Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

MEDIAKUTSU: Helsingin kaupungin budjettineuvottelujen tulos julkistetaan 26. lokakuuta

25.10.2026 14:30:00 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Kutsu

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Pormestari Daniel Sazonov esittelee Helsingin kaupungin vuotta 2027 koskevan talousarvioehdotuksen neuvottelutuloksen keskeisiä kohtia yhdessä apulaispormestari Johanna Laisaaren, apulaispormestari Reetta Vanhasen, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglundin, apulaispormestari Maarit Vierusen sekä RKP:n edustajan Marcus Rantalan kanssa maanantaina 26. lokakuuta kello 8.30 alkaen.

Mediatilaisuus järjestetään Helsingin kaupungintalolla (Pohjoisesplanadi 11–13). Tilaisuus striimataan ja sitä voi katsoa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla.

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus pormestarin, apulaispormestarien, Vasemmistoliiton ja RKP:n edustajien sekä rahoitusjohtaja Pia Ojavuon haastatteluihin. Haastattelupyynnöt toivotaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Talousarvioneuvotteluissa sovittu vuoden 2027 talousarvioehdotus julkaistaan torstaina 29. lokakuuta hel.fi/talousarvio-sivulla.

Median ilmoittautumiset

Median ilmoittautumiset pyydetään maanantaihin 26. lokakuuta kello 8 mennessä: uutispäällikkö Laura Itävaara, kaupunginkanslian ulkoinen viestintä, puh. 050 547 5706, s-posti: laura.itavaara@hel.fi.

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