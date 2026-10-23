Järvilinja 2 otettiin käyttöön - vahvempi kantaverkko tukee Itä-Suomen investointeja
26.10.2026 08:32:42 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingridin 400 + 110 kilovoltin Järvilinja 2 -voimajohtoyhteys otettiin onnistuneesti käyttöön lokakuussa. Hankekokonaisuus vahvistaa sähkönsiirtoa Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä ja parantaa edellytyksiä liittää uutta sähköntuotantoa ja teollisia investointeja kantaverkkoon Itä-Suomessa. Valmistuminen on merkittävä askel Fingridin investointiohjelman toteutuksessa.
Järvilinja 2 -hankekokonaisuus ulottuu Muhoksen Pyhänselästä Vaalan Nuojuankankaan, Kajaanin Vuolijoen ja Lapinlahden Alapitkän kautta Joroisten Huutokoskelle. Siihen kuuluu yhteensä 305 kilometriä uusia 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoja sekä kahdeksan sähköasemahanketta. Investointien kokonaiskustannukset ovat noin 260 miljoonaa euroa.
Lisää siirtokykyä sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin
Järvilinja 2 vahvistaa Itä-Suomen kantaverkkoa ja parantaa alueelle suunniteltujen sähköntuotanto- ja teollisuushankkeiden mahdollisuuksia liittyä verkkoon.
”Järvilinja 2 on tärkeä investointi Itä-Suomen ja koko Suomen sähköjärjestelmään. Vahvistamalla kantaverkkoa mahdollistamme itäiseen Suomeen suunniteltujen teollisten investointien liittämisen kantaverkkoon. Kyseessä on yksi investointiohjelmamme keskeisimmistä hankkeista, jolla vastaamme sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin”, kertoo Fingridin johtaja Timo Kiiveri.
Sähköntuotannon ja -kulutuksen muutokset edellyttävät vahvempia siirtoyhteyksiä eri puolille Suomea. Järvilinja 2 mahdollistaa pohjoisessa tuotetun uusiutuvan sähkön siirtämisen etelämmäksi, missä sähkönkäyttö kasvaa muun muassa teollisuuden ja lämmityksen sähköistyessä. Yhteys kasvattaa pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia noin 1000 megawattia.
Laaja kokonaisuus valmistui suunnitellusti
Järvilinjan vahvistaminen toteutettiin useina voimajohto- ja sähköasemaprojekteina, joiden käyttöönotot sovitettiin yhteen. Rakennusurakat valmistuivat suunnitellusti, ja osa projekteista valmistui jopa etuajassa. Urakoitsijoiden työpanos hankkeen toteutusvaiheessa oli yhteensä 400 henkilötyövuotta. Osassa urakoista tehdään vielä viimeistelytöitä.
Uudet voimajohdot rakennettiin pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle ja pohjoisimmilla osuuksilla niiden paikalle. Lisäksi aiemmin rakennettu Pyhänselän ja Nuojuankankaan välinen 400 kilovoltin voimajohto otettiin käyttöön. Sähköasemien rakentamisella ja laajentamisella varmistettiin uuden siirtoyhteyden liittyminen osaksi kantaverkkoa.
Järvilinja 2 lyhyesti:
- Yhteys kasvattaa pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia noin 1000 megawattia ja mahdollistaa uuden tuotannon ja kulutuksen liittämisen kantaverkkoon.
- Hankekokonaisuuden reitti: Muhos (Pyhänselkä)– Vaala (Nuojuankangas) – Kajaani (Vuolijoki) – Lapinlahti (Alapitkä) – Joroinen (Huutokoski).
- Laajuus: 305 kilometriä uusia 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoja sekä kahdeksan sähköasemahanketta.
- Investointien yhteenlaskettu kustannus: noin 260 miljoonaa euroa.
Lisätietoja:
Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5136
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja rakennamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Liittymissopimushakemusten käsittely ruuhkautunut23.10.2026 08:28:09 EEST | Tiedote
Uusia sähköverkkoliityntöjä koskevia liittymissopimushakemuksia on lähetetty Fingridiin viime viikkoina kiihtyvällä tahdilla, kun liitynnät pyritään varmistamaan nykyisen lainsäädännön puitteissa. Hakemusten suuren määrän vuoksi niiden käsittelyajat ovat pidentyneet eikä kaikkia hakemuksia ehditä käsittelemään enää tämän vuoden aikana. Fingrid toivoo lainvalmisteluun ripeyttä ja uutta menettelyä käyttöön mahdollisimman pian.
Itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehityksen kyselyn tulokset julkaistu21.10.2026 11:03:02 EEST | Tiedote
Fingrid toteutti kesällä 2026 toimialalle kyselyn itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehityksestä. Kysely oli käynnissä 9.6.-28.8.2026. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa toimialan näkemyksiä itsenäisen aggregoinnin mallista.
Fingrid laajentaa markkinavalvonnan ulkoistusta FCR-N- ja FCR-D-kapasiteettimarkkinoille20.10.2026 11:30:25 EEST | Tiedote
Fingrid ulkoistaa FCR-N- ja FCR-D-kapasiteettimarkkinoiden säännöllisen markkinavalvonnan Nord Poolille. Muutos tuli voimaan 19.10.2026. Markkinavalvonnan kokonaisvastuu ja sen toteutuksesta vastaaminen säilyvät edelleen Fingridillä. Järjestely vahvistaa markkinavalvontaa ja jatkaa Fingridin ja Nord Poolin aiempaa yhteistyötä reservimarkkinoiden valvonnassa.
Asiakastyytyväisyys Fingridiä kohtaan vahvistunut19.10.2026 10:22:40 EEST | Tiedote
Fingridin vuoden 2026 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat asiakkaiden luottamuksen ja tyytyväisyyden säilyneen vahvana. Asiakkaiden halukkuus suositella Fingridin toimintaa jopa nousi edellisvuodesta, ja erityisesti sähkömarkkinapalveluiden tulokset paranivat. Asiakkaat antoivat kiitosta Fingridin asiantuntevalle, avoimelle ja ratkaisuhakuiselle toimintatavalle.
Fingrid varmistaa Suomen ja Ruotsin välisten Fenno-Skan-yhteyksien siirtokapasiteettia uudella mekanismilla16.10.2026 09:25:56 EEST | Tiedote
Fingrid ottaa käyttöön mekanismin, joka vähentää Fenno-Skan-yhteyksien merikaapeleita rasittavia tehonsuunnan muutoksia. Ratkaisulla varmistetaan sähkönsiirtokapasiteetin käytettävyyttä Suomen ja Ruotsin välillä tulevalla talvikaudella sekä pidemmällä aikavälillä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme