MEDIAKUTSU: Helsingin kaupungin budjettineuvottelujen tulos julkistetaan 26. lokakuuta
25.10.2026 14:30:00 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Kutsu
Pormestari Daniel Sazonov esittelee Helsingin kaupungin vuotta 2027 koskevan talousarvioehdotuksen neuvottelutuloksen keskeisiä kohtia yhdessä apulaispormestari Johanna Laisaaren, apulaispormestari Reetta Vanhasen, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglundin, apulaispormestari Maarit Vierusen sekä RKP:n edustajan Marcus Rantalan kanssa maanantaina 26. lokakuuta kello 8.30 alkaen.
Mediatilaisuus järjestetään Helsingin kaupungintalolla (Pohjoisesplanadi 11–13). Tilaisuus striimataan ja sitä voi katsoa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus pormestarin, apulaispormestarien, Vasemmistoliiton ja RKP:n edustajien sekä rahoitusjohtaja Pia Ojavuon haastatteluihin. Haastattelupyynnöt toivotaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Talousarvioneuvotteluissa sovittu vuoden 2027 talousarvioehdotus julkaistaan torstaina 29. lokakuuta hel.fi/talousarvio-sivulla.
Median ilmoittautumiset
Median ilmoittautumiset pyydetään maanantaihin 26. lokakuuta kello 8 mennessä: uutispäällikkö Laura Itävaara, kaupunginkanslian ulkoinen viestintä, puh. 050 547 5706, s-posti: laura.itavaara@hel.fi.
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