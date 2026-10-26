Kotihoidon tuen korvaaminen pidemmällä vanhempainrahakaudella hyödyttäisi lyhyitä hoitojaksoja käyttäviä perheitä

Kotihoidon tuen lakkauttamista tai korvaamista eri tukimuodoilla on käsitelty laajasti julkisuudessa viime aikoina. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona toteutetussa selvityksessä tarkasteltiin erilaisia malleja, joilla tämä voitaisiin toteuttaa.

Yhdessä malleista kotihoidon tuki korvattaisiin pidentämällä kummankin vanhemman vanhempainvapaakiintiötä kolmella kuukaudella. Näiltä kuukausilta maksettaisiin vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa.

Kelan tutkijoiden laskelmien mukaan perheet, jotka hoitaisivat lasta kotona korkeintaan vuoden ja yhdeksän kuukauden ikään asti, saisivat uudessa mallissa yhteenlaskettuna nykyistä enemmän tukia kotihoitoajalta. Pidempään lasta kotona hoitavat saisivat nykyistä vähemmän.

– Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että vanhemmat pitävät noin puolentoista tai kahden vuoden ikää sopivana varhaiskasvatuksessa aloittamiselle. Tämä malli mahdollistaisi lapsen hoitamisen kotona suunnilleen keskimääräisen hoivaihanteen mukaisen ajan, sanoo Kelan erikoistutkija Tapio Räsänen.

Puolitoistavuotiaana päiväkotiin: perheelle 1 000 euroa enemmän

Jos kahden palkansaajavanhemman lapsi aloittaisi varhaiskasvatuksessa puolitoistavuotiaana, perhe olisi käyttänyt kaikki nykyiset vanhempainrahapäivät ja molemmat vanhemmat käyttäisivät kolmen kuukauden lisäkiintiönsä, perhe saisi kotihoitojakson aikana yhteensä noin 1 000 euroa enemmän tukea kuin nykyjärjestelmässä. Käytettävissä olevat tulot kasvaisivat keskimäärin noin 200 euroa kuukaudessa.

Jos kotihoito jatkuisi siihen asti, että lapsi täyttää kaksi vuotta, perhe saisi puolestaan yhteensä vajaat 800 euroa vähemmän tukea kuin nykyjärjestelmässä. Jos lasta hoidettaisiin kotona kolmivuotiaaksi asti, tukien kokonaismäärä jäisi yli 5 000 euroa nykyistä pienemmäksi.

– Valtaosa perheistä käyttää kotihoidon tukea nykyisin melko lyhyen ajan, ja he hyötyisivät uudesta mallista. Pitkiin kotihoitojaksoihin pitäisi varautua esimerkiksi säästöillä, joten malli olisi selkeä kannustin lyhyempään kotihoitoon, Räsänen sanoo.

Vapaat kannattaa jakaa vanhempien kesken

Saadakseen mallista taloudellisen hyödyn irti molempien vanhempien olisi käytettävä heille osoitetut kolmen kuukauden lisäkiintiöt. Perhe menettäisi toisen vanhemman käyttämättä jääneet tuet.

Jos vain toinen vanhemmista käyttäisi oman lisäkiintiönsä, taloudellinen hyöty kotihoidon tukeen verrattuna päättyisi jo silloin, kun lapsi olisi noin puolitoistavuotias.

– Korkeampi korvaustaso voisi kannustaa nykyistä useampia isiä käyttämään perhevapaita. Vanhempien kesken tasan jaettu kiintiö voisi edistää tasa-arvoa hoivavastuussa ja työmarkkinoilla, sanoo Räsänen.

Kotihoidon tukijaksot ovat lyhentyneet

Kotihoidon tukea saavien määrä on lähes puolittunut kymmenessä vuodessa. Vuonna 2015 tukea sai 110 000 henkilöä, kun vuonna 2025 saajia oli noin 60 000.

Kotihoidon tukea käyttäneistä 43 prosentilla tukijakso kestää alle seitsemän kuukautta ja 73 prosentilla alle vuoden. Jaksot ovat lyhentyneet. Vain pieni osa vanhemmista käyttää tukea siihen asti, että lapsi täyttää kolme vuotta.

Tämä merkitsee, että suuri osa tukea käyttävistä perheistä kuuluu ryhmään, jonka toimeentulo voisi tarkastellussa mallissa säilyä ennallaan tai parantua.

Perheet voivat valita kokoaikaisen kotihoidon tai kokoaikaisen varhaiskasvatuksen sijaan myös osa-aikaisen ratkaisun. Vaihtoehtona alle 3-vuotiaiden lasten perheille on myös joustava hoitoraha, jonka turvin vanhemmat voivat lyhentää työaikaansa ja lapsi osallistua varhaiskasvatukseen osa-aikaisesti. Joustavan hoitorahan käyttö on kuitenkin ollut verraten vähäistä.

Näin laskelmat tehtiin

Malli on yksi kesäkuussa 2026 julkaistussa perhevapaajärjestelmän kehittämistä koskevassa selvityksessä tarkastelluista vaihtoehdoista. Laskelmat on tehty SISU-mikrosimulointimallilla.

Vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha olisi noin 768 euroa kuukaudessa ennen ennakonpidätystä ja noin 614 euroa kuukaudessa 20 prosentin ennakonpidätyksen jälkeen. Nykyinen kotihoidon tuki yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta on noin 378 euroa kuukaudessa ennen ennakonpidätystä. Lisäksi laskelmissa huomioitiin palkkatulojen ja etuuksien verotus vuositasolla.

Esimerkkilaskelma koskee kahden aikuisen ja yhden lapsen palkansaajaperhettä. Perheen oletetaan käyttäneen kaikki nykyiset vanhempainrahapäivät, minkä jälkeen toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona ja toinen käy työssä. Laskelmassa ei oteta huomioon kotihoidon tuen mahdollista kuntalisää.

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