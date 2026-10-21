Juulia Turkkila ja Matthias Versluis Mezzaluna Cupin ylivoimaiseen voittoon

Vuosittain järjestettävä jäätanssikilpailu Mezzaluna Cup luisteltiin viikonloppuna Italiassa. Suomen Juulia Turkkila ja Matthias Versluis jatkoivat menestyksekästä alkukauttaan, ja tanssivat kilpailun ylivoimaiseen voittoon. Pari keräsi itsevarmalla rytmitanssillaan ja laadukkaalla vapaatanssillaan yhteensä 201,20 pistettä.

Turkkila ja Versluis pääsivät kilpailemaan tutuissa olosuhteissa, sillä kaksikko on harjoitellut ja rakentanut kilpailuohjelmiaan samassa hallissa.

– Oli kotoisa, rento ja itsevarma olo. Suoritukset olivat kokonaisuudessaan parhaat, mitä olemme tehneet tällä kaudella kilpailuissa. Tästä on hyvä jatkaa kohti GP-kautta, Versluis kertoi.

Erityisesti rytmitanssi sujui parin mukaan loistavasti ja tuntui vahvalta kauden aikaisempiin kilpailuihin verrattuna.

Seuraavaksi Turkkila ja Versluis suuntaavat katseensa Grand Prix -kauteen. Ensin vuorossa on 20.–21. marraskuuta järjestettävä Finlandia Trophy Helsinki, jossa kaksikko pääsee kilpailemaan kotiyleisön edessä. Helsingistä parin matka jatkuu seuraavalla viikolla Tokioon Japanin Grand Prix -osakilpailuun.

Kansainvälisen taitoluistelukauden yhtenä kohokohtana nähdään maaliskuussa Tampereella järjestettävät taitoluistelun MM-kilpailut, jotka tuovat maailman huiput Suomeen.

– Nyt luvassa on pieni hengähdys ja palaamme treeneihin normaalisti parin päivän päästä. Saamme taas tuomaripalautetta tästä kilpailusta, jonka ohjaamana työstämme ohjelmiamme eteenpäin kotona, Turkkila sanoi.

Suomea myös kilpailussa edustaneet Daniela Ivanitskiy ja Matthew Sperry sijoittuivat kymmenenneksi yhteispistein 126,75.

Toiseksi tanssivat Italian Giulia Isabella Paolino ja Andrea Tuba 185,14 pisteellä. Kolmannen sijan saavuttivat niin ikään Italiaa edustaneet Carolina Portesi Peroni ja Pietro Papetti pistein 172,10.