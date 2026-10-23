Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen puolustus nollasi Iso-Britannian

24.10.2026 16:49:10 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Suomen miehet ottivat komean 21-0 (7-0) voiton Iso-Britanniasta amerikkalaisen jalkapallon EM-alkulohkon ottelussaan lauantaina Vantaalla. Voitollaan Suomi varmisti paikan vuonna 2027 pelattaviin neljän maan mitalipeleihin.

Suomi nollasi Iso-Britannian lauantain EM-ottelussa
Suomi nollasi Iso-Britannian lauantain EM-ottelussa Jari Turunen

Suomi hallitsi erityisesti juoksupeliä edeten maata pitkin 140 jaardia brittien 83:a vastaan. Kokonaisjaardit kirjattiin Suomelle 243–199.

Suomen vahva puolustus piti brittien hyökkäyksen nollilla, säkitti pelinrakentajan kolmesti ja nappasi kaksi syötönkatkoa.

Suomen touchdownit viimeistelivät Mikko Seppänen, Lassi Pajarinen ja Konsta Mäenpää.

Puolustuksen syötönkatkot kirjattiin Onni Kärjen ja Juho Angervon nimiin. Angervo oli myös Suomen ahkerin taklaaja 12 suorituksellaan.

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Suomi nollasi Iso-Britannian lauantain EM-ottelussa
Suomi nollasi Iso-Britannian lauantain EM-ottelussa
Jari Turunen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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