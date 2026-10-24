Fliiga

Kahden maalin takaa rinnalle ja rankkarivoittoon – Jymy vei ison jumbofinaalin

25.10.2026 19:35:45 EET | Fliiga | Tiedote

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F-liigan jumbofinaalissa nähtiin draamaa loppuun saakka, kun Jymy nousi LASBia vastaan kahden maalin takaa tasoihin ja voitti rangaistuslaukauksilla 5-4. Tulos avasi lahtelaisten tämän kauden pistetilin, mutta samalla Jymy jätti suoran putoajan paikalla viruvan vastustajansa jo neljän pisteen päähän.

Lauri Tyrkäs laukoi LASBin ottelun puolivälissä jo 3–1-johtoon mutta Paavo Hakala kavensi upealla kaukolaukauksella, ja kolmannen erän alussa Lassi Tuhkanen nosti vapaalyöntikuviolla kotijoukkueen rinnalle. Perttu Koljosen illan toinen maali vei vieraat vastaiskun kruunuksi vielä kerran edelle neljä ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua, mutta sekään ei riittänyt kauan kaivattuun voittoon. Jymy veti maalivahdin penkille, ja Lassi Tuhkasen aivan maalin edestä ohjaama osuma ajassa 59.25 siirsi ratkaisun yli varsinaisen peliajan.

Maalittoman jatkoajan jälkeen voittaja haettiin rangaistuslaukauksilla, ja Nooa Lehtosen sekä Markus Vainionpään onnistumiset naulasivat arvokkaan lisäpisteen Jymylle.

Jymy nousi voitollaan viiteen pisteeseen eli tasoihin viimeisellä suoran säilyjän sijalla olevan OLS:n kanssa.

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