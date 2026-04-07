Suomen vanhin taidepalkinto, Dukaattipalkinto, kuvataiteilija Kristo Saarikoskelle
30.10.2026 20:00:00 EET | Suomen Taideyhdistys – Finska Konstföreningen ry | Tiedote
Suomen Taideyhdistys jakoi vuoden 2026 Dukaattipalkinnon Helsingin Taidehallissa järjestettävässä 180-juhlavuotisgaalassa 30. lokakuuta 2026.
TIEDOTE JULKAISUVAPAA 30.10.2026 KLO 20
Vuonna 1846 perustettu Suomen Taideyhdistys on Suomen vanhin taidealan organisaatio ja yksi suomalaisen kuvataide-elämän keskeisistä rakentajista ja tukijoista. Yhdistys perusti 1800-luvulla piirustuskoulut Helsinkiin ja Turkuun, joista kehittyivät myöhemmin Kuvataideakatemiaan johtaneet oppilaitokset.
Dukaattipalkinto on yksi esimerkki Suomen Taideyhdistyksen pitkäjänteisestä työstä suomalaisen kuvataiteen ja taiteilijoiden hyväksi. Yhdistys on 180 vuoden aikana tukenut taiteilijoita muun muassa palkintojen ja apurahojen avulla sekä ylläpitänyt taidekokoelmia, järjestänyt näyttelyitä ja julkaissut taidetta käsittelevää sisältöä. Erityinen painopiste on ollut nuorten taiteilijoiden tukemisessa.
Suomen Taideyhdistyksen 180-juhlavuotisgaalan tuotto ohjataan yhdistyksen 180-juhlavuotisrahastoon. Rahaston kautta tuetaan nuoria taiteilijoita ja suomalaisen kuvataiteen tulevaisuutta.
Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinnon (16 000 eur) saa vuonna 2026 kuvataiteilija Kristo Saarikoski.
Enintään 35-vuotiaalle kuvataiteilijalle myönnettävä Dukaattipalkinto on Suomen vanhin kuvataidepalkinto, joka jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1858.
Dukaattipalkinnon päättäneen Apuraha- ja palkintolautakunnan jäsenet vuonna 2026 olivat Puheenjohtaja: Hannaleena Heiska (kuvataiteilija)
Varsinaiset jäsenet: Tomas Regan (kuvataiteilija), Riikka Stewen (FT, dosentti)
Varajäsenet: Heini Aho (kuvataiteilija), Pessi Rautio (FM)
Palkintolautakunnan perustelut
Kristo Saarikoski on taiteilija, joka suhtautuu maalauksen materiaaleihin huolella ja vaalien. Hän tutkii työskentelyssään tradition tarjoamia maalausaineita ja tekniikoita: temperaa, öljyväriä ja freskotekniikkaa. Saarikosken maalaukset käyvät vuoropuhelua modernin tradition kanssa, abstraktin ja esittävän maalauksen kanssa. Niiden värit ja tuntu tuovat mieleen symbolistien tai surrealistien värimaailmat ja toisaalta 1960-luvun informalististen maalausten pintatekstuurit.
Kristo Saarikoski ajattelee maalaamalla maalaukselle ominaisia ajatuksia. Tähän ajatteluun vaikuttavat niin maalaustaiteen historian erilaiset traditiot kuin myös se, minkälaisella ehdotuksella hän aloittaa maalauksensa ja kuinka hän työstämällä saattaa sen ”ratkenneeksi” eli valmiiksi katsottavaksi olioksi. Valmiinakin tämä olio tuntuu kuitenkin elävältä, koska se näyttää oivallustensa ja syntymisensä historian.
Saarikosken omien sanojen mukaan maalaaminen “jäsentää ajatuksia, tuo turvaa, mutta ennen kaikkea johdattelee kohti tuntematonta”. Saarikoski on klassinen, uppoutuva taidemaalari, joka viihtyy tuntemattoman parissa pyrkimättä ratkaisemaan tai tyhjentämään sitä. Voimme kokea hänen töissään maalauksen historiasta kumpuavia muistumia, ystävällisen tuntuisia värejä ja vihjauksia maalauksissa aiemminkin esitettyihin asioihin. Teoksen merkitys syntyy taiteilijan henkilökohtaisesta havainnosta, tradition tarjoamien ja taiteilijan kättä ratkaisuihin ohjaavien ainesten yhtäaikaisesta näkymisestä, juuri näin olemisesta.
Kristo Saarikoski biografia
Taidemaalari Kristo Saarikoski (s. 1992) asuu ja työskentelee Helsingissä. Saarikoski valmistui taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta Anita Snellman säätiön stipendillä 2024, jonka jälkeen hän aloitti maisteriopinnot Kuvataideakatemiassa keväällä 2026.
Saarikosken yksityisnäyttelyitä on ollut esillä viime vuosien aikana mm. Galerie Forsblomissa ja Galleria Huudossa, jonka lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti ryhmänäyttelyihin Suomessa ja kansainvälisesti, viimeisimpänä Nuoret 26 -näyttelyyn Taidehallissa. Näyttelytoiminnan lisäksi hän on työskennellyt Rooman-instituutin tutkimusresidensseissä sekä Suomen Ateljeesäätiön residenssissä, syventyen mm. freskomaalaamisen oppeihin.
Taidemaalarin työn lisäksi Saarikoski toimii taideohjaajana erityisryhmille. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on sosionomi (amk) ja erikoistunut vammaistyöhön.
Loput Suomen Taideyhdistyksen apurahat ja palkinnot vuonna 2026 – Tunnustuspalkinto, William Thuring -palkinnot, Edvard Richter -palkinto, nuorten taiteilijoiden apurahat ja Signe Tandefelt -apurahat – julkistetaan 10. joulukuuta 2026.
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Yhteyshenkilöt
Eeva TamminenToiminnanjohtajaSuomen TaideyhdistysPuh:0408208779toiminnanjohtaja@suomentaideyhdistys.fi
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Suomen Taideyhdistys – Kuvataidekentän tunnettu, yleisöt ja taiteilijat rohkeasti yhdistävä vaikuttaja
Vuonna 1846 perustettu Suomen Taideyhdistys tukee suomalaista kuvataidetta sekä edistää sen tuntemusta, harjoittamista ja harrastusta. Yhdistys jakaa apurahoja ja palkintoja kuvataiteilijoille ja taidekirjoittajille, tuottaa näyttelyitä sekä arpoo vuosittain hankkimansa taideteokset jäsenten kesken.
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