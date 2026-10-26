Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hyvinvointialuejohtajaa – haku auki 26.11. saakka
26.10.2026 09:02:16 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hyvinvointialuejohtajaa. Hyvinvointialuejohtajan virka on haettavana ajalla 26.10.–26.11.
–Odotamme hyvinvointialuejohtajalta vahvaa osaamista ja näyttöjä toiminnan ja talouden tuloksellisesta johtamisesta sekä näkemyksellisyyttä organisaation määrätietoisesta kehittämisestä, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.
– Hyvinvointialuejohtaja toimii merkittävässä roolissa luomassa keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden suuntaa yhteistyössä ammattilaisten, päättäjien ja asukkaiden kanssa. Työssä hyvinvointialuejohtajaa tukee osaava ja sitoutunut 12 000 ammattilaisten joukko, jatkaa Ylälehto.
Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Hyvinvointialuejohtajalta odotetaan muun muassa kykyä johtaa laajoja toiminnallisia kokonaisuuksia.
Tavoitteena on, että hyvinvointialuejohtajan valinnasta voidaan päättää aluevaltuustossa helmikuussa 2027. Hyvinvointialuejohtaja valitaan kuuden vuoden määräajaksi.
Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu valmisteluryhmä, johon kuuluvat aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, 2. varapuheenjohtaja Riikka Rantanen sekä aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville ja 1. varapuheenjohtaja Mauno Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen sekä aluevaltuutetut Jouni Flyktman, Elma Hyöky, Jukka Haaparanta ja Piia Flink-Liimatainen. Valmisteluryhmän valmistelijana toimii HR-johtaja Eija Heikkilä. Haun tukena käytetään rekrytointi- ja suorahakupalvelua.
Suorahaussa käytetään Mercuri Urvalin johdon suorahaun ja konsultoinnin asiantuntijoita, jota käytettiin myös vuoden 2025 hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnissa. Suorahaku toteutuu takuutyönä, eikä siitä aiheudu Keski-Suomen hyvinvointialueelle lisäkustannuksia.
Hyvinvointialuejohtajan hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekry.fi-palvelussa.
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 asukkaan lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueen budjetti on noin 1,4 miljardia euroa. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä noin 12 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattilaista.
Lue lisää:
Tiedote 6.10.2026 Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan virka tulee haettavaksi 26.10.–26.11.
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Tony MelvilleAluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 2464tony.melville@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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