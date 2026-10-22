Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomi ja Iso-Britannia taistelevat lauantaina paikasta EM-mitalipeleihin

23.10.2026 22:29:17 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Suomen miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa Iso-Britannian lauantaina 24. lokakuuta Vantaan Myyrmäessä. Ottelun voittaja etenee suoraan kesällä 2027 pelattaviin EM-mitalipeleihin. Kahden edellisen EM-turnauksen hopeamitalisti Suomi lähtee historiansa 80. maaotteluun ennakkosuosikkina.

Suomi - Iso-Britannia 24.10.2026
Suomi - Iso-Britannia 24.10.2026 Jari Turunen

Suomi on voittanut Iso-Britannian viidessä edellisessä kohtaamisessa. Viimeksi joukkueet kohtasivat vuoden 2018 EM-turnauksessa samalla Myyrmäen stadionilla, jolloin Suomi voitti 28–7.

Suomen päävalmentaja Mikko Koikkalainen on tyytyväinen joukkueensa valmistautumiseen.

– Valmistautumisemme on sujunut erittäin hyvin. Joukkueessa on hyvä tasapaino kokemusta ja nuorta lahjakkuutta. Odotan erityisesti nuorten keskushyökkääjiemme maajoukkuedebyyttejä. Puolustuksen linjamme näyttää myös poikkeuksellisen vahvalta, Koikkalainen kertoo.

Chris Mulumba päättää uransa kotikaupungissaan

Suomen kokoonpano on uudistunut tuntuvasti viime vuoden EM-mitalipeleistä. Lauantain otteluun nimetyistä 40 pelaajasta puolet oli mukana myös vuoden 2025 EM-joukkueessa.

Aloittavana pelinrakentajana toimii Helsinki Roostersin Ambro Urjansson. Hyökkäyksessä nähdään myös maajoukkueeseen palaava veteraanihyökkääjä Mikko Seppänen sekä 18-vuotias keskushyökkääjälupaus Konsta Mäenpää.

Puolustuksen nimekkäimpiin pelaajiin kuuluu kansainvälisillä ammattilaiskentillä menestynyt Chris Mulumba, joka päättää peliuransa kotikaupungissaan Vantaalla. Mulumba on muun muassa ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen, joka on pelannut Kanadan CFL-liigan loppuottelussa Grey Cupissa.

Brittien hyökkäyksessä ammattilaiskokemusta

Iso-Britannian hyökkäyksen seurattaviin pelaajiin kuuluu keskushyökkääjä Tyrrell Bovelle, joka juoksi kaudella 2026 AFLE-sarjassa 676 jaardia ja viisi touchdownia. Hyökkäyksen linjamies Keanu Ebanks on puolestaan pelannut useissa eurooppalaisissa ammattilaisjoukkueissa ja kuulunut Kanadan CFL-liigan Calgary Stampedersin organisaatioon.

Brittien aloittava pelinrakentaja Sam Bloomfield on johdattanut Manchester Titansin kahteen Britannian mestaruuteen.

– Iso-Britannia on arvostettu vastustaja, ja odotamme kovaa ja tasaista ottelua. Ottelut voittaa joukkue, joka tekee vähemmän virheitä, Suomen Koikkalainen arvioi.

Iso-Britannian päävalmentajalle Kevin Keohanelle ottelu on erityinen. Hän pelasi ensimmäisen maaottelunsa Suomessa ja tekee nyt samalla maaperällä debyyttinsä Britannian päävalmentajana.

Tiedot ottelusta:

  • Tapahtuma:  Miesten EM-sarjan avaus Suomi – Iso-Britannia
  • Aika:  Lauantai 24.10.2026, kickoff klo 14:00. Portit avataan 13:00
  • Paikka:  Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, Vantaa
  • Akkreditoituminen:  Median edustajat sisään pressikortilla, valokuvaajilta vaaditaan kuvausliivin käyttöä sekä turvallisen kuvaamisen ohjeiden noudattamista kentän laidalla.

Avainsanat

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Suomi - Iso-Britannia 24.10.2026
Suomi - Iso-Britannia 24.10.2026
Jari Turunen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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