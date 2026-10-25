Neuvottelutulos pormestarin talousarvioehdotuksesta 2027
26.10.2026 08:30:40 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksessa edustetut ryhmät ovat päässeet sopuun vuoden 2027 talousarviosta. Seuraavaksi neuvottelusovun mukainen talousarvioesitys etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Kaupunginhallitusryhmien väliset neuvottelut vuoden 2027 talousarviosta ovat päättyneet. Neuvottelusovun ovat hyväksyneet kaikki neuvotteluissa mukana olleet valtuustoryhmät eli kokoomus, sosialidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp.
– Talousarvioesityksessä valitut keskeiset painopisteet saivat tuen neuvotteluihin osallistuneilta ryhmiltä. Talousarvioesitys jatkaa kaupunkistrategian painopisteiden toteuttamista, kuten panostuksia lapsiin ja nuoriin ja peruspalveluiden vahvistamista. Samaan aikaan turvataan kaupungin talouden pitkän aikavälin kestävyys ja helsinkiläisten verorasituksen kohtuullisuus. Kiitän neuvotteluihin osallistuneita ryhmiä ratkaisukeskeisyydestä ja hyvähenkisistä neuvotteluista, toteaa pormestari Daniel Sazonov.
Nostoja päivitetystä pormestarin talousarvioehdotuksesta
Talousarvioehdotus on strategiakauden toinen ja se jatkaa Helsinki josta voimme olla ylpeitä -kaupunkistrategian toimeenpanoa. Painopisteet näkyvät talousarvioesityksessä panostuksina peruskouluun, lasten ja nuorten lukutaitoon, työllisyydenhoitoon, naapurustojen yhteisöllisyyteen sekä perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn parantamiseen. Kunnallis- ja kiinteistöverot pysyvät ennallaan vuonna 2027.
Neuvottelutuloksen pohjalta päivitetyssä talousarvioehdotuksessa kunta-Helsingin ulkoiset toimintamenot ovat suuruudeltaan 3638 miljoonaa euroa. Vuosikatteen suuruus on 426 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 10 miljoonaa euroa. Investointeja tehdään 1249 miljoonalla eurolla. Nämä luvut voivat vähäisissä määrin tarkentua 2.11. pidettävän kaupunginhallituksen esityslistan julkaisuun mennessä.
Keskushallinto
Keskushallinnon toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 514,3 miljoonasta eurosta 524,6 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 10,3 euroa, eli 2 prosenttia.
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 1190,8 miljoonasta eurosta 1260,6 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 69,8 miljoonaa euroa, eli 5,9 prosenttia. Menokasvusta 63 miljoonaa johtuu joukkoliikenne talousarviokohdan menokasvusta. Kaupunkiympäristön toimialalla erityisen voimakas menokasvu kohdistuu joukkoliikenteen menoihin.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 1700,8 miljoonasta eurosta 1789,5 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 88,7 miljoonaa euroa, eli 5,2 prosenttia.
Talousarvioehdotus turvaa kasvatuksen ja koulutuksen perusrahoituksen, vastaa asiakasmäärän kasvuun ja sisältää kohdennettuja lisäpanostuksia esimerkiksi painettuihin oppimateriaaleihin ja kouluruoan laadun parantamiseen perusopetuksessa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 335,7 miljoonasta eurosta 349,9 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 14,2 miljoonaa euroa, eli 4,2 prosenttia. Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avustuksia korotetaan miljoonalla eurolla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 2425,2 miljoonasta eurosta 2550,7 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 125,5 miljoonaa euroa, eli 5,2 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa noudatetaan valtionrahoitteisuusperiaatetta. Palvelut rahoitetaan valtion Helsingille kohdentamalla rahoituksella sekä toimialan omilla tuloilla.
Pormestari Sazonov esittelee neuvottelusovun mukaisen budjettiesityksen seuraavaksi kaupunginhallitukselle, josta päätös etenee kaupunginvaltuustoon. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lopullisesti talousarvion ja veroprosentit vuodelle 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pormestari Daniel Sazonovin haastattelupyynnöt: erityisavustaja Oskari Heinonen, puh. 050 453 5203, s-posti: oskari.heinonen@hel.fi
Muut haastattelupyynnöt: Helsingin kaupunginkanslian viestintä: puh. 09 310 26168, s-posti: city.helsinki@hel.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
MEDIAKUTSU: Helsingin kaupungin budjettineuvottelujen tulos julkistetaan 26. lokakuuta25.10.2026 14:30:00 EET | Kutsu
Pormestari Daniel Sazonov esittelee Helsingin kaupungin vuotta 2027 koskevan talousarvioehdotuksen neuvottelutuloksen keskeisiä kohtia yhdessä apulaispormestari Johanna Laisaaren, apulaispormestari Reetta Vanhasen, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglundin, apulaispormestari Maarit Vierusen sekä RKP:n edustajan Marcus Rantalan kanssa maanantaina 26. lokakuuta kello 8.30 alkaen.
Mediakutsu: Kasvua kansainvälisestä osaamisesta – Helsinki käynnistää maahanmuuton ja kotoutumisen uuden kehitysohjelman toimeenpanon22.10.2026 08:00:00 EEST | Kutsu
Kutsumme toimituksenne edustajan kuulemaan maahanmuuton ja kotoutumisen kehitysohjelman toteuttamisen seuraavista askelista kuten kansainvälisten startup-yrittäjien tukemisesta, alueellisesta Tervetuloa perheet -toiminnasta ja työssäkäyvien kielen oppimisen palveluista keskustakirjasto Oodin Maijansaliin (Töölönlahdenkatu 4) tiistaina 27. lokakuuta kello 8.30 alkaen.
Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla keskusteltiin työllisyystilanteesta, hoitoon pääsystä ja päihdestrategiasta21.10.2026 20:35:08 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 21. lokakuuta. Kokouksen alussa pidettiin kyselytunti.
Helsinki lahjoittaa ensihoitoyksiköiden kalustoa Ukrainaan19.10.2026 18:26:16 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus päätti 19. lokakuuta kokouksessaan ensihoitoyksiköiden ja muun kaluston lahjoittamisesta Ukrainaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistusjärjestelyistä.
Borgmästare Sazonovs förslag till Helsingfors budget för 2027: Bättre läskunnighet, snabbare tillgång till vård och tusen evenemang i grannskapen19.10.2026 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors borgmästare Daniel Sazonov presenterade den 19 oktober sitt förslag till budget vid en presskonferens. Budgetförslaget är strategiperiodens andra budget och fortsätter genomförandet av de centrala målen i stadsstrategin Ett Helsingfors att vara stolt över.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme