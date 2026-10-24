SDP:n Lauri Lyly: Perussuomalaisten leikkauslista käy eläkeläisen kukkarolle

Perussuomalaisten esittämä indeksijarru kohdistuisi yli 2 000 euron kuukausieläkkeisiin vuosina 2028–2031. Eläketurvakeskuksen laskelman mukaan 2 000 euron kuukausieläkettä saava saisi vuonna 2031 eläkettä 175 euroa kuukaudessa vähemmän kuin ilman indeksileikkausta. 2000 euron eläkkeellä vuodessa 2 100 euroa, kymmenessä vuodessa 21 000 euroa ja 20-vuodessa 42 000 euroa. Esimerkiksi 3 000 euron eläkkeessä luku olisi 262 euroa kuukaudessa aiempaa vähemmän. Vastaavat luvut olisivat vuodessa 3144 euroa ja kymmenessä vuodessa 31 440 euroa ja 20-vuodessa 62 880 euroa.

"Tässä ei puhuta eläkeläisen kannalta pienistä summista. Kuukaudessa 175 euroa tarkoittaa vuodessa 2 100 euroa. Kyse on myös pysyvästä leikkauksesta, joka jää eläkkeen tasoa alentavana leikkauksesta hautaan asti. Eläkkeellä olevan ihmisen arjessa näillä on erittäin suuri merkitys. Ihmiset ovat ansainneet työeläkkeensä", Lyly sanoo.

"Indeksileikkauksesta johtuvan eläkemaksujen pienentymisen aikovat Perussuomalaiset kanavoida valtiolle verotusta nostamalla.

Jos se tehdään tuloverojen noston kautta tai muilla veronostoilla, jotka kohdistuvat tähän samaan porukkaan, leikkaus pahentaa tilannetta entisestään", toteaa Lyly.

Perussuomalaisten ohjelmassa esitetään lisäksi muutoksia eläkkeen karttumiseen työttömyys- ja opiskeluajoilta. Muutokset heikentäisivät siten myös tulevien eläkeläisten eläketurvaa.

Eläketurvakeskuksen kesäkuussa 2026 julkaisemien pitkän aikavälin laskelmien mukaan työeläkkeiden rahoitusnäkymät olivat kehittyneet kuitenkin aiempaa parempaan suuntaan.

"SDP on tehnyt linjansa selväksi: eläkeleikkaukset eivät käy. Tulemme esittämään tasapainoisemman kokonaisuuden julkisen talouden osalta loppuvuoden aikana. Kolmikantaisesti sovittu eläkejärjestelmä on ainut julkisen talouden lohko, joka on kunnossa. Sitä pitää kehittää jatkossakin sopien ja vastuullisesti tavalla, joka turvaa eläkkeet ja säilyttää ihmisten luottamuksen järjestelmään", Lyly päättää.