Itäradan maastotyöt etenevät marraskuun alussa Vantaan Korsoon
26.10.2026 10:45:21 EET | Itärata Oy | Tiedote
Itäradan yleissuunnitelmaan liittyvät pohjatutkimukset etenevät marraskuun alussa Vantaan Korson alueelle. Tutkimuksia tehdään kairakoneella myös asutuksen läheisyydessä. Töiden aikana alueella voi esiintyä lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen sekä melua lähiympäristöön. Tutkimuksilla kerätään lähtöaineistoa yleissuunnitelman laatimista varten.
Itäradan ratalinjalla on kesästä lähtien tehty maaperän ominaisuuksia kartoittavia pohjatutkimuksia sekä rakennettu mittausperustaa tulevia maastomittauksia varten. Marraskuun alusta alkaen tutkimuksia tehdään Vantaan Korsossa asutuksen läheisyydessä, jossa työt jatkuvat marraskuun ajan.
Pohjatutkimuksia tehdään kairakoneella, josta aiheutuu lähiympäristöön melua. Työskentelyalueita rajataan aidoilla, mikä voi aiheuttaa lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen. Mahdolliset väliaikaiset liikenteen muutokset merkitään maastossa opastein. Tutkimuksia tehdään arkisin päiväsaikaan. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.
Pohjatutkimuksia koko Itäradan alueella toteuttavat Mitta Oy, Sweco Finland Oy ja Taratest Oy. Mittausperustan rakentamisesta vastaa Taratest Oy. Lisäksi alueella sijaitsevien kaivojen kartoitus on käynnissä. Kesällä käynnistyneet maastotyöt ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Maastotutkimukset jatkuvat koko yleissuunnitelmavaiheen ajan vuoteen 2028 saakka.
Pohjatutkimuksiin liittyvät tiedustelut ja ilmoitukset voi tehdä Itäradan palveluportaalin kautta https://survey123.arcgis.com/share/ccd3eae8ebd94e2199625e4346577474 tai soittamalla maastotyönjohtajalle Antti Ukonjärvelle.
Lisätietoja ratahankkeen suunnittelusta:
Mitta Oy
Antti Ukonjärvi, maastotyönjohtaja, p. 0449022111, antti.ukonjarvi@mitta.fi
Itärata Oy
Minna Weurlander, suunnittelujohtaja, p. 040 530 3496, etunimi.sukunimi@itarata.fi
Yhteyshenkilöt
Katri ParikkaVastuullisuus- ja viestintäjohtajaItärata OyPuh:044 275 3028katri.parikka@itarata.fi
Itärata Oy
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata on osa Euroopan laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa (Trans-European Transport Network).
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