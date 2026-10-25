Neuvottelutulos pormestarin talousarvioehdotuksesta 2027

Kaupunginhallitusryhmien väliset neuvottelut vuoden 2027 talousarviosta ovat päättyneet. Neuvottelusovun ovat hyväksyneet kaikki neuvotteluissa mukana olleet valtuustoryhmät eli kokoomus, sosialidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp.

– Talousarvioesityksessä valitut keskeiset painopisteet saivat tuen neuvotteluihin osallistuneilta ryhmiltä. Talousarvioesitys jatkaa kaupunkistrategian painopisteiden toteuttamista, kuten panostuksia lapsiin ja nuoriin ja peruspalveluiden vahvistamista. Samaan aikaan turvataan kaupungin talouden pitkän aikavälin kestävyys ja helsinkiläisten verorasituksen kohtuullisuus. Kiitän neuvotteluihin osallistuneita ryhmiä ratkaisukeskeisyydestä ja hyvähenkisistä neuvotteluista, toteaa pormestari Daniel Sazonov.

Nostoja päivitetystä pormestarin talousarvioehdotuksesta

Talousarvioehdotus on strategiakauden toinen ja se jatkaa Helsinki josta voimme olla ylpeitä -kaupunkistrategian toimeenpanoa. Painopisteet näkyvät talousarvioesityksessä panostuksina peruskouluun, lasten ja nuorten lukutaitoon, työllisyydenhoitoon, naapurustojen yhteisöllisyyteen sekä perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn parantamiseen. Kunnallis- ja kiinteistöverot pysyvät ennallaan vuonna 2027.

Neuvottelutuloksen pohjalta päivitetyssä talousarvioehdotuksessa kunta-Helsingin ulkoiset toimintamenot ovat suuruudeltaan 3638 miljoonaa euroa. Vuosikatteen suuruus on 426 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 10 miljoonaa euroa. Investointeja tehdään 1249 miljoonalla eurolla. Nämä luvut voivat vähäisissä määrin tarkentua 2.11. pidettävän kaupunginhallituksen esityslistan julkaisuun mennessä.

Keskushallinto

Keskushallinnon toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 514,3 miljoonasta eurosta 524,6 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 10,3 euroa, eli 2 prosenttia.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 1190,8 miljoonasta eurosta 1260,6 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 69,8 miljoonaa euroa, eli 5,9 prosenttia. Menokasvusta 63 miljoonaa johtuu joukkoliikenne talousarviokohdan menokasvusta. Kaupunkiympäristön toimialalla erityisen voimakas menokasvu kohdistuu joukkoliikenteen menoihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 1700,8 miljoonasta eurosta 1789,5 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 88,7 miljoonaa euroa, eli 5,2 prosenttia.

Talousarvioehdotus turvaa kasvatuksen ja koulutuksen perusrahoituksen, vastaa asiakasmäärän kasvuun ja sisältää kohdennettuja lisäpanostuksia esimerkiksi painettuihin oppimateriaaleihin ja kouluruoan laadun parantamiseen perusopetuksessa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 335,7 miljoonasta eurosta 349,9 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 14,2 miljoonaa euroa, eli 4,2 prosenttia. Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avustuksia korotetaan miljoonalla eurolla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintamenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 2425,2 miljoonasta eurosta 2550,7 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2026 talousarvioon on 125,5 miljoonaa euroa, eli 5,2 prosenttia. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa noudatetaan valtionrahoitteisuusperiaatetta. Palvelut rahoitetaan valtion Helsingille kohdentamalla rahoituksella sekä toimialan omilla tuloilla.

Pormestari Sazonov esittelee neuvottelusovun mukaisen budjettiesityksen seuraavaksi kaupunginhallitukselle, josta päätös etenee kaupunginvaltuustoon. Kaupunginvaltuusto hyväksyy lopullisesti talousarvion ja veroprosentit vuodelle 2027.