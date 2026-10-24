Kokoomuksen Vuornos: Billnäsin yrittäjien kaltainen kiusaaminen loputtava - virkavastuuseen kuuluu myös järjenkäyttö

”Valtion virastot eivät ole olemassa virastoa itseään, vaan kansalaisia varten. Elinvoimakeskuksessa on johtamisongelma, mikäli virkamiehet eivät pyri ratkaisemaan asioita kansalaisten ja yrittäjien kannalta tarkoituksenmukaisesti, vaan täysin joustamattomasti ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa”, sanoo Vuornos.

”Virkavastuuseen pitää kuulua myös järjenkäyttö. Elinvoimakeskuksen johdossa pitää ryhtyä toimiin, jotta lupakäsittelijöillä tai vähintään heidän esimiehillään on oikeus käyttää maalaisjärkeä ja harkintaa. Jos laki velvoittaa tekemään jotain järjenvastaista, niin myös se on hyvä todeta ääneen, jotta lakia voidaan muuttaa”, jatkaa Vuornos.

Vuornos aikoo maanantaina jättää kirjallisen kysymyksen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelle. Kysymyksessä pyydetään tarkempaa selvitystä Billnäsin Ruukin tapahtumista ja vaaditaan korjauksia viraston johtamiseen, jotta ilmeisen kohtuuttomilta tilanteilta voidaan välttyä jatkossa.

”Elinvoimakeskuksen kylttipäätöksistä ei näytä hyötyvän kukaan muu kuin viraston sopimusurakoitsija. Tällaisen julkisen vallan käytön on loputtava ja viraston toiminnassa pitää jatkossa olla jotain järkeä. Toivottavasti asiasta saadaan pikaisesti selvitys ja Billnäsin kohtuuton tilanne saadaan ratkaistua”, sanoo Vuornos.