Hawks jatkoi OLS:n synkkää syksyä

OLS kuittasi kahdesti Hawksin johdon ja nousi toisessa erässä Luukas Virolaisen osumalla jo 3–2-johtoon, mutta sitten ote lipsahti vieraille. Hawks pääsi toiselle tauolla 4–3-johdossa Antti Aarnion sekä ensimmäisensä liigassa sivaltaneen Matias Salmelan maalattua vain kahdeksan sekunnin välein, ja kolmannessa erässä Justus Savolainen kaukaa sekä ylivoimalla Luukas Huolman muuttivat tilanteeksi jo 6-3 vieraille. OLS nousi Petteri Hanskin kahdella kavennuksella jo maalin päähän, mutta siihen kiri Kastellissa kuivui. Isäntien painaessa riskillä Hawks iski viimeisille minuuteille vielä neljä osumaa, joista kaksi syntyi tyhjään OLS-verkkoon.

Lauantain kahdessa muussa ottelussa ennakkosuosikit suomivat altavastaajia kovalla kädellä, kun SPV löi kotonaan LASBin 17-2 ja Westend Indians vieraissa nousija O2-Jyväskylän 15-3.

SPV teki pelin selväksi jo ensimmäisellä kympillä Alpo Laitilan, Karri Vaaralan, Riku Hakasen ja Arttu Honkosen takoessa taululle 4–0-johdon. Avauserän Peliveljet vei 6-1, ja toisella tauolla kotijoukkue johti 10-2. Kotijoukkueesta löytyi tänään 11 eri maalintekijää, ja ahneimmin keräsivät pisteitä Karri Vaarala (3+1), Konsta Haukkala (1+3) ja Riku Hakanen (1+3).

Jyväskylässä sen sijaan oltiin vielä pelin puolivälissä liki tasoissa isäntien Jami Markkasen kavennettua tilanteeksi 3-4. Indians kuitenkin ehti karata vielä ennen toista erätaukoa, kun Samuli Junnila, Ville Rautakoura, Samuli Huppunen alivoimalla sekä Niko Einiö muuttivat vierasjohdoksi jo 8-3. Päätöserässä Indians mätti vielä ensin neljä maalia viiteen minuuttiin ja viimeisellä viitosella vielä kolme lisää. Rasmus Kainulainen hurjasteli otteluun tehot 1+4 ja Samuli Junnila 3+1.

SPV:llä on sarjakärjessä nyt neljän pisteen etumatka ottelun vähemmän pelanneeseen Oilersiin, josta Classic ja Nokian KrP ovat kahden pisteen päässä.

Sarja jatkuu sunnuntaina isolla jumbofinaalilla Jymy-LASB.