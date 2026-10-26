Gillermossenista tulee Espoon ensimmäinen ennallistamiskohde – Espoo parantaa luonnon tilaa ennallistamalla metsiä, soita ja pienvesiä
27.10.2026 07:30:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Gillermossen on ensimmäinen kohteista, joissa Espoon kaupunki ennallistaa metsiä, soita ja pienvesiä. Kaupunki vahvistaa konkreettisin toimin luonnon monimuotoisuutta ja torjuu luontokatoa. Suon ja virtaveden ennallistamistyöt käynnistyvät Gillermossenin suojelualueella lokakuun lopussa.
“Ennallistaminen on tehokas tapa parantaa luonnon tilaa siellä, missä luonto on muuttunut tai heikentynyt ihmistoiminnan vuoksi. Ykköstavoite on hidastaa luontokatoa”, sanoo ympäristöasiantuntija Suvi Kolu Espoon kaupungin ympäristönsuojelusta.
Ennallistamistyöt ovat osa Luontoviisas Espoo -työtä sekä Espoon luonnonsuojelun toimenpideohjelmaa.
“Ennallistamista hyödyntämällä luonnon monimuotoisuus säilyy samalla, kun kaupunki kasvaa. Ennallistamalla turvaamme luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä, kuten puhdasta vettä, hiilensidontaa ja virkistystä. Ennallistamisesta hyötyvät siis myös asukkaat”, Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sanoo.
Espoon ensimmäiset ennallistamistoimet tehdään Gillermossenissa Velskolassa
Espoon ensimmäiseksi ennallistamiskohteeksi valikoitui Gillermossenin luonnonsuojelualue Velskolassa. Alueen suo-ojia padotaan ja täytetään, jotta vesi pysyy suolla. Kun vedenpinta nousee, turpeen hajoaminen pysähtyy, suokasvillisuus elpyy ja suo alkaa taas sitoa hiiltä. Vaikka suolta poistetaan puita umpeenkasvaneista kohdista, kaadetut puut jätetään suolle hiilen varastoiksi. Virtaveteen tehdään pohjapatoja sekä suisteita eli veden virtausta ohjaavia rakenteita mutkittelun palauttamiseksi.
“Ennallistamistoimien jälkeen suo näyttää paikoin myllätyltä muutamien vuosien ajan, mutta melko pian suosammalet levittäytyvät ja peittävät jäljet”, Suvi Kolu sanoo.
Espoo ostaa Gillermossenin ennallistamistyöt Hiilipörssi Oy:ltä. Espoon kaupungin ympäristönsuojelu valvoo töiden toteuttamista.
Espoo ennallistaa jatkossa muitakin luontokohteita
Espoo on kartoittanut kahden vuoden aikana yhteensä 25 ennallistamiskohdetta, pinta-alaltaan lähes 600 hehtaaria. Kaupunki tiedottaa seuraavista kohteista, kun suunnitelmat etenevät.
Ennallistamisella tarkoitetaan toimia, joilla ihmistoiminnan heikentämiä luontokohteita palautetaan mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Ennallistaminen parantaa luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen tilaa ja hidastaa luontokatoa. Toimet riippuvat aina kohteesta:
- Metsissä ennallistamistoimet ovat useimmiten puuston lajiston ja ikärakenteen monipuolistamista. Metsiin esimerkiksi raivataan pienaukkoja sekä lisätään lahopuuta kaatamalla ja vaurioittamalla puita.
- Soilla tärkeintä on palauttaa suon vesitalous, eli estää vesien kulkeutuminen pois suolta ojia tukkimalla ja patoamalla. Näin pohjaveden pinta pääsee nousemaan ja suokasvillisuus palautumaan.
- Pienvesien ennallistaminen tarkoittaa useimmiten ihmisen tekemien rakenteiden poistoa sekä uoman mutkittelun, kivien, soran ja lahopuun palauttamista.
Ennallistettavat kohteet viedään Kompensaatiorekisteriin korvamerkittyinä Espoon kaupungille. Kohteita ei kuitenkaan valita kompensaatiohyödyn näkökulmasta, vaan ennallistamistoimilla tavoitellaan ensisijaisesti luontokadon hidastamista.
Yhteyshenkilöt
Suvi Koluympäristöasiantuntija, Espoon kaupungin ympäristönsuojelusuvi.kolu@espoo.fi
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