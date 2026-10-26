MEDIAKUTSU: Kruunusiltojen ratikkaliikenne käynnistyy 7. marraskuuta klo 10

Ratikkaliikenne Kruunusilloilla käynnistyy 7. marraskuuta – maailman kauneimman ratikkareitin avajaisia juhlistetaan tapahtumilla 26.10.2026 13:39:10 EET | Tiedote

Kruunusiltojen ratikkaliikenne käynnistyy lauantaina 7. marraskuuta klo 10, kun uudet ratikkalinjat 11 ja 12 aloittavat liikenteen. Kutsumme kaupunkilaisia tutustumaan uusiin ratikkalinjoihin ja kokemaan merellinen Helsinki ja kaupunginosat reitin varrella. Avajaispäivää juhlistetaan kaikille avoimissa tapahtumissa Korkeasaaressa, Kruunuvuorenrannassa, Yliskylässä ja Hakaniementorilla.