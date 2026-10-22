Fliiga

TPS sen teki – Oilersin voittoputki katkesi Kupittaalla

23.10.2026 21:13:24 EEST | Fliiga | Tiedote

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Kauden kaikki kuusi otteluaan voittaneen Oilersin komea putki katkesi Kupittaalla, kun TPS oli rangaistuslaukauksilla vahvempi maalein 3-2.

Oilers oli voittanut joukkueiden kauden ensimmäisen kohtaamisen Espoossa 14-3, ja alku lupasi tänäänkin jotain samanlaista. Lauri Eloluoto nosti espoolaiset läpiajosta johtoon heti 20 sekunnin pelin jälkeen, ja kolme peliminuuttia myöhemmin Markus Salmi sivalsi jo 2-0 vieraille. Harva olisi veikannut tuon jäävän Öljymiesten illan viimeiseksi maaliksi, mutta niin kävi. Valtteri Molkka avasi Palloseuran maalitilin 22 sekuntia ennen ensimmäistä erätaukoa, mutta vielä pelin viimeisellä viisiminuuttisella TPS oli tappiolla. Sitten riskipeli ilman maalivahtia kantoi hedelmää, ja Marius Suominen tasoitti pelin lähivapaalyönnistä kuudella viittä vastaan.

Rangaistuslaukauskilpailussa Eero Jalo ja Elias Haataja veivät TPS:n jo 2–0-johtoon, mutta sen jälkeen Oilersin maalille kahden kierroksen jälkeen vaihdettu Joonas Kaltiainen venytti ratkaisun viimeiseen pariin. Siinä vieraiden viimeinen laukoja Olli Wikstedt laukoi pallon päätyseinään, ja TPS pääsi juhlimaan kauden kolmatta voittoaan joukkueen parhaana palkitun maalivahti Olli Kuisman johdolla.

Yhteyshenkilöt

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