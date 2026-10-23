Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
24.10.2026 07:05:09 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos: Mediatiedote
Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta
Klo 21.48 automaattinen palohälytys, Jyväskylä
Juhlatiloissa oli käytetty savukonetta, joka aiheutti hälytyksen. Pelastuslaitokselle ei ollut tehtävää.
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Keski-Suomen pelastuslaitos, Mediatiedote23.10.2026 19:07:32 EEST | Tiedote
Mediatiedote: Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo 9.10 öljyvahinko, pieni, Jyväskylä Pelastuslaitokselle ei tehtävää. Klo 11.37 tieliikenneonnettomuus, pieni, Kinnula Rekka ja henkilöauto kolaroivat. Henkilöauton kuljettaja sai lieviä vammoja. Klo 12.14 öljyvahinko, pieni, Jyväskylä Traktorista vuoti hydrauliöljyä Bilteman risteykseen. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois. Klo 14.41 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Linja-auto ja henkilöauto kolaroivat Tiituspohjantiellä. Ei henkilövahinkoja, pelastuslaitos ohjasi liikennettä. Klo 15.08 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Kolmen auton onnettomuus nelostiellä pohjoisesta tulevalla kaistalla. Ei henkilövahinkoja, liikenne kulki jonkin aikaa vain yhtä kaistaa. Klo 16.50 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Asuntoauto ja henkilöauto kolaroivat, mukana neljä osallista. Ei henkilövahinkoja. Liikennehaitta oli vähäinen. Klo 17.31 tieliikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä Henkilöauto ajautui ojaan, ei henkilö
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2026 17:04:23 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote xx.xx.2024 Liikenneonnettomuus pieni, Laukaa Pelastuslaitos sai hälytyksen pienestä liikenneonnettomuudesta Suolahdentiellä Laukaassa klo. 16:50. Pohjoisesta tulevalla kaistalla asuntoauto oli ajanut henkilöauton perään. Neljä osallista, ei henkilövahinkoja. Tilanne on vielä päällä ja toistaiseksi onnettomuus aiheuttaa pientä liikennehaittaa. Lisätietoja: klo 17:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2026 15:50:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.10.2026 Tieliikenneonnettomuus, nelostie Laukaa Nelostiellä, Pohjoiseen menevällä kaistalla sattunut kolmen auton liikenneonnettomuus. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta klo. 15:03. Onnettomuudessa osallisena neljä henkilöä, ei vakavasti loukkaantuneita. Pohjoiseen päin oleva kaista on toistaiseksi suljettu ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2026 07:20:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 - 23.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävien koosteet Pelastuslaitoksen ilta oli rauhallinen ja pelastustehtäviä ei ollut. klo. 01:54:14 Ihmisen pelastaminen; Vedestä Pelastuslaitos sai hälytyksen Laukaaseen, jossa epäiltiin, että henkilö olisi veden varassa tai joutumassa veden varaan. Pelastuslaitokselta hälytettiin tehtävälle yhteensä 7 yksikköä. Lähempänä ollut poliisipartio tavoitti kohteen ensimmäisenä ja selvisi, että ketään ei ollut veden varassa. Tältä osin pelastuslaitokselle ei ollut kohteessa tehtävää.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2026 19:23:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä Öljyvahinko, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 08:00:07 Karstula, rekasta vuotanut hydrauliikkaöljyä tielle. Kuljettaja hoitanut torjuntatoimet. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 08:58:57 Laukaa, yrityksen pihassa liikuteltu vanhoja polttoainesäiliöitä ja näistä tullut pieni vuoto maahan. Yrityksen henkilöstö hoitanut torjuntatoimet itsenäisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Rakennuspalo, Keskisuuri tehtäviä ollut 1 kappale: 11:06:35 Jyväskylä, liikekiinteisössä loisteputkivalaisimen kuristin kärähtänyt ja aiheuttanut savunmuodostusta. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti tilat. Toiminta jatkui kohteessa normaalisti. Rakennuspalo, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 12:10:20 Jyväskylässä, ruuanlaitosta johtuva palovaroittimen piippaus kerrostalohuoneistossa. Kohteessa ei paloa. 12:1
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