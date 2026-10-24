Alkukiihdytys riitti pisteisiin – SSRA:n vuoro kaataa mestarit
24.10.2026 20:59:22 EEST | Fliiga | Tiedote
Liiankin ylivoimaiseksi povattu mestari TPS koki yllättäen jo kauden kolmannen tappionsa, kun SSRA oli kotonaan Oulussa vahvempi 7-6. Voiton pohjusti hurja alku, jossa kotijoukkue karkasi nopeaan 5–0-johtoon.
Kastellissa tahkottiin liki kuusi minuuttia maaleitta, mutta vain kolme minuuttia myöhemmin SSRA johti ällistyttävästi 5-0, vaikka TPS oli ehtinyt ottaa aikalisän ja vaihtaa maalivahtia. Pelille herättyään TPS kuroi johtoa kiinni, ja Miisa Turunen nosti rangaistuslaukauksesta tilanteeksi jo 5-4. Iltapäivän loputkin maalit nähtiin vielä toisessa erässä, jossa SSRA venytti eron Riina Baerin kakkospallolla sekä Josefiina Nissilän yllättävällä ylivoimalaukauksella pienestä kulmasta kahteen, mutta TPS tuli Milla Granlundin ja Henrika Maikolan maaleilla taas tuntumaan. Josefiina Nissilä keräsi tehot 1+3, ja Liinu Koivisto laukoi voittajien maaleista kolme.
Northern Stars otti kauden toiset kolme pistettään noustuaan kolmannessa erässä 5–3-vierasvoittoon PSS:stä. Vielä kuusi minuuttia ennen täyttä aikaa jännitettiin tilanteessa 2-2, mutta sitten Jenni Rautanen sijoitti aivan takayläkulmaan Northern Starsin johtomaalin ja pallon maalivahti Jana Pleischin avauksesta saanut Senni Luukkonen kiskaisi yllättävällä laukauksella jo 4-2. PSS:n riskipeli ilman maalivahtia tuotti Kerttu Rusasen kavennuksen mutta myös Senni Luukkosen tyhjiin täsmäämän espoolaisten viidennen maalin.
Emmi Pölönen torjui kaikki 12 laukausta, kun SB-Pro kaatoi kotonaan Kooveen tennislukemin 6-0. Pelin puolivälissä kotijoukkue johti vasta 1-0, mutta Josefiina Kettunen ja ylivoimalla Laura Hietamäki muuttivat toisen tauon lukemiksi 3-0, ja päätösjaksolla kasvatti läpiajoon päässyt Aada Isometsä eroa toisella yrityksellään. Viimeiset kaksi maaliaan SB-Pro löi Kooveen tyhjään verkkoon.
EräViikingit löi Seinäjoella nousija SPV:n lopulta 9-3 karattuaan kotijoukkueelta toisessa erässä. Vielä sen alussa Sofia Kitinoja ja Sara Luikku nostivat SPV:n perättäisissä vaihdoissa kahden maalin takaa tasalukemiin 3-3, mutta sitten vieraiden hallinta alkoi tuottaa tulosta. Puoliksi karkuun syötetty Iina Latvala kuittasi heti uudella johtomaalilla, ja nopeat syöttökuviot tuottivat vielä toiseen erään kolme lisäosumaa EräViikingeille. Iltapäivän loppuhetket näkivät vielä tehot 3+1 takoneen Iina Latvalan kolmannen maalin sekä Elina Hautojärven laukomat loppunumerot. Natalie Sandström kirjautti saldon 1+3.
SSRA nousi voitollaan sarjakärkeen mutta on pelannut kolme ottelua enemmän kuin pisteen päässä kurkkiva Classic. Hännillä SBS Wirmo on ainoana ilman pisteitä.
F-liigan naisten sarja jatkuu tiistaina Lempäälässä paikallisottelulla Classic–Pirkat.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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