen vähemmän tuttuja lajeja. Luvassa on purjehduksen lisäksi retkiluistelua, jääkiipeilyä ja sähköpyöräilyä. Peltsi käy myös villisikametsällä. Reissuilla leiskuvat revontulet ja Peltsi perehtyy luontokuvauksen saloihin.

Avara luonto: Sininen planeetta III

31.12. Yle Areena ja 9.1. alkaen Yle TV1

(Blue Planet III, Iso-Britannia 2026) Huikean elokuvallinen seikkailu palaa kymmenen vuoden tauon jälkeen ja vie yleisön planeettamme suurimpaan ja tuntemattomimpaan osaan – valtameriin. Matka trooppisten vesien matalikoilta avomeren syvyyksiin paljastaa vedenalaisen elämän muutoksen ja sen yllättävät yhteydet omaan elämäämme. Uusi kuvaustekniikka tuo katsojan lähemmäs merten asukkaita kuin koskaan. Mukana on voittoja, menetyksiä ja hämmästyttäviä hetkiä, jotka ovat pysyneet salassa tähän asti.

David Attenborough ja valtameret

25.12. Yle Areena ja 27.12. Yle TV2

(Ocean with David Attenborough, Britannia 2025) Mitä valtameret kertovat meille maapallon tulevaisuudesta? Sir David Attenborough vie katsojat unohtumattomalle matkalle merten syvyyksiin ja paljastaa, miksi elämme ennennäkemätöntä aikaa merien tutkimuksessa. Dokumentissa yhdistyvät upeat luontokuvat, vakavat ympäristökysymykset ja toivo merten elpymisestä.

Karhun maa

21.12. Yle Areena ja 26.12. Yle TV1

Dokumentissa seurataan karhun elämää itäisillä syrjäseuduilla sekä kolmea perhettä, jotka jakavat samat maat karhun kanssa. Millaista on elämä, kun naapurissa asuvat Pohjolan mahtavimmat petoeläimet? Kautta aikain karhu on ollut meitä suurempien, tuntemattomien voimien symboli. Päähenkilöiden seurassa pääsemme pohtimaan omaa suhtautumistamme maamme kansalliseläimeen. Dokumentin on käsikirjoittanut ja ohjannut Kimmo Ohtonheimo.

Siellä missä metsot laulavat

28.12. Yle Areena ja 2.1. Yle TV1

Dokumentti seuraa ikonista metsälintua sekä ihmisiä, jotka yrittävät turvata metson tulevaisuuden. Metson kannasta on toisen maailmansodan jälkeen hävinnyt kolme neljäsosaa, ja etenkin Etelä-Suomessa sen tulevaisuus on uhattuna. Kimmo Ohtonheimon dokumentti näyttää metsäluonnossa tapahtuneet suuret muutokset. Turvaamalla metson paikan maamme metsissä voimme suojella koko metsäluonnon monimuotoisuutta.

Vihdoinkin joulu Strömsössä. John Råholm / Yle

Vihdoinkin joulu Strömsössä

19.12. Yle Areena, jouluviikoilla myös Yle TV1 ja Yle Fem

(Äntligen jul på Strömsö, 1–3) Vihdoinkin joulu Strömsössä -sarjassa ruoka, tunnelma ja rento yhdessäolo kuuluvat tuttuun tapaan asiaan, mutta ohjelman juontajat Matias Jungar ja Elin Skagersten-Ström tarjoavat myös yllätyksiä ja odottamattomia vieraita.

Yksi heistä on artisti, kirjailija ja viihdyttäjä Axel Åhman, joka valloitti maailman KAJ-yhtyeen kanssa kappaleella Bara bada bastu. Suomen oma kanteletar Ida Elina ja laulava näyttelijä Emma Klingenberg tarjoavat tunnelmallista joulumusiikkia. Myös Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen vilahtaa mukana, tällä kertaa ilman luotiliivejään. Dekkarikirjailija Nilla Kjellsdotter on myös täysiverinen joulun ystävä ja osallistuu mielellään Strömsön joulukuusen koristeluun.

Juhlavuoden juhlakausi

Suomi sadassa sekunnissa. Hans Weckman / Yle

Suomi sadassa sekunnissa

26.11. Yle Areena ja Yle Teema

Miltä Suomi tuntuu ja näyttää vuonna 2026? Opiskelijaelokuvien sarja Suomi sadassa sekunnissa paljastaa, mikä tässä maassa ärsyttää, naurattaa tai tuntuu omalta. Mukana on satoja tekijöitä kaikkialta Suomesta – nuoren tekijäsukupolven ääni satavuotiaalle Ylelle.



Ainutlaatuinen projekti liittyy käynnissä olevaan Yle 100 -juhlavuoteen. Toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksilta tilatuille elokuville ei annettu genrerajoituksia, toiveena kuitenkin oli, että maksimissaan 100 sekunnin mittaiset lyhytelokuvat kuvataan älypuhelimilla, ja teemana teoksissa on tämän päivän kokemus suomalaisuudesta. Elokuvia saatiin lopulta lähes sata.

Yle livenä: huligaaneja, julkkiksia ja kiltin tytön supervoima

22.12. Yle Areena ja Yle TV2 joulukuussa

Yle livenä on kiehtova yhdistelmä teatteria ja journalismia, ääntä, kuvaa, valoa ja puhetta. Kaikkiaan viidessä kaupungissa marraskuussa kiertävä Yle livenä -esitys taltioidaan Lahdessa. Kiertue toteutetaan Yle 100 -juhlavuoden kunniaksi.

