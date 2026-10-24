Kahden maalin takaa rinnalle ja rankkarivoittoon – Jymy vei ison jumbofinaalin
25.10.2026 19:35:45 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan jumbofinaalissa nähtiin draamaa loppuun saakka, kun Jymy nousi LASBia vastaan kahden maalin takaa tasoihin ja voitti rangaistuslaukauksilla 5-4. Tulos avasi lahtelaisten tämän kauden pistetilin, mutta samalla Jymy jätti suoran putoajan paikalla viruvan vastustajansa jo neljän pisteen päähän.
Lauri Tyrkäs laukoi LASBin ottelun puolivälissä jo 3–1-johtoon mutta Paavo Hakala kavensi upealla kaukolaukauksella, ja kolmannen erän alussa Lassi Tuhkanen nosti vapaalyöntikuviolla kotijoukkueen rinnalle. Perttu Koljosen illan toinen maali vei vieraat vastaiskun kruunuksi vielä kerran edelle neljä ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua, mutta sekään ei riittänyt kauan kaivattuun voittoon. Jymy veti maalivahdin penkille, ja Lassi Tuhkasen aivan maalin edestä ohjaama osuma ajassa 59.25 siirsi ratkaisun yli varsinaisen peliajan.
Maalittoman jatkoajan jälkeen voittaja haettiin rangaistuslaukauksilla, ja Nooa Lehtosen sekä Markus Vainionpään onnistumiset naulasivat arvokkaan lisäpisteen Jymylle.
Jymy nousi voitollaan viiteen pisteeseen eli tasoihin viimeisellä suoran säilyjän sijalla olevan OLS:n kanssa.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Hawks jatkoi OLS:n synkkää syksyä24.10.2026 21:11:48 EEST | Tiedote
OLS ei onnistunut vieläkään nappaamaan kauden ensimmäistä kotivoittoaan, kun Hawks vei kaikki kolme pistettä Helsinkiin lukemin 10-5. Tappio oli kesällä nimimiehillä vahvistuneille oululaisille yllättäen jo kuudes seitsemässä ottelussa.
Alkukiihdytys riitti pisteisiin – SSRA:n vuoro kaataa mestarit24.10.2026 20:59:22 EEST | Tiedote
Liiankin ylivoimaiseksi povattu mestari TPS koki yllättäen jo kauden kolmannen tappionsa, kun SSRA oli kotonaan Oulussa vahvempi 7-6. Voiton pohjusti hurja alku, jossa kotijoukkue karkasi nopeaan 5–0-johtoon.
TPS sen teki – Oilersin voittoputki katkesi Kupittaalla23.10.2026 21:13:24 EEST | Tiedote
Kauden kaikki kuusi otteluaan voittaneen Oilersin komea putki katkesi Kupittaalla, kun TPS oli rangaistuslaukauksilla vahvempi maalein 3-2.
Eemeli Salinin 400. maali kruunasi Classicin voiton kärkiottelussa22.10.2026 21:05:40 EEST | Tiedote
Eemeli Salinin uran neljässadas runkosarjamaali kruunasi Lempäälän illan, kun Classic löi Nokian KrP:n 10-6. Classic oli hävinnyt viime kevään finalistien edelliset neljä keskinäistä kohtaamista.
Henna Uljua johti PSS:n kauden avausvoittoon21.10.2026 21:42:50 EEST | Tiedote
Kokenut Henna Uljua laukoi hattutempun ja syötti ratkaisumaalin, kun Porvoon Salibandyseura avasi pistetilinsä F-liigan naisten sarjassa kaatamalla Pirkkalassa Pirkat 5-4.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme