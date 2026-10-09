Vihreät vastustavat asiakasmaksujen korotuksia ja sosiaalipalvelujen heikennyksiä Länsi-Uudellamaalla
25.10.2026 21:00:06 EET | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn on julkaissut esityksensä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioksi vuodelle 2027. Vihreät näkevät esityksen epätasapainoisena: säästöpaineet kohdistuvat kohtuuttomasti pienituloisiin ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin asukkaisiin.
”Asiakasmaksuja on Orpon hallituksen painostuksesta korotettu jatkuvasti ja ne alkavat muodostaa yhä useammalle esteen palveluihin hakeutumiselle. Emme voi hyväksyä tätä kehitystä”, Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen painottaa.
”Suomen yhdenvertainen julkinen terveydenhuolto on vaakalaudalla, jos osa asukkaista ei enää pysty taloudellisista syistä hakeutumaan hoitoon. Hoidon lykkääntyminen tulee inhimillisesti kalliiksi ja kasvattaa myös yhteiskunnan kustannuksia, kun oireet ja sairaudet pääsevät pahenemaan”, Partanen perustelee.
Hyvinvointialuejohtajan esityksessä näkyvät maan hallituksen hyvinvointialueille kohdistamat rahoitusleikkaukset ja sosiaalihuoltolakiin ehdotetut muutokset.
”Perheiden varhaisen tuen palveluista leikkaaminen on vastuutonta. Se, että Orpon hallitus laskee sosiaalihuollon palveluiden vähimmäistasoa, ei tarkoita, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pitäisi seurata mukana. Meillä on mahdollisuus ja vastuu turvata asukkaillemme lakisääteistä vähimmäistasoa paremmat palvelut esimerkiksi lastensuojelussa, perheneuvolassa ja perhetyössä”, Partanen jatkaa.
Hallituksen sosiaalihuoltolain uudistusehdotus herättää huolta myös sosiaalihuollon ammattilaisten pätevyysvaatimuksista ja omatyöntekijöiden asemasta.
”Emme hyväksy sosiaalihuollon leikkauksia emmekä sellaisia lakimuutoksia, jotka heikentävät kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa. Kun ennaltaehkäisevistä palveluista säästetään, ongelmat eivät katoa, vaan ne voivat kasvaa ja muuttua entistä vaikeammiksi ratkaista”, Vihreiden aluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Hanna Hukari sanoo.
“Erityisen huolissaan olemme lapsiperheköyhyyden pahenemisesta. Perheiden on saatava apua riittävän varhain, eikä tuen saamista saa tehdä entistä vaikeammaksi silloin, kun elämässä on jo muutenkin vaikeaa”, Hukari jatkaa.
Ennaltaehkäiseviä palveluja ja tukea heikentävät myös Orpon hallituksen toteuttamat sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset. Vihreät vaatii, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue analysoi huolella leikkausten vaikutukset ja esittää keinot paikata tunnistettuja puutteita palvelutarjonnassa.
Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys pitää sisällään kotihoidon palvelujen heikennyksiä ja esittää teknologian käytön kasvusta johtuvia lisääntyviä palvelumaksuja. Näitä Vihreät ei kannata.
”Kotihoidon työntekijät tekevät arvokasta työtä. On kohtuutonta, että ehdotus pitää sisällään kiristyksiä kotihoidon asiakastyöaikaan. Se uhkaa lisätä työntekijöiden kiirettä entisestään. Teknologia voi parhaimmillaan helpottaa arkea ja tukea kotihoidon työtä, mutta se ei saa korvata ihmisen kohtaamista silloin, kun asiakas tarvitsee työntekijän apua”, Hukari muistuttaa.
“Teknologiset ratkaisut eivät saa myöskään kasvattaa pienituloisen ikääntyneen menoja merkittävästi. Säästöjä ei pidä rakentaa sen varaan, että kustannuksia siirretään hyvinvointialueelta asiakkaiden maksettaviksi”, Hukari painottaa.
Vihreät vaativat, että jatkuvan leikkaamisen sijaan aletaan keskittyä palvelujen laadun parantamiseen. Tarvittava talouden tasapainottaminen on tehtävä oikeudenmukaisesti.
“Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen on puolustettava asukkaidensa palveluja ja huolehdittava siitä, ettei säästöjä haeta heikentämällä työntekijöiden työoloja tai siirtämällä kustannuksia kaikkein pienituloisimmille. Säästöjä sosiaalihuollosta ei tule myöskään tehdä omalääkärimallin kehittämisen kustannuksella.” Partanen linjaa.
Vihreät pitää tärkeänä, että talouden tasapainottamisen rinnalla arvioidaan päätösten pitkäaikaiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, palvelujen saatavuuteen ja kustannuksiin.
Aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat aloittavat talousarvioneuvottelut perjantaina 30.10.2026. Talousarvio on tarkoitus hyväksyä aluevaltuuston kokouksessa 8.12.2026.
Lisätiedot:
Henna Partanen
Länsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän pj.
0407619024
Hanna Hukari
Länsi-Uudenmaan Vihreän aluevaltuustoryhmän 1. vpj.
0445646488
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
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