Tässä esityksessä nähdään Ylen uutisten ja nuorten sisältöjen valovoimaisia tähtiä, jotka kertovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja henkilökohtaisesti koskettavia tarinoita reilun tunnin mittaisessa esityksessä.

Missä menee raja jalkapallohuligaanin ja intohimoisen fanin välillä? Miten rakennamme sisältöä ja julkkiksia sosiaaliseen mediaan? Mikä on uutinen – ja kenellä on oikeus määritellä se? Miltä näyttää työpäivä Donald Trumpin Valkoisessa talossa? Onko kiltteys uusi supervoima?

Näihin kysymyksiin vastaavat Pyry Vaismaa (Yle Mix), Charlotte Lindberg (Yle Watt), Aikku Silkelä (YleX), Jenni Matikainen (Yle Kioski), Mikael Salmelainen (Menny pahaks -podcast), Ilmari Reunamäki (Yle Uutiset), Roosa Tuovinen (Yle Jyväskylä) ja Emilia Korpela (Yle Lahti). Esityksen juontajana on Yle Galaxin toimittaja, Sankung “Saku” Manneh.

Urheilun ystäville salibandyn MM-kisat

Salibandyn MM-kisat. Salibandyliitto, grafiikka: Samuli Niemi-Hukkala / Yle

Salibandyn MM-kisat

5.–13.12. Yle TV2 ja Yle Areena

Salibandyn miesten MM-kisat palaavat viiden vuoden tauon jälkeen Suomeen, kun Tampereella mitellään joulukuussa mitaleista. Suomi puolustaa maailmanmestaruutta, jonka se onnistui anastamaan 2024 Malmössä Ruotsilta nousemalla neljän maalin takaa ikimuistoiseen jatkoaikavoittoon.

MM-historian 16. miesten turnauksen alkusarjan ottelut pelataan Hakametsän jäähallissa ja Kauppi Sports Centerissä. Puolivälieristä eteenpäin maailman valiot kokoontuvat Tampereen areenalle ratkomaan mitalien kohtalon, ja etenkin finaaliviikonlopun vilkkaan lipunmyynnin perusteella tunnelma tulee olemaan jälleen katossa. Alkusarjassa Suomen haastavat Norja, Latvia ja Sveitsi, joka janoaa paluuta mitalikantaan pullahdettuaan Malmön kisoissa ulos neljän parhaan joukosta ensimmäistä kertaa 28 vuoteen.

MM-kisat selostaa tuttu salibandyääni Matti Härkönen ja asiantuntijoina toimivat Toni Lötjönen sekä vuoden 2018 tamperelainen maailmanmestari Mikko Leikkanen.

Joulu on juhlaa myös kuunnellen

Outo joulukalenteri. Tuuli Laukkanen / Yle

Outo joulukalenteri

1.12. alkaen Yle Areena

Outo joulukalenteri on pimeän ajan tarina-vodcast. Kiiltokuvien joulun sijaan Outo joulukalenteri tarjoaa päivittäin yliluonnollisen kulkutarinan kummituksista, kansantaruista ja historian karmeista joulunajan sattumuksista. Ohjelman tarinat kertoo ja on kirjoittanut Katja Salminen, joka on tunnettu suositusta Outopodcast-sarjasta.

Taiteilijan joulusaarna

24.12. Yle Radio 1 ja Yle Areena

Taiteilijan joulusaarna on yksi Yle Draaman pitkään jatkuneista jouluperinteistä. Perinne sai alkunsa jo 1940-luvulla F. E. ”Taata” Sillanpään joulupakinoista. Sillanpään lisäksi pitkäaikaisia saarnaajia ovat olleet muun muassa Jouko Turkka. Nykyään saarnaaja vaihtuu vuosittain, ja joulusaarnan tekee ajankohtainen ja kiinnostava taiteilija. Tänä vuonna hän on balettitanssija Atte Kilpinen.

Vahvoja siteitä – Dimitri Grönforsin ihmissuhdetarinoita

22.12. Yle Areena

Mitä tapahtuu, kun kaksi elämää kietoutuu toisiinsa – ja mitä siitä jää jäljelle, kun kaikki muu riisutaan ympäriltä?

Toimittaja ja muusikko Dimitri Grönfors kutsuu intiimiin studioon ja mikrofonien ääreen kaksi ihmistä, joita sitoo poikkeuksellinen side. He voivat olla perheenjäseniä, elämänmittaisia ystäviä tai kriittisissä hetkissä hitsautuneita työpareja. Juhlakaudella alkavan sarjan ensimmäisissä jaksoissa ovat vieraina sisarukset Jepa Lambert ja Jonnu Heikkinen sekä isä ja tytär Tero Roininen ja Mirella Roininen.

Joulumusiikkia on tarjolla Musiikkitalon joululauluillassa (30.11. Yle Radio 1) Joulumusiikkipäivänä radiossa -ohjelmassa (13.12. Yle Radio 1 ) sekä Iiro Rantalan joululahjavalvojaisissa (23.12. Yle Radio 1 ja Yle Areena).

Lue tiedote verkossa.