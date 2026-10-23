Eurojackpotin perjantain arvonnassa osui reilun 3,1 miljoonan euron voitto Kemissä pelatulle porukkapelille

Eurojackpotin kierroksen 43/2026 perjantaiarvonnan oikea rivi on 15, 20, 23, 29, 30 sekä tähtinumerot 5 ja 12. Kierroksella ei tullut yhtään täysosumaa, joten ensi viikon tiistain potissa on noin 16 miljoonaa euroa.

Suomeen saatiin illan suurin voitto, kun Kemin Coronan Veikkaus Pelisalista ostetulla porukkapelillä viiden hengen porukka voitti 5+1 tuloksella 3 123 403,80 euroa. Onnittelut Kemiin!

5+0 oikein tuloksia illan arvonnassa tuli 7 kappaletta. Voitoista yhdet osuivat Islantiin ja Sloveniaan, kaksi Ruotsiin sekä kolme Saksaan.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 1, 18, 30, 31, 37, 38 ja lisänumero 28. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi yli 16 000 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 1 8 2 6 1 5 0. Jokeri-pelistä löytyi yksi 6 oikein tulos, jolla nettipelaaja Keski-Pohjanmaalta voitti 20 000 €.

Lomatonnin voittorivi on Buenos Aires 49. Lomatonneja voitettiin 13 kappaletta.