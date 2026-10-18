Salibandyliiton hallituspaikat kiinnostavat – tässä ehdokkaat

Määräaikaan mennessä puheenjohtajaksi esitettiin viittä ja hallituksen jäseniksi 23 henkilöä. Neljä henkilöä on ehdolla sekä puheenjohtajaksi että hallituksen jäseneksi.

Toimintasääntöjen 17 § mukaisesti ennakkoon ehdolle asetetut henkilöt ovat:

Puheenjohtajaehdokkaat (henkilöä ehdottanut jäsenseura(t)

Airaksinen Gabriel (AC Haki, Korson Kaiku)

Neimo Markus (EräViikingit, Kirkkonummi Rangers, SBS Kings)

Nurminen Kimmo (Nokian KrP, SBS Simdax)

Rantanen Jukka (Loimaan Leisku, Forssan Suupparit)

Vatanen Sami (Punkalaitumen Kunto)

Jäsenehdokkaat

Airaksinen Gabriel (AC Haki, Korson Kaiku)

Brüll Peter (Kirkkojärven Loiske)

Halonen Veli-Pekka (Idän Raivo)

Holopainen Markus (FB Factor)

Karhunen Krista (O2-Jyväskylä)

Kilappa Antti (Kirkkonummi Rangers)

Kytöhonka Perttu (EräViikingit, Rauman SalBa, Nystars Uusikaupunki, SB Vantaa, Hawks)

Laamanen Juuso (Koovee, Hawks)

Löija Marko (Innebandyföreningen Blue Fox, SB Vaasa)

Markkanen Sari (Lopen Floorball Team)

Mäkinen Anu (Uudenmaan salibandyerotuomarikerho, Länsirannikon salibandyerotuomarikerho)

Mäkynen Timo (Northern Stars, EräViikingit, SB Vantaa, SB-Pro Nurmijärvi, Sport Club Hyvinkää, Hawks)

Nurminen Kimmo (Nokian KrP, SBS Simdax)

Perokorpi Jenna (Porvoon Salibandyseura)

Rantanen Jukka (Loimaan Leisku, Forssan Suupparit)

Romppanen Marko (IFK Innebandy Helsingfors)

Seppälä Mikko (SBS Lohkovoittaja, Happee Salibandy, MultiAnts, SB Fiilis)

Seppänen Minna (Nibacos)

Sihvonen Jussi (Esport Oilers)

Tolonen Jussi (GrIFK Innebandy)

Turpeinen Tero (Lopen Floorball Team)

Turunen Ville (Northern Stars, IFK Innebandy Helsingfors)

Vatanen Sami (Punkalaitumen Kunto)

Ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja, joten puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnasta järjestetään vaalit.

Nykyisten toimintasääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6–9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä enintään kaksi kolmasosaa (2/3) voi olla samaa sukupuolta. Yhden hallitukseen valittavista jäsenistä tulee olla aktiivinen pääsarjapelaaja tai pelaajia edustavan tahon ehdottama henkilö.

Käytännössä kirjaus tarkoittaa sitä, että jos hallituksen kokoonpano on yhteensä kymmenen henkilöä: puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja pelaajajäsen, kymmenestä jäsenestä vähintään neljän tulee olla yhtä sukupuolta. Eli esimerkiksi naisia tai miehiä on oltava vähintään neljä.

Salibandyliiton jäsenistö valitsee uuden puheenjohtajan ja hallituksen liiton varsinaisessa kokouksessa, joka järjestetään kolmen vuoden välein. Uuden hallituksen toimikausi on kolme vuotta 1.1.2027 alkaen.

Salibandyliiton varsinainen kokous järjestetään 21.11. klo 12 Mäkelänrinteen lukion auditoriossa Helsingissä. Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä.

Julkaisemme ehdokkaiden laajemmat esittelyt Salibandyliiton verkkosivuilla marraskuussa.