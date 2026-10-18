Salibandyliiton hallituspaikat kiinnostavat – tässä ehdokkaat
23.10.2026 15:45:01 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Jäsenseurat ovat esittäneet ehdokkaansa Salibandyliiton hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi. Ehdokasasettelu päättyi torstaina 22.10.
Määräaikaan mennessä puheenjohtajaksi esitettiin viittä ja hallituksen jäseniksi 23 henkilöä. Neljä henkilöä on ehdolla sekä puheenjohtajaksi että hallituksen jäseneksi.
Toimintasääntöjen 17 § mukaisesti ennakkoon ehdolle asetetut henkilöt ovat:
Puheenjohtajaehdokkaat (henkilöä ehdottanut jäsenseura(t)
Airaksinen Gabriel (AC Haki, Korson Kaiku)
Neimo Markus (EräViikingit, Kirkkonummi Rangers, SBS Kings)
Nurminen Kimmo (Nokian KrP, SBS Simdax)
Rantanen Jukka (Loimaan Leisku, Forssan Suupparit)
Vatanen Sami (Punkalaitumen Kunto)
Jäsenehdokkaat
Airaksinen Gabriel (AC Haki, Korson Kaiku)
Brüll Peter (Kirkkojärven Loiske)
Halonen Veli-Pekka (Idän Raivo)
Holopainen Markus (FB Factor)
Karhunen Krista (O2-Jyväskylä)
Kilappa Antti (Kirkkonummi Rangers)
Kytöhonka Perttu (EräViikingit, Rauman SalBa, Nystars Uusikaupunki, SB Vantaa, Hawks)
Laamanen Juuso (Koovee, Hawks)
Löija Marko (Innebandyföreningen Blue Fox, SB Vaasa)
Markkanen Sari (Lopen Floorball Team)
Mäkinen Anu (Uudenmaan salibandyerotuomarikerho, Länsirannikon salibandyerotuomarikerho)
Mäkynen Timo (Northern Stars, EräViikingit, SB Vantaa, SB-Pro Nurmijärvi, Sport Club Hyvinkää, Hawks)
Nurminen Kimmo (Nokian KrP, SBS Simdax)
Perokorpi Jenna (Porvoon Salibandyseura)
Rantanen Jukka (Loimaan Leisku, Forssan Suupparit)
Romppanen Marko (IFK Innebandy Helsingfors)
Seppälä Mikko (SBS Lohkovoittaja, Happee Salibandy, MultiAnts, SB Fiilis)
Seppänen Minna (Nibacos)
Sihvonen Jussi (Esport Oilers)
Tolonen Jussi (GrIFK Innebandy)
Turpeinen Tero (Lopen Floorball Team)
Turunen Ville (Northern Stars, IFK Innebandy Helsingfors)
Vatanen Sami (Punkalaitumen Kunto)
Ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja, joten puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnasta järjestetään vaalit.
Nykyisten toimintasääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6–9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä enintään kaksi kolmasosaa (2/3) voi olla samaa sukupuolta. Yhden hallitukseen valittavista jäsenistä tulee olla aktiivinen pääsarjapelaaja tai pelaajia edustavan tahon ehdottama henkilö.
Käytännössä kirjaus tarkoittaa sitä, että jos hallituksen kokoonpano on yhteensä kymmenen henkilöä: puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja pelaajajäsen, kymmenestä jäsenestä vähintään neljän tulee olla yhtä sukupuolta. Eli esimerkiksi naisia tai miehiä on oltava vähintään neljä.
Salibandyliiton jäsenistö valitsee uuden puheenjohtajan ja hallituksen liiton varsinaisessa kokouksessa, joka järjestetään kolmen vuoden välein. Uuden hallituksen toimikausi on kolme vuotta 1.1.2027 alkaen.
Salibandyliiton varsinainen kokous järjestetään 21.11. klo 12 Mäkelänrinteen lukion auditoriossa Helsingissä. Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä.
Julkaisemme ehdokkaiden laajemmat esittelyt Salibandyliiton verkkosivuilla marraskuussa.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Salibandymiehet komeaan voittoon Ruotsista Kokkolan MM-kenraalissa18.10.2026 15:10:13 EEST | Tiedote
Suomen salibandymiehet huipensivat Kokkolan kolmen maan turnauksen nousemalla Ruotsia vastaan tappioasemasta komeaan 8–2-voittoon. Tapahtuma oli huippumaiden kenraaliharjoitus Tampereella joulukuussa pelattavaan MM-turnaukseen.
Suomi terästäytyi lopussa – Latvia kaatui kolmen maan turnauksen avauksessa16.10.2026 21:05:29 EEST | Tiedote
Joulukuun MM-kotikisoihin valmistautuva Suomen miesten salibandymaajoukkue avasi Kokkolan kolmen maan turnauksen voittamalla Latvian 5-3.
Ehdota nimeä Mauri Kunnaksen suunnittelemalle salibandyn MM-kisamaskotille14.10.2026 12:04:42 EEST | Tiedote
Mikä nimeksi salibandyn MM-kisojen kettumaskotille? Salibandyn MM-kotikisat ja Suomalainen Kirjakauppa kutsuvat koko Suomen mukaan nimeämään Mauri Kunnaksen suunnitteleman kettuhahmon. Nimikilpailu järjestetään 14.10.–1.11.2026.
Suomalainen Kirjakauppa ja Suomen Salibandyliitto haastavat koululaiset lukemaan ja liikkumaan MM-kisoissa13.10.2026 14:01:24 EEST | Tiedote
Yhteistyö käynnistyy vauhdikkaasti, sillä Mauri Kunnaksen suunnitteleman kisamaskotin nimikilpailu starttaa jo huomenna keskiviikkona 14.10. Suomalainen Kirjakauppa ja Suomen Salibandyliitto aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on yhdistää koululaisten hyvinvoinnin kannalta kaksi tärkeää teemaa: lukeminen ja liikkuminen.
Media-akkreditointi: Suomen salibandymiehet kohtaavat Ruotsin ja Latvian Kokkolassa8.10.2026 10:55:29 EEST | Tiedote
Suomen miesten salibandymaajoukkue kohtaa Kokkolassa 16.–18.10.2026 pelattavassa kolmen maan turnauksessa Latvian ja Ruotsin. Turnaus tarjoaa Suomelle viimeisen kilpailullisen näyttöpaikan ennen Tampereella 5.–13.12.2026 järjestettäviä miesten MM-kotikisoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme