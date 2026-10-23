Järvilinja 2 otettiin käyttöön - vahvempi kantaverkko tukee Itä-Suomen investointeja

Järvilinja 2 -hankekokonaisuus ulottuu Muhoksen Pyhänselästä Vaalan Nuojuankankaan, Kajaanin Vuolijoen ja Lapinlahden Alapitkän kautta Joroisten Huutokoskelle. Siihen kuuluu yhteensä 305 kilometriä uusia 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoja sekä kahdeksan sähköasemahanketta. Investointien kokonaiskustannukset ovat noin 260 miljoonaa euroa.

Lisää siirtokykyä sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin

Järvilinja 2 vahvistaa Itä-Suomen kantaverkkoa ja parantaa alueelle suunniteltujen sähköntuotanto- ja teollisuushankkeiden mahdollisuuksia liittyä verkkoon.

”Järvilinja 2 on tärkeä investointi Itä-Suomen ja koko Suomen sähköjärjestelmään. Vahvistamalla kantaverkkoa mahdollistamme itäiseen Suomeen suunniteltujen teollisten investointien liittämisen kantaverkkoon. Kyseessä on yksi investointiohjelmamme keskeisimmistä hankkeista, jolla vastaamme sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin”, kertoo Fingridin johtaja Timo Kiiveri.

Sähköntuotannon ja -kulutuksen muutokset edellyttävät vahvempia siirtoyhteyksiä eri puolille Suomea. Järvilinja 2 mahdollistaa pohjoisessa tuotetun uusiutuvan sähkön siirtämisen etelämmäksi, missä sähkönkäyttö kasvaa muun muassa teollisuuden ja lämmityksen sähköistyessä. Yhteys kasvattaa pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia noin 1000 megawattia.

Laaja kokonaisuus valmistui suunnitellusti

Järvilinjan vahvistaminen toteutettiin useina voimajohto- ja sähköasemaprojekteina, joiden käyttöönotot sovitettiin yhteen. Rakennusurakat valmistuivat suunnitellusti, ja osa projekteista valmistui jopa etuajassa. Urakoitsijoiden työpanos hankkeen toteutusvaiheessa oli yhteensä 400 henkilötyövuotta. Osassa urakoista tehdään vielä viimeistelytöitä.

Uudet voimajohdot rakennettiin pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle ja pohjoisimmilla osuuksilla niiden paikalle. Lisäksi aiemmin rakennettu Pyhänselän ja Nuojuankankaan välinen 400 kilovoltin voimajohto otettiin käyttöön. Sähköasemien rakentamisella ja laajentamisella varmistettiin uuden siirtoyhteyden liittyminen osaksi kantaverkkoa.

Järvilinja 2 lyhyesti:

Yhteys kasvattaa pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia noin 1000 megawattia ja mahdollistaa uuden tuotannon ja kulutuksen liittämisen kantaverkkoon.

Hankekokonaisuuden reitti: Muhos (Pyhänselkä)– Vaala (Nuojuankangas) – Kajaani (Vuolijoki) – Lapinlahti (Alapitkä) – Joroinen (Huutokoski).

Laajuus: 305 kilometriä uusia 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoja sekä kahdeksan sähköasemahanketta.

Investointien yhteenlaskettu kustannus: noin 260 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5136

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi