HSL Helsingin seudun liikenne

MEDIAKUTSU: Kruunusiltojen ratikkaliikenne käynnistyy 7. marraskuuta klo 10

26.10.2026 14:20:35 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Kutsu

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Tervetuloa avajaistapahtumaan Korkeasaaressa klo 9-10 ja kokemaan maailman kaunein saaristoratikkareitti!

Uudet raitiolinjat 11 ja 12 yhdistävät Laajasalon kantakaupunkiin. Kutsumme toimituksenne ratikkaliikenteen avajaisiin lauantaina 7. marraskuuta ja ensimmäiseen Kruunuvuorensillan ylittävään matkustajaliikenteen ratikkaan.

Raitiovaunu ylittää Kruunuvuorensillan iltavalaistuksessa
Raitiovaunu ylittää Kruunuvuorensillan iltavalaistuksessa Cocoa Helsinki

Avajaistilaisuus 7.11. Korkeasaaressa
Aika: klo 9–10
Paikka: Korkeasaari, Mischan ja Maschan aukio

Avajaistilaisuudessa puhuu Helsingin pormestari Daniel Sazonov, jonka jälkeen pormestari, HSL:n toimitusjohtaja Vesa Silfver, Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori sekä Kruunuvuorenrannan asukas Saskia Lammi ovat tilaisuuden juontajan Marika Häkkilän haastateltavina.

Klo 9.40 Nauhanleikkaus ja siirtyminen ratikkaan

Klo 10 Ensimmäinen ratikka lähtee Korkeasaaren pysäkiltä Kruunuvuorensillan yli linjan 12 reittiä kohti Yliskylää.

Raitiovaunussa on mahdollisuus haastatella avajaistilaisuuden puhujia sekä matkustajia, ja ennen matkaa raitiovaununkuljettajaa.  Haastattelupyynnöt ilmoittautumisen yhteydessä.

Median ilmoittautuminen

Viimeistään torstaina 5. lokakuuta kello 12 mennessä, s-posti: viestinta@hsl.fi Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Sari Kotikangas, HSL, puh. 045 657 5767

Pormestari Daniel Sazonovin haastattelupyynnöt:
erityisavustaja Oskari Heinonen, puh. 050 453 5203, s-posti: oskari.heinonen@hel.fi

Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

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